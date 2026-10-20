રાજ્યભરમાં વિજયાદશમીના પર્વની ઉજવણી: અમદાવાદમાં 51 ફૂટ તો ગાંધીનગર-રાજકોટમાં 65 અને 60 ફૂટના રાવણના પૂતળાનું દહન
ખોખરામાં મણિનગરશી મંદિર બહાર છેલ્લા 66 વર્ષથી રામલીલા અને રાવણ દહનની પરંપરા જળવાઈ રહી છે.
Published : October 20, 2026 at 10:58 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 11:08 PM IST
અમદાવાદ/રાજકોટ/ગાંધીનગર/સુરેન્દ્રનગર: ગુજરાત સહિત દેશભરમાં આજે દશેરા પર્વની ભારે ઉત્સાહથી ઉજવણી કરવામાં આવી છે. દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં રાવણ દહન કાર્યક્રમની જેમ ગુજરાતમાં પણ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, રાજકોટ સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં રાવણ દહનના કાર્યક્રમનું આજે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને અસત્ય પર સત્ય અને અધર્મ પર ધર્મના વિજયના પ્રતીક સમાન વિજયાદશમીના પર્વની ઉજવણી કરાઈ હતી.
અમદાવાદના ખોખરામાં મણિનગરશી મંદિર બહાર છેલ્લા 66 વર્ષથી રામલીલા અને રાવણ દહનની પરંપરા જળવાઈ રહી છે. વર્ષ 1962થી યોજાતી આ રામલીલામાં દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડે છે. દશેરાના દિવસે અહીં આશરે 4,000 લોકો રામલીલા અને 45 ફૂટ ઊંચા રાવણના દહનનો નજારો નિહાળવા પહોંચે છે. આ આયોજન માત્ર ઉત્સવ પૂરતું સીમિત નથી, પરંતુ નવી પેઢીને રામાયણના પ્રસંગો, ભક્તિ અને સત્યના માર્ગે ચાલવાનો સંદેશ આપવાનું માધ્યમ પણ બન્યું છે. બીજી તરફ શહેરના થલતેજ વિસ્તારમાં પણ 51 ફૂટ ઊંચા રાવણના પૂતળાનું દહન કરવામાં આવ્યું હતું.
રામલીલા સાથે વર્ષોથી જોડાયેલા ચરણસિંહ શિવનારાયણસિંહ રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે, મિત્રો અને કાર્યકર્તાઓના સહકારથી દર વર્ષે આ આયોજન કરવામાં આવે છે. 45 ફૂટ ઊંચા રાવણનું દહન કરીને આસુરી શક્તિ પર સત્યના વિજયનો સંદેશ આપવામાં આવે છે. બીજી તરફ, સ્થાનિક રહેવાસી ઠાકોર નિલેશ બાબુભાઈએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ અહીં જન્મ્યા છે અને વર્ષોથી આ ઉત્સવ નિહાળવા આવે છે. તેમના મતે આજની પેઢી મોબાઈલ અને વિવિધ વીડિયો જોવામાં વધુ સમય વિતાવે છે, ત્યારે રામલીલા જેવા કાર્યક્રમો બાળકોને રામાયણ અને મહાભારતના જ્ઞાન સાથે સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો સમજવામાં મદદરૂપ બની શકે છે.
સ્થાનિક રહેવાસી ભરતભાઈ ઠાકોર પણ નાનપણથી જ રાવણ દહન જોવા આવે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અહીં યોજાતી રામલીલા અને તેનું પ્રદર્શન લોકોને સારું જ્ઞાન આપે છે. મોબાઈલમાં સમય પસાર કરવાને બદલે આવા કાર્યક્રમોમાં જોડાવાથી ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પરંપરાઓ વિશે જાણવા મળે છે.
વર્ષોથી આ ઉત્સવ નિહાળતા શૈલેષસિંહ ચાવડાએ પણ જણાવ્યું હતું કે, તેમના માતા-પિતા તેમને બાળપણમાં રામલીલા જોવા લઈ આવતા હતા અને આજે પણ આ પરંપરા પ્રત્યે એટલો જ ઉત્સાહ છે. આમ, ખોખરામાં 66 વર્ષથી ચાલી આવતી રામલીલા અને રાવણ દહન માત્ર ધાર્મિક આયોજન નહીં, પરંતુ પેઢી દર પેઢી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાનું જતન કરતો ઉત્સવ બની રહ્યો છે.
