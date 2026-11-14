પાટણના 90 વર્ષ જૂના હેમચંદ્રાચાર્ય જૈન જ્ઞાનમંદિરમાં જ્ઞાન પાંચમની ઉજવણી, 26 હજાર પ્રાચીન હસ્તપ્રતોની ભાવભેર પૂજા
સોલંકી યુગથી જ્ઞાન અને સાહિત્યની સમૃદ્ધ પરંપરા ધરાવતી પાટણની ધરતી પર આજે જ્ઞાન પાંચમ નિમિત્તે અનોખો જ્ઞાનોત્સવ યોજાયો હતો.
Published : November 14, 2026 at 2:39 PM IST
પાટણ: સોલંકી યુગથી જ્ઞાન અને સાહિત્યની સમૃદ્ધ પરંપરા ધરાવતી પાટણની ધરતી પર આજે જ્ઞાન પાંચમ નિમિત્તે અનોખો જ્ઞાનોત્સવ યોજાયો હતો. પંચાસર દેરાસર વિસ્તારમાં આવેલા નવ દાયકાથી વધુ જૂના હેમચંદ્રાચાર્ય જૈન જ્ઞાન ભંડારને ભાવિકો માટે ખાસ ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં જૈન સમાજના ભાઈ-બહેનોએ હજારો વર્ષ જૂના જ્ઞાનવારસાના પ્રતીક સમાન દુર્લભ હસ્તપ્રતો, તાડપત્રો અને પ્રાચીન ગ્રંથોની પૂજા-અર્ચના કરી હતી.
જ્ઞાન અને સાહિત્યની પરંપરા આજે પણ જીવંત
હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં કારતક સુદ પાંચમને લાભ પાંચમ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. જૈન સમાજ આ દિવસને જ્ઞાન પાંચમ તરીકે ઉજવે છે. આ દિવસે જ્ઞાનના પ્રતીક સમાન પ્રાચીન ગ્રંથો અને હસ્તપ્રતોની પૂજા કરવામાં આવે છે. પાટણના ઐતિહાસિક હેમચંદ્રાચાર્ય જૈન જ્ઞાન ભંડારને જ્ઞાન પાંચમ નિમિત્તે ભાવિકો માટે ખાસ ખુલ્લો મુકવામાં આવ્યો હતો જ્યાં જૈન સમાજના ભાઈ-બહેનોએ વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ દુર્લભ ગ્રંથો અને હસ્તપ્રતોની પૂજા કરી હતી. આ ગ્રંથ ભંડાર નો પાયો 400 ફૂટ ઊંડો છે અને એક હજાર વર્ષ સુધી ઉધઈ ના લાગે તેવી ટ્રીટમેન્ટ સાથે તિજોરી અને લાકડા ના બોક્સ મા પુસ્તકો સચવાયેલા છે. અંદાજે 26 હજાર હસ્તલિખિત ગ્રંથોનો અમૂલ્ય ખજાનો ધરાવતું આ જ્ઞાનમંદિર આજે પણ ભારતીય સંસ્કૃતિ અને જ્ઞાનપરંપરાના વારસાને જાળવવાનું ભગીરથ કાર્ય કરી રહ્યું છે.
1939માં કરવામાં આવી હતી સ્થાપના
વર્ષ 1939માં એટલે કે 7 એપ્રિલના રોજ તત્કાલીન મુંબઈ રાજ્યના ગૃહપ્રધાન અને વિખ્યાત સાહિત્યકાર કનૈયાલાલ મુનશીના હસ્તે આ જ્ઞાન ભંડારની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં સોલંકી કાળને સુવર્ણયુગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ જ સમયગાળામાં પાટણના રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહે હાથીની અંબાડી પર સિદ્ધહેમ વ્યાકરણ ગ્રંથની ભવ્ય સવારી કાઢી હતી. જ્ઞાન અને સાહિત્ય પ્રત્યેની આ જ પરંપરા આજે પણ પાટણની ધરતી પર જીવંત છે.
મુનિ પુણ્યવિજયજી મહારાજના ભગીરથ પ્રયાસોથી પાટણના 19 અલગ અલગ ગ્રંથ ભંડારોને એકત્રિત કરીને આ જ્ઞાન ભંડારની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આજે આ જ્ઞાન ભંડાર પ્રાચીન સાહિત્ય અને હસ્તપ્રતોની અમૂલ્ય ધરોહર બની રહ્યો છે.
26 હજારથી વધુ હસ્તલિખિત ગ્રંથો સચવાયેલા છે
આ જ્ઞાન ભંડારમાં જૈન ધર્મ બૌદ્ધ ધર્મ અને આયુર્વેદ સહિતના વિવિધ વિષયોના અંદાજે 26 હજાર હસ્તલિખિત ગ્રંથો સચવાયેલા છે, જેમાં આશરે 25 હજાર હસ્તપ્રતો કાગળ પર લખાયેલી છે. એક હજારથી વધુ ગ્રંથો તાડપત્રો પર લખાયેલા છે. આ ઉપરાંત બે અત્યંત દુર્લભ હસ્તપ્રતો પણ અહીં સચવાયેલી છે. સદીઓ જૂના આ ગ્રંથોમાં માત્ર ધાર્મિક જ્ઞાન જ નહીં પરંતુ ભારતીય સંસ્કૃતિ સાહિત્ય વિજ્ઞાન અને પ્રાચીન જીવનશૈલીનો અમૂલ્ય ઇતિહાસ પણ સમાયેલો છે.
પાટણની ઐતિહાસિક ઓળખ સમાન રાણકી વાવ દેશ વિદેશના પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે ત્યારે પાટણમાં જ આવેલું હેમચંદ્રાચાર્ય જૈન જ્ઞાન મંદિર પણ પ્રાચીન ભારતીય જ્ઞાન અને સાહિત્યનો અમૂલ્ય ખજાનો ધરાવે છે. પ્રાચીન હસ્તપ્રતો તાડપત્રો અને દુર્લભ પુસ્તકોના સંવર્ધન તથા સંરક્ષણ માટે વિશ્વવિખ્યાત આ સંસ્થામાં આજે જ્ઞાનના ઉત્સવનો અનોખો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. નવ દાયકાની ગૌરવશાળી સફર પૂર્ણ કરનાર આ જ્ઞાન મંદિર આજે પણ ભારતીય સંસ્કૃતિના વારસાને ડિજિટલ માધ્યમથી ભવિષ્યની પેઢી સુધી પહોંચાડવાનું ભગીરથ કાર્ય કરી રહ્યું છે.
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