ચોટીલા-મુળીમાં જળાશયોના તળિયા દેખાઈ ગયા, ઘાસચારાના ભાવ આસમાને; પશુપાલકોએ હિજરત કરવી પડે તેવી સ્થિતિ
ચોમાસાની સિઝન પૂરી થાય તે પહેલા જ સુરેન્દ્રનગરના કેટલાક પથંકોમાં ચિંતાજનક સ્થિતિ
Published : October 9, 2026 at 12:25 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: ચાલુ વર્ષે જિલ્લામાં વરસાદની અછત સર્જાઈ છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 5% થી લઈ 25% સુધી વરસાદની ઘટ ઉભી થઈ છે જેને લઇને હવે ખેડૂતો અને પશુપાલકો ચિંતામાં મુકાયા છે. આની સૌથી મોટી અસર ચોટીલા, મુળી, થાનગઢ અને સાયલા પંથકમાં વર્તાઈ રહી છે. પશુપાલકો અને ખેડૂતોને હાલથી ચિંતામાં વધારો થયો છે કારણ કે આ વિસ્તારમાં વરસાદની ઘટ હોવાના કારણે જળાશયોમાં 30 ટકા જેટલું પાણી છે જે માત્ર 40 દિવસ જેટલું ચાલે તેમ છે. જળાશયો, ડેમના તળિયા દેખાઈ આવ્યા છે જેના કારણે આ વિસ્તારના ખેડૂતો અને પશુપાલકોને ખૂબ કપરી પરિસ્થિતિ છે. આના પરિણામે ચાલુ વર્ષે સૌથી વધુ માલધારીઓ ખેડા, નડિયાદ અને પાણીવાળા વિસ્તારોમાં હિજરત કરે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થવાની પૂરી શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
હાલના તબક્કામાં ખેડૂતોના ઉભા કપાસ, મગફળી જેવા પાકો 25% વરસાદની ઘટ હોવાના કારણે સુકાઈ રહ્યા છે અને જળાશયોના પણ તળિયા દેખાઈ ગયા છે ત્યારે પીવા માટેની પાણીની પણ ગંભીર સમસ્યા સર્જાય તેવી પરિસ્થિતિ છે અને ખેડૂતો માટે શિયાળુ પાકના વાવેતર બાદ સિંચાઈ માટેનું પાણી પણ ન મળે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. થાનગઢ, મુળી, સાયલા અને ચોટીલા પંથકમાં 25% જેટલી વરસાદની ઘટ સરકારી ચોપડે છે પરંતુ ખરેખર ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર જળાશયો ખાલી છે એટલે ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે કે 35% થી વધુ વરસાદની ઘટ છે. એક તરફ વરસાદની ઘાટ હોવાના કારણે હાલ ઘાસચારાના ભાવમાં વધારો થયો છે તો બીજી તરફ ખેડૂતોના ઉભા પાકો સુકાઈ રહ્યા છે એટલે 50 ટકા કરતાં પણ ઓછું ઉત્પાદન આવે તેવી પરિસ્થિતિ છે ત્યારે હવે સરકાર સામું જોવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદની ઘટ બાદ ઘાસચારાના ભાવમાં વધારો, હિજરત કરવી પડે તેવી પરિસ્થિતિ
મુળી તાલુકાના માલધારી રણછોડભાઈ રબારી સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ઓછા વરસાદને કારણે ખેડૂતો બાદ હવે પશુપાલકોની હાલત પણ કફોડી બનતી જઈ રહી છે. જિલ્લામાં 1.50 લાખથી વધુ પશુઓ છે. હાલની સ્થિતિએ પશુપાલકો માટે પશુપાલન કરવું ખૂબ મુશ્કેલ બનતું જઈ રહ્યું છે. લીલા ઘાસચારાના ભાવ પ્રતિ મણ 150 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયા છે, બીજી તરફ સૂકો ઘાસચારો 500 રૂપિયા પ્રતિ મણે પહોંચી ગયો છે. હવે શિયાળો અને ઉનાળાની ઋતુ કાઢવી ખૂબ કઠિન છે આને કારણે ચાલુ વર્ષે સૌથી વધુ પશુપાલકો હિજરત કરે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.
