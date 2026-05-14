અમદાવાદ: જ્વેલરી શોરૂમના CCTV કેમેરામાં કેદ થયું સેલ્સગર્લનું કારસ્તાન, 1.11 કરોડના સોનાના દાગીના લઈ ફરાર

આ ઘટના 11 મેની સાંજે બની હોવાનું કહેવાય છે. શોરૂમના માલિકની ફરિયાદના આધારે, નિકોલ પોલીસે કેસ નોંધીને આરોપી મહિલા કર્મચારીની શોધ શરૂ કરી છે.

અમદાવાદના નિકોલમાં આવેલા આભૂષણ નામના જ્વેલરી શોરૂમમાં સેલ્સગર્લે કર્યો મોટો હાથ ફેરો
અમદાવાદના નિકોલમાં આવેલા આભૂષણ નામના જ્વેલરી શોરૂમમાં સેલ્સગર્લે કર્યો મોટો હાથ ફેરો
Published : May 14, 2026 at 12:04 PM IST

Updated : May 14, 2026 at 2:03 PM IST

અમદાવાદ: નિકોલમાં વિસ્તારમાં આવેલા એક જ્વેલરી શોરૂમમાં સેલ્સગર્લ કરતી નોકરી કરતી એક મહિલા કર્મચારી પર આશરે ₹1.11 કરોડ રૂપિયાના સોનાના દાગીના ચોરી કર્યાનો આરોપ મુકવામાં આવ્યો છે. આ ઘટના 11 મેની સાંજે બની હોવાનું કહેવાય છે.

શોરૂમના માલિકની ફરિયાદના આધારે, નિકોલ પોલીસે કેસ નોંધીને આરોપી મહિલા કર્મચારીની શોધ શરૂ કરી છે. તપાસ દરમિયાન, સીસીટીવી ફૂટેજમાં કર્મચારી મહિલા શોરૂમના કબાટમાંથી દાગીના લઈને તેના કપડામાં છુપાવતી જોવા મળી હતી.

જ્વેલરી શોરૂમના CCTV કેમેરામાં કેદ થયું સેલ્સગર્લનું કારસ્તાન

11 મહિના પહેલાં સેલ્સગર્લ તરીકે જોડાઈ હતી નોકરીમાં

નિકોલના અનમોલ સર્કલ નજીક ગ્રેવીટી શોપિંગ મોલમાં આવેલા "આભૂષણ" નામના સોના-ચાંદીના શોરૂમના માલિક દર્શન શાહે આ સંદર્ભે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેમને ત્યાં 19 કર્મચારીઓ નોકરી કરે છે. જેમાં મેનેજર, સેલ્સપર્સન, માર્કેટિંગ સ્ટાફ, હેલ્પર્સ અને સુરક્ષા કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે. હર્ષિદા શેટ્ટી નામની આ મહિલા લગભગ 11 મહિના પહેલા માર્કેટિંગ સેલ્સ સ્ટાફ સભ્ય તરીકે શોરૂમમાં જોડાઈ હતી.

જ્વેલરી શોરૂમના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ હર્ષિદાની ગતિવિધિ
જ્વેલરી શોરૂમના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ હર્ષિદાની ગતિવિધિ

ચોરી થઈ હોવાની ઘટના કેવી રીતે આવી પ્રકાશમાં

FIR મુજબ, 11 મે, 2026 ના રોજ બપોરે 2 વાગ્યે દર્શન શાહ લંચ માટે ઘરે ગયા હતા, તે સમયે મેનેજર અને અન્ય કર્મચારીઓ શોરૂમમાં હાજર હતા. જ્યારે તેઓ સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ શોરૂમ પરત ફર્યા, ત્યારે એક ગ્રાહકને તેઓ ઘરેણાં બતાવતા હતા, ત્યારે કાનજીભાઈ નામના સ્ટાફ સભ્યે ટ્રેમાં સોનાની એક લકી ઓછી જોવા મળી. ગ્રાહક ગયા બાદ તેમણે આ વિશે, શોરૂમના માલિકને જાણ કરી.

