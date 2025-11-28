"એરંડાના પાનમાંથી બનશે રેશમ, ઈયળ ખેડૂતોને બનાવશે લખપતિ" દાંતીવાડાના કૃષિ વૈજ્ઞાનિકે કરી મહત્વપૂર્ણ શોધ
બનાસકાંઠાના વૈજ્ઞાનિકે કરેલી શોધ બાદ હવે એરંડામાંના પાનમાંથી રેશમ બનાવી શકાય છે, જે ખેડૂતો માટે આવક ઊભી કરશે.
Published : November 28, 2025 at 2:31 PM IST|
Updated : November 28, 2025 at 2:44 PM IST
દાંતીવાડા - બનાસકાંઠા : ગુજરાતીમાં કહેવત છે "ઉજ્જડ ગામમાં એરંડો પ્રધાન" એટલે કે એરંડાને સાવ સસ્તો પાક ગણવામાં આવ્યો છે. પરંતુ બનાસકાંઠાના વૈજ્ઞાનિકે એરંડા પર એવું સંશોધન કર્યું કે હવે આ એરંડો ખેડૂતો માટે ખૂબ કિંમતી બની ગયો છે. ખેડૂતો હવે માત્ર એરંડાના બીજમાંથી જ નહી, પરંતુ એરંડાના પાનમાંથી પણ આવક મેળવશે. વાંચો ETV Bharat નો ખાસ અહેવાલ...
દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોની અભૂતપૂર્વ શોધ
રોકડિયા પાક તરીકે ગણાતા એરંડાનું ભારતભરમાં સૌથી વધુ ઉત્પાદન ગુજરાતમાં, મુખ્યત્વે ઉત્તર ગુજરાત બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠામાં થાય છે. વર્ષોથી ખેડૂતો એરંડાની ખેતી તો કરે છે. એરંડાના બીજ ખેડૂતો માટે આવક ઉભી કરે છે. પરંતુ બનાસકાંઠાની દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ હવે એરંડામાંથી ડબલ કમાણી કરી શકાય તેવી શોધ કરી છે.
એરંડાના પાનમાંથી બનશે રેશમ : હવે માત્ર એરંડાના બીજ જ નહીં, પણ તેના પાનમાંથી પણ કમાણી કરી શકાય તેવી નવી શોધ આ વૈજ્ઞાનિકે કરતા ખેડૂતોની આવક બમણી થશે. વૈજ્ઞાનિકની શોધ અનુસાર એરંડાના પાન ખાઈને ઈયળ મોંઘુ રેશમ ઉત્પન્ન કરશે. ખેતરમાં વાવેલા એરંડાના પાકમાંથી 25% જેટલા પાનને જો આ ઈયળને ખવડાવવામાં આવે તો ઈયળ ખેડૂતોને મોંઘુ રેશમ આપી શકે છે. એટલે કે હવે આટલા વર્ષોથી સુકાઈને નકામા ગણાતા એરંડાના પાન પણ ખેડૂતોને નવી આવક આપશે.
"એરંડાની ખેતીમાંથી વધારાની આવક મેળવવા અને રેશમ માટે એરંડાના પાંદડા પર પ્રક્રિયા કરવાના પ્રયાસ સેન્ટ્રલ સિલ્ક બોર્ડના માર્ગદર્શન હેઠળ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. અહીંના વૈજ્ઞાનિકો આ માટે સખત મહેનત કરી રહ્યા છે." -- એલ. ડી. પરમાર (કૃષિ વૈજ્ઞાનિક)
રેશમ બનાવતી ઈયળનું જીવનચક્ર
દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ આસામ રેશમ કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન તેમણે ત્યાં એરંડાના પાનનારોગી તેમાંથી ઈયળ રેશમ બનાવતી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જે બાદ ત્યાંથી ઈંડા લાવી અહીંયા દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં પણ તેનો પ્રયોગ કરતા તે સફળ રહ્યો છે. પ્રથમ સ્ટેજમાં ઈંડામાંથી પાંચ દિવસ બાદ ઈયળ બને છે, અને તે ઈયળ મોટી થવામાં પાંચ સ્ટેજ પસાર કરે છે.
