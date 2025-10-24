ગોંડલ સ્ટેટના યશસ્વી મહારાજા ભગવતસિંહજીની 160મી જન્મજયંતીની ઉજવણી, જાણો અદ્ભુત ઇતિહાસ અને વારસો
આજે ગોંડલ સ્ટેટના યશસ્વી અને પ્રજાવાત્સલ્ય મહારાજા શ્રી ભગવતસિંહજી સંગ્રામસિંહજી જાડેજા, જેમને લોકો ‘ભગા બાપુ’ તરીકે ઓળખે છે, તેમની 160મી જન્મજયંતી છે.
Published : October 24, 2025 at 3:30 PM IST
રાજકોટ: આજે ગોંડલ સ્ટેટના યશસ્વી અને પ્રજાવાત્સલ્ય મહારાજા શ્રી ભગવતસિંહજી સંગ્રામસિંહજી જાડેજા, જેમને લોકો ‘ભગા બાપુ’ તરીકે ઓળખે છે, તેમની 160મી જન્મજયંતી છે. આ પ્રસંગે આપણે તેમના પ્રજાકલ્યાણના કાર્યો, નિયમો અને ગોંડલ સ્ટેટના વિકાસ માટે કરેલી અસાધારણ કામગીરીની યાદ તાજી કરીએ છીએ.
શિક્ષણ અને શૈક્ષણિક સિદ્ધિઓ
મહારાજા ભગવતસિંહજીનો જન્મ 24 ઓક્ટોબર, 1865ના રોજ ધોરાજી ખાતે થયો હતો. તેમણે રાજકોટની રાજકુમાર કૉલેજમાં 1887માં અભ્યાસ કર્યો અને સ્કોટલેન્ડની એડિનબરો યુનિવર્સિટીમાંથી 1890માં એલ.એલ.ડી. (ડૉક્ટરેટ), 1895માં એમ.બી.સી.એમ. અને એમ.આર.સી.પી., તેમજ એડિનબરો રોયલ કૉલેજમાંથી એફ.આર.સી.પી. અને એમ.ડી. (આયુર્વેદ)ની પદવીઓ મેળવી. તેઓ ઇતિહાસની શોધખોળ અને ગુજરાતી ભાષાના વિશાળ શબ્દકોશ ‘ભગવદ્ગોમંડલ’ના નિર્માણ માટે પણ જાણીતા છે.
ભગવદ્ગોમંડલ: ગુજરાતી ભાષાનો અમૂલ્ય ખજાનો
મહારાજા ભગવતસિંહજીએ 1944-46 દરમિયાન 2,81,370 શબ્દો સાથેનો ગુજરાતી શબ્દકોશ ‘ભગવદ્ગોમંડલ’ (9 ભાગો, 9870 પૃષ્ઠો) તૈયાર કર્યો, જે ભારતીય સંસ્કૃતિનો વિશ્વકોશરૂપી સંગ્રહ છે. આ ઉપરાંત, વાચનમાળા, અક્ષરમાળા, શિક્ષણમાળા અને પાઠ્યપુસ્તકમાળા જેવી શૈક્ષણિક પહેલો દ્વારા તેમણે શિક્ષણનો પાયો મજબૂત કર્યો.
પ્રજાકલ્યાણના કાર્યો
25 ઓગસ્ટ, 1884ના રોજ રાજ્યાભિષેક બાદ મહારાજા ભગવતસિંહજીએ ગોંડલ સ્ટેટના વિકાસ માટે અનેક કાર્યો હાથ ધર્યા.
- આધુનિક સુવિધાઓ: ગોંડલ, ધોરાજી અને ઉપલેટામાં વીજળી, ટ્રામ, અંડરગ્રાઉન્ડ ગટર વ્યવસ્થા અને વીજળીનું પ્લાનિંગ, શુદ્ધ પાણીનું વિતરણ, અને ટેલિફોન સુવિધા.
- શિક્ષણ: કન્યાઓ માટે મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ, જેના પરિણામે રાજ્યની દીકરીઓ શિક્ષિત બની. આજે પણ આ શાળાઓ અસ્તિત્વમાં છે.
- ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર: પુલો, રસ્તાઓ, નિશાળો અને વૃક્ષારોપણ, જેના કારણે મુસાફરોને શીતળ છાંયડો મળ્યો.
- કરમુક્તિ: ગોંડલ રાજ્ય ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય હતું જેણે ઓક્ટ્રોઈ નાબૂદ કર્યું અને 36 પ્રકારના કરવેરા દૂર કરી રાજ્યને કરમુક્ત બનાવ્યું.
- આરોગ્ય અને રોજગાર: સંગ્રામસિંહજી હાઇસ્કૂલ અને મોંઘીબા ગર્લ્સ સ્કૂલ જેવી ભવ્ય ઇમારતોનું નિર્માણ, જે લંડનની થેમ્સ નદીના કાંઠે આવેલી ઇમારતોની પ્રતિકૃતિ જેવી છે. વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ પૂર્ણ થયા બાદ નોકરી અને રહેવા માટે જમીનની સુવિધા આપવામાં આવતી.
વ્યક્તિગત દેખરેખ અને નિયમો
મહારાજા ભગવતસિંહજી પોતે તમામ કામોની વ્યક્તિગત દેખરેખ રાખતા. કામમાં વિલંબ થાય તો કર્મચારીઓ પર દંડ લાદવામાં આવતો, જેમ કે એક દિવસનો છ પૈસાનો દંડ. નાગરિકો રાજ્યની માહિતી મેળવી શકતા અને સત્તાને સવાલ કરી શકતા. મહારાજા કોઈ સુરક્ષા વિના લોકોને મળતા, જે તેમની પ્રજાવાત્સલ્યની ભાવનાને દર્શાવે છે.
વારસો અને વર્તમાન સ્થિતિ
મહારાજા ભગવતસિંહજીના વારસાને આજે પણ ગોંડલની પ્રજા બિરદાવે છે. જોકે, તેમના નિર્માણો, જેમ કે ઉપલેટાનું હેરિટેજ ટાવર, નવીનીકરણના નામે બરબાદ થયું છે. આ કામમાં થયેલા ભ્રષ્ટાચારની તપાસ ચાલુ છે, અને વર્તમાન ઉત્તરાધિકારી હિમાંશુસિંહજીએ આ મામલે રસ દાખવ્યો છે.
જન્મજયંતીની ઉજવણી
આજે ગોંડલ સ્ટેટના વિવિધ શહેરો અને ગામડાઓમાં મહારાજા ભગવતસિંહજીની 160મી જન્મજયંતી ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી રહી છે. પુષ્પાંજલિ અને ભાવાંજલિ દ્વારા પ્રજા તેમના અમૂલ્ય યોગદાનને યાદ કરે છે.
જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ અને ભાવવંદના
ગોંડલ સ્ટેટની પ્રજા મહારાજા ભગવતસિંહજીના કાર્યોને હૃદયથી યાદ કરે છે અને તેમના આકરા પણ ન્યાયી નિયમોને સુખદ રીતે અનુભવે છે. તેમના વારસાને જાળવવાની જવાબદારી આપણી છે, જેથી આ અમૂલ્ય ભેટ ભવિષ્યની પેઢીઓ માટે સુરક્ષિત રહે.
