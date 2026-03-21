સુરત: માત્ર 50 રૂપિયાના વિવાદમાં નિર્મમ હત્યા કરનારો આરોપી 18 વર્ષ બાદ ઝારખંડના જંગલમાંથી ઝડપાયો

50 રૂપિયા માટે હત્યા કરી 18 વર્ષથી ફરાર આરોપી રાજેશ રાયને સુરતની વરાછા પોલીસે ઝારખંડના દુમકા જિલ્લાના ગાઢ જંગલોમાંથી ઝડપી લીધો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 5:31 PM IST

સુરત: 'કાયદાના હાથ લાંબા હોય છે' - તે કહેવતને સુરતની વરાછા પોલીસે સાચી કરી બતાવી છે. વર્ષ 2008માં માત્ર 50 રૂપિયાની ઉઘરાણી બાબતે યુવકની નિર્મમ હત્યા કરી ફરાર થયેલા આરોપીને 18 વર્ષ બાદ ઝારખંડના ગાઢ જંગલોમાંથી ઝડપી પાડવામાં સફળતા મળી છે. પોલીસનું આ ઓપરેશન કોઈ ફિલ્મી કથાથી ઓછું નહોતું.

વર્ષ 2008માં વરાછા વિસ્તારમાં 40 વર્ષીય રાજેશ ઉર્ફે રાકેશ રોશે બબલુ નામના યુવક પાસે પોતાના 50 રૂપિયા માંગ્યા હતા. આ નજીવી રકમ માટે થયેલી બોલાચાલીમાં આવેશમાં આવી ગયેલા રાજેશે બબલુની હત્યા કરી નાખી હતી. હત્યા બાદ તે ધરપકડના ડરથી સુરત છોડીને ફરાર થઈ ગયો હતો. છેલ્લા 18 વર્ષથી તે અલગ-અલગ રાજ્યોમાં મજૂરી કરી પોલીસને થાપ આપી રહ્યો હતો.

વરાછા પોલીસ સ્ટેશનના PIની સૂચના હેઠળ ટીમ જ્યારે પેન્ડિંગ ગુનાઓની તપાસ કરી રહી હતી, ત્યારે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા બાતમી મળી હતી. બાતમી મુજબ આરોપી રાજેશ ઝારખંડના દુમકા જિલ્લાના જંગલ વિસ્તારમાં છુપાયેલો હતો.

આ વિસ્તાર અત્યંત દુર્ગમ અને ગાઢ જંગલથી ઘેરાયેલો હોવાથી સીધી પોલીસ રેડ શક્ય નહોતી. વરાછા પોલીસની ટીમે પોતાની ઓળખ છુપાવવા માટે સતત 7 દિવસ સુધી સ્થાનિક આદિવાસીઓનો વેશ ધારણ કર્યો હતો. આરોપી વારંવાર પોતાનું લોકેશન બદલતો હોવા છતાં, પોલીસે તેને કોર્ડન કરી લીધો હતો અને સકંજામાં લઈ લીધો હતો.

આ સમગ્ર ઓપરેશન દ્વારા સુરત પોલીસે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે, ગુનેગાર ભલે ગમે તેટલો ચતુર હોય કે ગમે તેટલા વર્ષો વિતી જાય, તે કાયદાથી બચી શકશે નહીં. હાલ આરોપી રાજેશ રાયને સુરત લાવવામાં આવ્યો છે અને તેની સામે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

