વલસાડના વડખંભામાં વીર જવાનો અને વીરાંગનાઓ સાથે દિવાળીનું સ્નેહમિલન, ભેટસોગાદો આપી સન્માન
વડખંભા સ્થિત એક્સ પેરામિલિટ્રી સાઉથ ગુજરાત કાર્યાલય ખાતે દિવાળીના પાવન પર્વ નિમિત્તે સ્નેહમિલન અને સન્માન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : November 11, 2026 at 12:29 PM IST
નાના પોંઢા, વલસાડઃ દેશની સરહદો અને આંતરિક સુરક્ષાની જવાબદારી નિભાવી દેશના નાગરિકોની સલામતી માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરનાર વીર જવાનો અને વીરાંગનાઓ પ્રત્યે સન્માનની લાગણી વ્યક્ત કરવા વડખંભા સ્થિત એક્સ પેરામિલિટ્રી સાઉથ ગુજરાત કાર્યાલય ખાતે દિવાળીના પાવન પર્વ નિમિત્તે સ્નેહમિલન અને સન્માન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
દેશના રક્ષકો સાથે દિવાળી
દેશના રક્ષકો સાથે દિવાળીની ખુશીઓ વહેંચવાના હેતુથી યોજાયેલા, આ કાર્યક્રમમાં જવાનો અને વીરાંગનાઓને દિવાળીની વિશેષ ભેટસોગાદો અર્પણ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે દેશની સુરક્ષા માટે જીવનનો અમૂલ્ય સમય આપનાર જવાનોના યોગદાનને યાદ કરી તેમના પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.
એક્સ પેરામિલિટ્રી સાઉથ ગુજરાતના પ્રમુખ ખુશાલભાઈ વાઢૂ, વ્યવસાયી અને સમાજસેવક સંજય શિંદે તથા શૌર્ય રક્ષા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનાં અશ્વિની તાઈ રાણેના સંયુક્ત ઉપક્રમે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઓમ શિવમ પેકેજિંગના ડિરેક્ટર સુનીલ કાંત સિંહ તથા વિશિષ્ટ મહેમાન તરીકે સેફ કંપનીઝના ડિરેક્ટર જીતેન્દ્ર તંવર (બંશીભાઈ) ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
દિવાળીનો તહેવાર પ્રકાશ, ખુશી, પ્રેમ અને પરસ્પર સ્નેહનું પ્રતીક છે. સામાન્ય રીતે લોકો પોતાના પરિવાર અને સ્વજનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરતા હોય છે, પરંતુ દેશની સુરક્ષા માટે ફરજ બજાવતા જવાનો અનેક વખત તહેવારો દરમિયાન પણ પરિવારથી દૂર રહીને પોતાની ફરજ નિભાવતા હોય છે. આવા જવાનો અને તેમના પરિવારજનોને તહેવારના અવસરે આત્મીયતાનો અનુભવ કરાવવા તથા સમાજ તેમની સાથે છે તેવો સંદેશ આપવા આ સ્નેહમિલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સૌએ એકબીજાને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી અને દીપ પ્રગટાવી દેશપ્રેમ, એકતા અને ભાઈચારાની ભાવનાને ઉજાગર કરી હતી.
સમારોહ દરમિયાન ઉપસ્થિત તમામ વીર જવાનો અને વીરાંગનાઓને આયોજકો તરફથી દિવાળીની વિશેષ ભેટસોગાદો આપવામાં આવી હતી. જેમાં મહિલાઓને સાડીઓ, મીઠાઈઓ અને વિશેષ સ્વીટ્સ ભેટ આપવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત CAPFના લોગોવાળી વિશેષ ટી-શર્ટ અને કેપ પણ જવાનોને અર્પણ કરવામાં આવી હતી. ભેટસોગાદો આપીને જવાનો અને વીરાંગનાઓનું સન્માન કરવામાં આવતાં ઉપસ્થિતોમાં આનંદની લાગણી જોવા મળી હતી. આ આયોજન માત્ર ભેટ આપવા પૂરતું મર્યાદિત ન રહેતાં દેશના રક્ષકો પ્રત્યે સમાજની લાગણી અને આદર વ્યક્ત કરવાનું માધ્યમ બન્યું હતું.
નિવૃત્ત પેરામિલિટ્રી જવાનોના પેન્શનના પ્રશ્નો ઉકેલવા સરકાર સમક્ષ અપેક્ષા
દેશની સુરક્ષા માટે વર્ષો સુધી સેવા આપ્યા બાદ નિવૃત્ત થતા પેરામિલિટ્રી અને અર્ધલશ્કરી દળોના જવાનોના પ્રશ્નો પણ એટલા જ મહત્ત્વના છે. સરહદ અને આંતરિક સુરક્ષાની જવાબદારી નિભાવ્યા બાદ નિવૃત્ત જીવનમાં આર્થિક સુરક્ષા અને સન્માનજનક જીવન જીવવાનો અધિકાર દરેક પાત્ર નિવૃત્ત જવાનને મળવો જોઈએ. પેન્શનની પાત્રતા હોવા છતાં ક્યાંક મંજૂરી, ચુકવણી, બાકી રકમ અથવા પેન્શન સંબંધિત અન્ય પ્રક્રિયાઓમાં વિલંબ થતો હોય તો તે બાબત ગંભીરતાથી ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે. નિવૃત્ત જવાનોને તેમના હકનું પેન્શન સમયસર અને નિયમ મુજબ મળે તે માટે સરકાર તથા સંબંધિત વિભાગોએ જરૂરી કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. પેરામિલિટ્રી દળોના નિવૃત્ત કર્મચારીઓની પેન્શન વ્યવસ્થા અને અન્ય લાભો અંગેની રજૂઆતોને પણ યોગ્ય મંચ મળવો જોઈએ. દેશ માટે યુવાની અને જીવનનો અમૂલ્ય સમય આપનાર જવાનોને નિવૃત્તિ બાદ પોતાના હક માટે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો ન પડે તે સુનિશ્ચિત કરવું જરૂરી છે.
સામાન્ય રીતે એક જવાન જ્યારે નિવૃત્ત થઈ જાય છે તે પછીથી સરકાર દ્વારા તેમને પેન્શન આપવાની યોજના હોતી નથી, જેના કારણે વૃદ્ધાવસ્થામાં તેમના પાસે આર્થિક રીતે પગભર થવા માટે કે પરિવારને સહાયરૂપ થવા માટે કોઈ એવી આવક ઊભી થતી નથી, જેના કારણે તેઓ મુશ્કેલીના સમયમાં મુકાતા હોય છે, ત્યારે આવા સમયે એક્સ પેરા મિલેટ્રી સંસ્થા દ્વારા તેમને મદદરૂપ અને સહાયરૂપ થવામાં આવે છે, એટલું જ નહીં જ્યારે કોઈપણ એક્સ પેરામિલેટરીના જવાનનું મૃત્યુ થાય છે, ત્યારે તેમની અંતિમ ક્રિયા માટે વિશેષ સહાય ભથ્થું પણ આ સંસ્થા દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે, તેમ જ તેમના પરિવારમાં અભ્યાસ કરતા બાળકોને આર્થિક રીતે પણ મદદરૂપ શિક્ષણમાં કરવામાં આવી રહી છે.
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