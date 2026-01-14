ETV Bharat / state

પોળ વિના અમદાવાદની ઉતરાયણ અધૂરી, ઘરનો પ્રસંગ હોય તે રીતે અગાશી પર લોકો ભેગા થયા; ઊંધીયાની જ્યાફત ઉડી

અમદાવાદમાં પોળ કલ્ચર માણવા માટે અનેક લોકો ઉમટ્યા, પતંગ-ફિરકી લઇને ધાબા પર 'કાઇ પો છે'ની બુમો પાડી

અમદાવાદમાં પોળમાં ઉતરાયણની ઉજવણી કરવામાં આવી
અમદાવાદમાં પોળમાં ઉતરાયણની ઉજવણી કરવામાં આવી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 14, 2026 at 6:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં મકરસંક્રાંતિની હર્ષોલ્લાસથી ઊજવણી કરવામાં આવી રહી છે. સવારથી જ પતંગ રસીયાઓ પરિવાર સાથે ધાબા પર ચડીને પતંગ ચગાવવા માટે પહોંચ્યા હતા અને સાંજ સુધી 'કાંઇપો છે'ની બુમો સંભળાઇ હતી. જોકે, અમદાવાદમાં પોળ વિના ઉતરાયણની ઉજવણી અધૂરી છે. અમદાવાદની પોળમાં ઉતરાયણ ઉજવવા માટે અનેક લોકો પહોંચ્યા હતા તેમની સાથે ETV Bharatએ ખાસ વાતચીત કરી હતી.

અમદાવાદની પોળમાં બાળકોથી લઇને વૃદ્ધોએ પતંગની મજા માણી

પતંગ રસિયા ઋષિકેશ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, 'હું ભલે શ્યામલમાં રહું છું પરંતુ પતંગ ચગાવવા માટે દર વર્ષે સિટીમાં આવું છું. અમે નાનપણથી પોળોમાં પતંગની મજા માણી છે. ઘણા ધાબા કુદ્યા છીએ અને પતંગ ચગાવી છે. હવે લોકો પતંગ ચગાવવા માટે પોળમાં ધાબા પણ ભાડે રાખે છે. પાંચથી 10 હજાર રૂપિયા ખર્ચીને પણ પોળમાં પતંગ ચગાવવા આવે છે અને તેમના માટે ખાવા પીવાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.

અમદાવાદમાં પોળમાં ઉતરાયણની ઉજવણી કરવામાં આવી (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ યુવાન પતંગ રસિક પરી ઠક્કર ઉતરાયણમાં નવા કપડા પહેરીને સગા સંબંધીઓ સાથે પોળ કલ્ચરની મજા માણવા માટે પહોંચ્યા હતા. Gen Z જનરેશનના પરી ઠક્કરે પોળમાં પતંગની સાથે સેલ્ફીની મજા માણી હતી. પરીએ કહ્યું કે, મને પતંગ ચગાવતા આવડતી નથી પણ હું ધીમે ધીમે શીખી રહી છું.

ગુજરાતી ફિલ્મ ડાયરેક્ટર શૌનક વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, અમે મણિનગર વિસ્તારમાં મારા મિત્ર જય મહેતાના ઘરે ઉતરાયણ ઉજવવા માટે આવ્યા છીએ. આજે પહેલી વખત મેં પતંગ ચગાવી છે દૂર સુધી ગઈ. આજે પવનની ગતિ પણ ખૂબ જ સારી છે અને પતંગ ઉડાવવામાં ખૂબ મજા આવી રહી છે તમે બહુ જ એન્જોય કરી રહ્યા છીએ.

એક્ટર જય મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, ઉતરાયણ એટલે અમારા ઘરમાં પ્રસંગ. અમારા ધાબા પર મિત્રો, સગા વ્હાલા, ગુજરાતની બહાર જે લોકો રહે છે તે સ્પેશ્યલ ઉતરાયણ ઉજવવા માટે અહીં આવે છે. અમુક લોકો એવા હોય છે જે મારા મિત્રના મિત્ર હોય અને કહે કે જય ભાઇના ઘરે ઉતરાયણ છે એટલે જવાનું જ હોય. મારા પપ્પા 40-50 લોકો માટે ઊંધીયું બનાવે. અમારા ઘરનો કોઇ પ્રસંગ હોય તે રીતે જ ઉતરાયણ ઉજવીયે છીએ.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

AHMEDABAD POL UTTARAYAN
CELEBRATING UTTARAYAN
KITE AHMEDABAD
AHMEDABAD UTTARAYAN POL CELIBRATION
CELEBRATING UTTARAYAN AHMEDABAD POL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.