ગાંધીનગરમાં 20 હજારથી વધુ નાગરિકોની હાજરીમાં ભવ્ય રાવણદહન
ગાંધીનગરના સેક્ટર-11 સ્થિત કેસરિયા ગરબા ગ્રાઉન્ડ ખાતે સહાય ફાઉન્ડેશન દ્વારા ભવ્ય રાવણદહન અને રામલીલા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં 20 હજારથી વધુ નાગરિકો પરિવાર સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 65 ફૂટ ઊંચા રાવણના પૂતળા સાથે મેઘનાદ અને કુંભકર્ણનાં પૂતળાંનું દહન કરવામાં આવ્યું હતું. રામલીલાની પ્રસ્તુતિ અને ભવ્ય આતશબાજીએ ઉપસ્થિત નાગરિકોમાં ઉત્સાહ જગાવ્યો હતો.
ગાંધીનગર ઉત્તર વિધાનસભાનાં ધારાસભ્ય રીટાબેન પટેલની પ્રેરણાથી યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં રાવણદહન શરૂ થતાં જ સમગ્ર મેદાન જય શ્રી રામના નારાથી ગુંજી ઊઠ્યું હતું. રાવણદહન નિહાળવા માટે મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો ઉમટી પડતાં મેદાનમાં ઉત્સવ જેવો માહોલ સર્જાયો હતો. ખાસ કરીને બાળકોમાં રામલીલા, રાવણદહન અને આતશબાજી નિહાળવા માટે ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. આકાશમાં ઉડતા પ્રતિકાત્મક હનુમાન બાળકો માટે વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા.
ગાંધીનગર પાટનગરમાં વર્ષ 2004 બાદ જાહેરમાં રાવણદહનનો કાર્યક્રમ યોજાયો નહોતો. ત્યારબાદ વર્ષ 2023થી ભવ્ય આતશબાજી સાથે રાવણદહનના કાર્યક્રમનું આયોજન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. દર વર્ષે યોજાતા આ કાર્યક્રમને નાગરિકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. આ વર્ષે પણ 20 હજારથી વધુ લોકોની ઉપસ્થિતિએ કાર્યક્રમને ભવ્ય બનાવ્યો હતો.
રાજકોટમાં સૌરાષ્ટ્રનું સૌથી મોટું રાવણ દહન
રાજકોટમાં વિજયા દશમી પર્વની ઉજવણીનું મુખ્ય આકર્ષણ એટલે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ (VHP) અને બજરંગદળ દ્વારા આયોજિત રાવણ દહન કાર્યક્રમ રહ્યો. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ રેસકોર્સ મેદાન ખાતે ભવ્ય રાક્ષસ દહનનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જે સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી મોટો રાવણ દહન કાર્યક્રમ બન્યો હતો. મોટી સંખ્યામાં લોકો આ નજારો નિહાળવા ઉમટી પડ્યા હતા.
સામાજિક દૂષણોના પૂતળાનું કરાયું દહન
આ વર્ષે VHP એ માત્ર રાવણ દહન પૂરતું સીમિત ન રાખતા સામાજિક દૂષણો પર પ્રહાર કર્યો હતો. રાવણ, કુંભકર્ણ અને મેઘનાથની સાથે સાથે સમાજમાં ફેલાયેલા ત્રણ મોટા દૂષણો - ધર્માંતરણ, લવ જેહાદ અને કુ-સંસ્કારના પૂતળાનું પણ પ્રતીકાત્મક રીતે દહન કરવામાં આવ્યું હતું. આ દહન દ્વારા હિન્દુ સમાજને જાગૃત થવાનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
60 ફૂટના રાવણના દહનથી ગુંજી ઉઠ્યું મેદાન
આ કાર્યક્રમ માટે છેલ્લા 15 દિવસથી કારીગરો દ્વારા વિશાળ પૂતળાઓ બનાવવામાં આવ્યા હતા. રાવણનું 60 ફૂટ ઊંચું અને કુંભકર્ણ તથા મેઘનાથના 50-50 ફૂટના પૂતળાઓએ લોકોમાં ભારે આકર્ષણ જમાવ્યું હતું. સાંજે 7:30 વાગ્યે જેવું દહન કરવામાં આવ્યું, ફટાકડા અને આતશબાજીથી સમગ્ર રેસકોર્સ મેદાન ગુંજી ઉઠ્યું હતું અને લોકોએ 'જય શ્રી રામ'ના નારા લગાવ્યા હતા.