જિલ્લાના ચાર તાલુકાઓ ચોટીલા સાયલા થાનગઢ અને મૂળીમાં સૌની યોજના અને નર્મદા કેનાલની કોઈપણ પ્રકારની વ્યવસ્થા નથી. આ વિસ્તારના માલધારીઓને અને પશુપાલકોને પોતાના પશુ સાચવણ કરવા ખૂબ કઠિન બનતા જઈ રહ્યા છે. જે વિસ્તારમાં પાણીની સુવિધા છે ત્યાં ફરજિયાત પોતાના માલઢોર બચાવવા માટે હિજરત કરવું પડે તેવી પરિસ્થિતિ છે. હજુ તો ચોમાસાનો સમય પૂર્ણ થયો છે અને શિયાળો અને ઉનાળો કાઢવાનો બાકી છે ત્યારે જ લીલા ઘાસચારા અને ખોળ અને દાણના ભાવમાં વધારો થતા માલધારીઓ ચિંતિત જ બન્યા છે અને પશુપાલનનો વ્યવસાય હાલમાં ખોટ ખવડાવી રહ્યો છે.
આઝાદીના 79 વર્ષ પછી પણ મુળી અને ચોટીલામાં નર્મદા અને પીવાના પાણીની પાઇપલાઇનની વ્યવસ્થા નથી - ખેડૂત
આઝાદીના 79 વર્ષ થઈ ગયા પરંતુ મુળી અને ચોટીલા વિસ્તારમાં પીવાના પાણીની પાઇપલાઇનની કોઈ વ્યવસ્થા નથી એટલે ચાલુ વર્ષે 50% જેટલો જ વરસાદ આ વિસ્તારમાં પડ્યો છે સરકારી ચોપડે પણ તંત્ર સ્વીકારી રહ્યું છે કે 25% જેટલી વરસાદની ખોટ છે પરંતુ હાલમાં શિયાળુ પાકનું ઉત્પાદન થઈ શકે તેવી પરિસ્થિતિ નથી જેને લઇને ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થવા પામ્યું છે અને બીજી તરફ હાલના તબક્કામાં માલ ઢોરને પણ હિજરત કરવે તેવી પરિસ્થિતિ છે સરકાર સામું જોવે કેટલ કેમ્પ ખોલે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
દુષ્કાળ જેવું વર્ષ - રામકું કરપડા, ખેડૂત આગેવાન
ખેડૂત આગેવાન રામકુભાઈ કરપડા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આ દુષ્કાળ જેવું વર્ષ છે. સરકારે આ મુદ્દે ખેડૂતો માટે સહાય જાહેર કરવી જોઈએ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં જ્યાં સિંચાઈ અને પીવાના પાણીની સમસ્યા છે ત્યાં તાત્કાલિક ધોરણે તેનો વૈકલ્પિક વિકલ્પ શોધવો જોઈએ. માલધારીઓને ચાલુ વર્ષે હિજરત કરવી પડે તેવી પરિસ્થિતિ છે. હજુ 08 મહિના કફોડી પરિસ્થિતિમાં કાઢવાના છે ત્યારે માલ ઢોર માટે કેટલ કેમ્પ ખોલી અને ઘાસનું વિતરણ કરવામાં આવે અને નર્મદાની પાઇપલાઇનનું નેટવર્ક લંબાવી અને આ વિસ્તારના તળાવો અને જળાશયો ભરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે
જિલ્લામાં 5% થી લઈને 25 ટકા જેટલી વરસાદની અછત - ડિઝાસ્ટર મામલતદાર
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો ઓછા વરસાદને કારણે પ્રભાવિત બન્યો છે. જિલ્લામાં 10 તાલુકાઓ માંથી માત્ર ચાર તાલુકાઓમાં 100 ટકા જેટલો વરસાદ છે અન્ય છ તાલુકાઓ વરસાદની અછત છે, જેમાં ચોટીલા, થાનગઢ, મુળી, વઢવાણ, ચુડા અને લીંબડીનો સમાવેશ થાય છે. ડિઝાસ્ટર મામલતદાર નિખિલ જોશી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે સાયલા, ધાંગધ્રા, લખતર અને દસાડા તાલુકામાં 100 ટકા જેટલો વરસાદ પડ્યો છે અને બીજી તરફ અન્ય ચાર તાલુકાઓમાં વરસાદની ઘટ છે.
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