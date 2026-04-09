કડીમાં પશુ ચોરોનો આતંક: મધરાતે સ્કોર્પિયોમાં આવ્યા અને ગાયના વાછરડાને ઉઠાવી ગયા, CCTV ફૂટેજ વાયરલ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 9, 2026 at 7:03 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના કડી શહેરમાં પશુ ચોરો અને કસાઈઓ બેફામ બન્યા હોવાની વધુ એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. કડીમાં ભીમનાથ મહાદેવ નજીક આવેલા એમ માર્ટ (M Mart) સામેથી મધરાતે અજાણ્યા શખ્સો એક ગાયના વાછરડાની ચોરી કરીને ફરાર થઈ ગયા છે. આ સમગ્ર ઘટના ત્યાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે, જેના ફૂટેજ હાલ વાયરલ થઈ રહ્યા છે.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, આજે વહેલી સવારે ૪ વાગ્યાની આસપાસ એક સ્કોર્પિયો કારમાં કેટલાક અજાણ્યા શખ્સો આવ્યા હતા. રાતના અંધારાનો લાભ ઉઠાવીને તેઓએ રસ્તા પર રહેલા ગાયના વાછરડાને નિર્દયતાથી પકડીને પોતાની સ્કોર્પિયો કારમાં નાખી દીધું હતું અને ગણતરીની મિનિટોમાં જ ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા હતા. આ સમગ્ર કરતૂત CCTVમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે.

આ ઘટના સામે આવતાની સાથે જ કડી પંથકમાં સનસનાટી મચી ગઈ છે. લોકોમાં અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે કે, શું કડીમાં પશુ ચોરોને કાયદા કે પોલીસનો કોઈ જ ખોફ રહ્યો નથી? શું કસાઈઓ કડીમાં આટલી હદે બેફામ બન્યા છે કે તેઓ હવે ફોર વ્હીલર ગાડીઓ લઈને જાહેરમાં પશુઓની ચોરી કરી રહ્યા છે?

આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક લોકો અને ખાસ કરીને ગૌ રક્ષકોમાં ભારે રોષની લાગણી પ્રસરી છે. ગૌ ભક્તો અને ગૌ રક્ષકો દ્વારા આ મામલે પોલીસ તંત્ર પાસે તાત્કાલિક અને સઘન તપાસની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. પશુ ચોરોને વહેલામાં વહેલી તકે ઝડપી પાડી કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી પ્રબળ લોકમાંગ ઉઠી છે.