સુરેન્દ્રનગરમાં 7 વર્ષ બાદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા રાવણદહન
દશેરાના પાવન પર્વ નિમિત્તે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ દ્વારા એક ઐતિહાસિક અને પ્રેરણાદાયક પહેલ કરવામાં આવી છે. છેલ્લા 7 વર્ષથી બંધ રહેલો રાવણદહનનો કાર્યક્રમ આ વર્ષે ફરી શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુના હસ્તે 25 ફૂટના વિશાળ રાવણના પૂતળાનું દહન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે પોલીસ પરિવારમાં અને શહેરભરમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
સુરેન્દ્રનગરમાં વર્ષ 2019 પહેલા દર વર્ષે દશેરાના દિવસે પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે ભવ્ય રાવણદહન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવતું હતું. આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ પરિવાર અને શહેરીજનો ઉમટી પડતા હતા. પરંતુ 2019 પછી કોરોના મહામારી અને અન્ય વહીવટી કારણોસર આ પરંપરા બંધ થઈ ગઈ હતી. છેલ્લા 7 વર્ષથી આ કાર્યક્રમ યોજાયો ન હતો, જેને લઈને પોલીસ પરિવારમાં એક ખાલીપો વર્તાતો હતો.
આ વર્ષે જિલ્લા પોલીસ વડા તરીકે ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ પ્રેમસુખ ડેલુએ આ પરંપરાને ફરી જીવંત કરવાનો નિર્ણય કર્યો. તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ માત્ર 4 કલાકના ટૂંકા સમયગાળામાં પોલીસ કર્મચારીઓ દ્વારા 25 ફૂટ ઊંચા રાવણના પૂતળાનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પૂતળું બનાવવા માટે પોલીસ લાઈનના કર્મચારીઓએ દિવસ-રાત મહેનત કરી હતી.
અસત્ય પર સત્યના વિજયનો સંદેશ
સાંજના સમયે પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે આયોજિત કાર્યક્રમમાં જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુ, એએસપી, તમામ ડીવાયએસપી, તમામ પીઆઈ, પીએસઆઈ અને મોટી સંખ્યામાં પોલીસ પરિવારના સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સૌપ્રથમ શસ્ત્ર પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે દશેરાના દિવસે પોલીસ વિભાગની એક મહત્વપૂર્ણ પરંપરા છે. ત્યારબાદ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે રાવણદહનની વિધિ કરવામાં આવી હતી.
એસ.પી પ્રેમસુખ ડેલુએ તીર મારીને રાવણના પૂતળામાં આગ લગાવતા જ આખું પોલીસ હેડક્વાર્ટર 'જય શ્રી રામ' ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. રાવણ સળગતા જ આકાશમાં ફટાકડાની આતશબાજી કરવામાં આવી હતી. આ દ્રશ્ય જોઈને ઉપસ્થિત સૌ કોઈમાં રોમાંચ છવાઈ ગયો હતો. આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ પોલીસ કર્મચારીઓમાં અસત્ય પર સત્યના વિજયનો સંદેશ આપવાનો અને તેમનામાં નવી ઉર્જાનો સંચાર કરવાનો હતો.
પોલીસ પરિવારમાં ઉત્સાહનો માહોલ - પ્રેમસુખ ડેલું સુરેન્દ્રનગર પોલીસ વડા
આ પ્રસંગે પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુએ જણાવ્યું હતું કે, દશેરાનો તહેવાર અનિષ્ટ પર ઈષ્ટના વિજયનો પ્રતિક છે. પોલીસ વિભાગ સતત સમાજમાંથી અસત્ય અને અનિષ્ટને દૂર કરવાનું કામ કરે છે. 7 વર્ષ બાદ આ પરંપરા ફરી શરૂ કરવાથી પોલીસ પરિવારના સભ્યોમાં એકતાનો ભાવ વધશે અને નવી પેઢીને આપણી સંસ્કૃતિ સાથે જોડાવાનો મોકો મળશે. તેમણે તમામ પોલીસ પરિવારને દશેરાની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી.
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