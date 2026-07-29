ગુરુપૂર્ણિમાએ સાવલીના ભીમનાથ મહાદેવ મંદિરે ભક્તિનો મહામેળો, હજારો ભક્તોએ લીધા દર્શન અને મહાપ્રસાદનો લાભ
વડોદરા જિલ્લાના સાવલી ખાતે આવેલ જાણીતા ભીમનાથ મહાદેવ મંદિરમાં ભવ્ય ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું
Published : July 29, 2026 at 10:33 PM IST
વડોદરા: ગુરુપૂર્ણિમાના પાવન અવસરે વડોદરા જિલ્લાના સાવલી ખાતે ભીમનાથ મહાદેવ મંદિરમાં ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. વહેલી સવારથી જ મંદિર પરિસરમાં અખંડ ધૂન, ભજન-કીર્તન અને વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાતા સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બની ગયું હતું. મોટી સંખ્યામાં હરિભક્તોએ દર્શન કરી ગુરુચરણોમાં વંદન કર્યું હતું.
ગુરુપૂર્ણિમાના પવિત્ર પર્વ નિમિત્તે વડોદરા જિલ્લાના સાવલી ખાતે આવેલ જાણીતા ભીમનાથ મહાદેવ મંદિરમાં ભવ્ય ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વહેલી સવારથી જ ભક્તો મંદિરમાં ઉમટી પડ્યા હતા અને સમગ્ર મંદિર પરિસર હરિનામ સંકીર્તન, ભજન-કીર્તન અને આધ્યાત્મિક માહોલથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. ગુરુપૂર્ણિમાના આ પાવન અવસરે ગુરુ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરવા તેમજ ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવવા માટે દૂર-દૂરથી શ્રદ્ધાળુઓ મોટી સંખ્યામાં પહોંચ્યા હતા.
મંદિરમાં સવારે અખંડ ધૂન અને ભજન-કીર્તનથી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. વિવિધ ભજન મંડળીઓ દ્વારા ગુરુ મહિમા અને ભગવાનના ભજનોની રજૂઆત કરવામાં આવતા ભક્તો પણ ભક્તિભાવમાં લીન થઈ ગયા હતા. સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન આધ્યાત્મિક ઊર્જા અને શ્રદ્ધાનો અનોખો માહોલ સર્જાયો હતો. મંદિર પરિસરમાં સતત હરિનામ સંકીર્તન ગુંજતું રહ્યું હતું.
ભજન-કીર્તન પૂર્ણ થયા બાદ નીલકંઠ મહાદેવ દાદાની મહાઆરતી ઉતારવામાં આવી હતી. મહાઆરતી દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ શ્રદ્ધાપૂર્વક હાજરી આપી ભગવાનના દર્શન અને આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. આરતી બાદ ભક્તોએ ગુરુચરણોમાં નમન કરી પોતાના જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી. ગુરુપૂર્ણિમાના દિવસે ગુરુના આશીર્વાદને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવતું હોવાથી ભક્તોમાં વિશેષ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. ત્યારબાદ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા મહાપ્રસાદીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હજારો હરિભક્તોએ મહાપ્રસાદનો લાભ લીધો હતો. પ્રસાદ વિતરણ દરમિયાન કોઈ અગવડતા ન સર્જાય તે માટે સેવાભાવી કાર્યકરો દ્વારા સુચારુ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભક્તોને સરળતાથી દર્શન અને પ્રસાદ મળી રહે તે માટે વ્યવસ્થિત કતારો, માર્ગદર્શન અને અન્ય જરૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હતી.
ગુરુપૂર્ણિમાના દિવસે માત્ર સાવલી જ નહીં પરંતુ આસપાસના ગામો તેમજ દૂરના વિસ્તારોમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ભીમનાથ મહાદેવ મંદિરે પહોંચ્યા હતા. દિવસભર ભક્તોની સતત અવરજવર જોવા મળી હતી. ભક્તોએ વડા સ્વામીની કર્મભૂમિના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. મંદિર ટ્રસ્ટ અને સેવાભાવી કાર્યકરોના સંકલિત આયોજનને કારણે સમગ્ર કાર્યક્રમ શાંતિપૂર્ણ અને સફળતાપૂર્વક સંપન્ન થયો હતો.
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