છઠ્ઠા સ્ટેજ પર આ ઈયળ પોતાના મોઢામાંથી લાળ નીકાળી એરી રેશમ બનાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરે છે, અને આ પ્રક્રિયા દરમિયાન તે કુદરતી રીતે મૃત્યુ પામે છે. જે બાદ ફરી આ કુકુનમાં એટલે કે આ કોચલામાં કુદરતી રીતે નવો જીવ ઉત્પન્ન થાય છે, જે નાનું પતંગિયું બનીને બહાર આવે છે. ફરી નર-માદા વચ્ચે મેટીંગ પ્રક્રિયા અને ઈંડા મુકવાની પ્રક્રિયા ફરી શરૂ થાય છે, એટલે આ કુદરતી પ્રક્રિયા ચાલતી રહે છે.
"આ રેશમ ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ ગરમી સહન કરી શકે છે અને મજબૂતાઈમાં પણ સારી છે. વૈશ્વિક બજારમાં એરંડાના પાંદડાની ભારે માંગ છે. આ રેશમના કીડા, એટલે કે પતંગિયા અથવા ફૂદાં, પાંદડા ખવડાવીને ઉગાડવામાં આવે છે. પાંચ તબક્કામાંથી પસાર થઈને ઈયળ બને છે. આ ઈયળ 6 ગ્રામ વજન ધરાવે છે અને પરિપક્વ થાય પછી મોંમાંથી લાળ ઉત્પન્ન કરે છે. આવી રીતે રેશમનું ઉત્પાદન થાય છે." -- એલ. ડી. પરમાર (કૃષિ વૈજ્ઞાનિક)
અધધ આવક થશે, ખેડૂતો બનશે લખપતિ
વૈજ્ઞાનિકે જણાવ્યું કે, વર્ષોથી ખેડૂતો એરંડાના બીજમાંથી સારી ઉપજ મેળવે છે. પરંતુ સૌ પ્રથમવાર આ પ્રકારની શોધ થઈ છે જેનાથી એરંડાના નકામા પાન ઉપયોગી સાબિત થશે. એરંડાના પાન ઈયળ આરોગે છે, એટલે કે જે ખેડૂતોને ઈયળ માટે અલગથી ખર્ચ કરવો પડતો નથી. એરંડાના પાન ખાઈને આ ઈયળ ખેડૂતોને મોંઘુંદાટ રેશમ આપે છે, જેની બજાર કિંમત રૂ. 300 પ્રતિ કિલો છે. જો ખેડૂત ચાર વીઘામાં એરંડાનો પાક વાવે તો આ પ્રક્રિયા બાદ તૈયાર થતા એરી રેશમથી રૂપિયા 1 લાખ સુધીની આવક થઈ શકે છે.
ખેડૂતોને ક્યાંથી મળશે આ ઈયળ?
દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીની ખાસ લેબમાંથી ખેડૂતો પોતે આ ઈયળ લઈ જાય છે. ત્યારબાદ ખેતરમાં ખાસ સ્ટોર બનાવવામાં આવે છે, જ્યાં એરંડાના 25 થી 30 ટકા પાન ઉપર ઈયળનો ઉછેર કરવામાં આવે છે. આ પાન ખાઈને ઈયળ પોતે રેશમ આપે છે.
ખેડૂતોએ કહ્યું કે, સરકાર ખેડૂતોની આવક બમણી થાય તે માટે પ્રયાસો કરી રહી છે. જોકે હવે આવા કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોની શોધ પણ ખેડૂતો માટે લાભદાયી થઈ રહી છે. ખેડૂતો એરંડાનો પાક વાવે છે, તેમાંથી તો કમાણી કરે જ છે. પરંતુ જો સાથે આ ઈયળને એરંડાના પાનથી ઉછેર કરવામાં આવે તો ખેડૂતો લાખોની કમાણી કરી શકે છે.
કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો શોધ થકી ભારતનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ
દુનિયામાં કૃષિ પ્રધાન દેશ તરીકે ઓળખ ધરાવતા ભારત દેશના કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો અવનવી શોધથી કૃષિ ક્ષેત્ર અને ખેડૂતો પણ નવી ઉપલબ્ધિ હાંસલ કરી રહ્યા છે. નવી ટેકનોલોજીના ઉપયોગ સાથે ખેડૂતોને આર્થિક પગભર કરવામાં કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો ખૂબ જ મહત્વની ભૂમિકા અદા કરી રહ્યા છે. ખેડૂતોને એક નવી જ દિશા મળી રહી છે, ત્યારે દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકની આ નવી શોધ આગામી દિવસોમાં ખેડૂતોને લાખોની કમાણી કરાવી આર્થિક પગભર કરશે તે ચોક્કસ છે.
