બાયડના પશુપાલકોની સાબરડેરીમાં ઉગ્ર રજુઆતઃ દૂધના ભાવ વધારવા અને દાણના ભાવ ઘટાડવા કરી માગ
અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ તાલુકાના સૌથી વધુ દૂધ ભરતા 20 જેટલા પશુપાલકોએ સાબરડેરીના ચેરમેનને રજુઆત કરી હતી.
Published : November 24, 2026 at 5:53 PM IST
સાબરકાંઠાઃ સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાની જીવાદોરી સમાન સાબરડેરી ફરી એકવાર વિવાદો અને રજૂઆતોના કેન્દ્રમાં આવી છે. એક તરફ ડેરીના ચેરમેનની નિયુક્તિને લઈને રાજકીય ગરમાવો ચાલી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ હવે પશુપાલકો પણ પોતાની પડતર માંગણીઓ સાથે મેદાને આવ્યા છે. અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ તાલુકાના પશુપાલકોએ સાબરડેરી પહોંચી એમ.ડી. સમક્ષ દૂધના ભાવ વધારવા અને દાણના ભાવ ઘટાડવા ઉગ્ર રજૂઆત કરી છે.
સૌથી વધુ દૂધ ભરતા 20 પશુપાલકોની રજુઆત
સાબરડેરીના ચેરમેનની નિયુક્તિ બાબતે ચાલી રહેલા વિવાદો વચ્ચે હવે પશુપાલકોનો રોષ પણ સામે આવ્યો છે. અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ તાલુકાના 20 જેટલા મહિલા અને પુરુષ પશુપાલકો આજે સાબરડેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા. પશુપાલકોએ ડેરીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સાથે મુલાકાત કરીને પોતાની વ્યથા ઠાલવી હતી. એક કલાક કરતાં પણ વધુ સમય સુધી ચાલેલી આ બેઠકમાં પશુપાલકોએ દૂધના પોષણક્ષમ ભાવ આપવાની માંગ કરી છે.
3 વર્ષમાં ખાણદાણમાં 37 ટકા તોતિંગ ભાવવધારો
શુપાલકોની રજૂઆત છે કે, છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં પશુ આહાર એટલે કે ખાણદાણના ભાવમાં 37 ટકા જેટલો તોતિંગ વધારો થયો છે. મોંઘવારીના આ સમયમાં પશુઓનો નિભાવ કરવો મુશ્કેલ બન્યો છે. વાર્ષિક એકથી દોઢ કરોડ રૂપિયા સુધીનું દૂધ ભરાવનારા પશુપાલકોનો વિરોધ સાબરડેરી માટે આવનાર દિવસોમાં પડકારરૂપ સાબિત થનાર છે. સાથે જ એક કરોડ કરતાં વધુનું વાર્ષિક દૂધ ભરાવનારા પશુપાલકોની માંગણી સંતોષવામાં આવે છે, તો ચોક્કસથી સાબરડેરી સાથે સંકળાયેલા નાના-મોટા દૂધ ભરાવનારા સાડા ત્રણ લાખ કરતા વધુ પશુપાલકોને સીધો ફાયદો થશે તે નક્કી છે.
ત્રણ વર્ષમાં દૂધના ભાવમાં નહીવત વધારો
એકબાજુ ખાણદાણના તોતિંગ ભાવ વધારો થયો છે, જોકે તેની સામે દૂધના ભાવમાં કોઈ નોંધપાત્ર વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. હાલ પશુપાલકોને પ્રતિ એક લિટર દૂધના માત્ર 35 રૂપિયા જ મળી રહ્યા છે, જેના કારણે પશુપાલનનો વ્યવસાય ખોટનો ધંધો સાબિત થઈ રહ્યો છે. પશુપાલકોએ માંગ કરી છે કે દૂધનો ભાવ વધારીને પ્રતિ લિટર 50 રૂપિયા કરવામાં આવે.
મહત્વનું છે કે, સાબરડેરીમાં હાલ ચેરમેનની નિયુક્તિને લઈને પહેલેથી જ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, તેવામાં પશુપાલકોની આ રજૂઆતથી ડેરીના વર્તુળોમાં ચર્ચાઓ તેજ બની છે. એક કલાકથી વધુ ચાલેલી આ બેઠકમાં સાબર ડેરીના એમડી દ્વારા રજૂઆત કરનારા પશુપાલકોને આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં પશુપાલકોની માંગ સામે આવનારા દિવસોમાં મળનાર બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરની મીટીંગમાં દૂધના ભાવ વધારા અને ખાણદાણમાં વધેલા ભાવો અંગે ચર્ચાઓ કરવામાં આવશે. સાથે જ અરવલ્લી જિલ્લાના પશુપાલકોએ જે રજૂઆત કરી છે, તેને ધ્યાને લઈને આવનારા દિવસોમાં પશુપાલકોના હિતમાં સાબર ડેરી દ્વારા ચોક્કસથી નિર્ણય કરવામાં આવશે તે હૈયા ધારણા પણ આપવામાં આવી છે.
એક તરફ સાબરડેરીના સત્તાધીશો વચ્ચે ચેરમેન પદની નિયુક્તિને લઈને ખેંચતાણ ચાલી રહી છે, બીજી તરફ ગ્રામ્ય વિસ્તારના પશુપાલકો મોંઘવારી અને દાણના ભાવ વધારાથી પીસાઈ રહ્યા છે. 35 રૂપિયાના બદલે 50 રૂપિયા દૂધનો ભાવ કરવાની પશુપાલકોની આ માંગ કેટલી વ્યાજબી ઠરે છે અને સાબરડેરીના MD સાથેની એક કલાકની આ મેરેથોન બેઠક બાદ પશુપાલકોને કોઈ રાહત મળે છે કે કેમ, તે જોવું રહ્યું.
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