1.11 કરોડના સોનાના દાગીનાની કરી ચોરી
1.11 કરોડના સોનાના દાગીનાની કરી ચોરી

સેલ્સગર્લ હર્ષિદા શેટ્ટી ઉપર ગઈ શંકા

માલિકની તપાસ દરમિયાન, જાણવા મળ્યું કે કર્મચારી હર્ષિદા શેટ્ટી શોરૂમમાં હાજર નહોતી. અન્ય કર્મચારીઓએ જણાવ્યું કે, તે ઈમરજન્સીનો હવાલો આપીને સાંજે 4:30 વાગ્યે નીકળી ગઈ હતી અને તેણે કહ્યું કે, તેણે માલિક પાસેથી રજા લઈ લીધી છે, જોકે, ફરિયાદીના જણાવ્યા મુજબ, તેમણે આવી કોઈ પરવાનગી આપી ન હતી.

CCTV ફુટેજમાં દેખાઈ રહેલી સેલ્સગર્લ હર્ષિદા શેટ્ટી
CCTV ફુટેજમાં દેખાઈ રહેલી સેલ્સગર્લ હર્ષિદા શેટ્ટી

CCTVમાં કેદ થઈ ચોરી કરતી હર્ષિદાની ગતિવિધિ

દરમિયાન શોરૂમના સીસીટીવી કેમેરાની તપાસ કરવામાં આવી. ફરિયાદ મુજબ, ફૂટેજમાં હર્ષિદા શેટ્ટી સાંજે 4 થી 4:30 વાગ્યાની વચ્ચે તેની સીટ પાછળના કેબિનેટમાંથી સોનાના દાગીના કાઢીને તેના પેન્ટ અને કપડાંના ખિસ્સામાં મૂકતી જોવા મળી હતી. ત્યારબાદ તે બીજા માળે સ્ટોરરૂમમાં ગઈ, તેની બેગ લઈને શોરૂમમાંથી નીકળી ગઈ.

સોનાના દાગીના કપડા છુપાવતી નજરે પડી સેલ્સગર્લ હર્ષિદા શેટ્ટી
સોનાના દાગીના કપડા છુપાવતી નજરે પડી સેલ્સગર્લ હર્ષિદા શેટ્ટી

શોરૂમમાંથી મોટા પ્રમાણમાં દાગીના ગાયબ હોવાનું જણાયું

ફરિયાદીએ જણાવ્યું કે જ્યારે તેણે આરોપી મહિલાને ફોન કર્યો ત્યારે તેનો મોબાઇલ ફોન બંધ આવતો હતો. ત્યાર બાદ શોરૂમમાં સંગ્રહિત દાગીનાની વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે વિવિધ ટ્રે અને કેબિનેટમાંથી મોટા પ્રમાણમાં સોનાના દાગીના ગાયબ હોવાનું બહાર આવ્યું.

ગત 11મેના રોજ સેલ્સગર્લ હર્ષિદા સોનાના દાગીના ચોરી ફરાર
ગત 11મેના રોજ સેલ્સગર્લ હર્ષિદા સોનાના દાગીના ચોરી ફરાર

1 કરોડ 18 લાખથી વધુના સોનાના દાગીનાની ચોરી

પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, ચોરાયેલા દાગીનામાં સોનાની ચેન, લકી, વીંટી, ઘડિયાળ, બુટ્ટી, મંગળસૂત્ર અને પેન્ડન્ટનો સમાવેશ થાય છે. ચોરાયેલા દાગીનાનું કુલ વજન 1211.991 ગ્રામ છે, જેની કિંમત ₹1,188,437 છે. આરોપીની ઓળખ હર્ષિદાબેન રાજેન્દ્રભાઈ શેટ્ટી તરીકે થઈ છે, જે અમદાવાદના નિકોલમાં જ વેદાંત બંગ્લોઝ નજીક રહેતી હોવાનું જણાયું છે. હાલ તો નિકોલ પોલીસે ચોરીનો કેસ નોંધ્યો છે અને મોબાઇલ લોકેશન, સીસીટીવી ફૂટેજ અને અન્ય ટેકનિકલ પુરાવાના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે.

