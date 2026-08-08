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ગાંધીનગરના અડાલજમાં ભાડે કરેલી કારમાંથી વૃદ્ધ દંપતીના દાગીના સહિતની રોકડ ચોરાઈ, પોલીસ લાગી તપાસમાં

અડાલજ વિસ્તારમાં રિક્ષા બાદ કારમાં બેસાડીને વૃદ્ધ દંપતીના લાખો રૂપિયાની ચોરી, શેરથામાં રહેતી દીકરીના ઘરે રૂપિયા અને દાગીના લઈ જતા હતા

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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 1:49 PM IST

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ગાંધીનગર: અડાલજ વિસ્તારમાં રિક્ષા બાદ કારમાં બેસાડીને વૃદ્ધ દંપતી પાસેથી લાખોની લૂંટ થઈ હોવાની ઘટના સામે આવી છે. અડાલજમાં અગાઉ અનેક વખત રિક્ષામાં બેસાડીને મુસાફરો પાસે રહેલો સામાન, કીમતી દાગીના અને રૂપિયા સહિત ફેરવી લેવામાં આવ્યા હોવાના બનાવો બન્યા છે. ત્યારે હવે ઈકો કારમાં બેસાડીને વૃદ્ધ દંપતી પાસેથી રૂપિયા પડાવી લેવાની ઘટના સામે આી છે.

આ વૃદ્ધ દંપતી રૂપિયા લઈને શેરથામાં રહેતી દીકરીના ઘરે જઈ રહ્યું હતું, તે સમયે આ બનાવ બન્યો હતો. આ બાબતે અડાલજ પોલીસ સ્ટેશનમાં 8.69 લાખના દાગીના અને રોકડ સહિત ચોરી લેવામાં આવતા ફરિયાદ નોંધાવી છે.

અડાલજ પોલીસ મથકમાં નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ, મહેસાણા શહેરના મોટેરા રોડ પર વિનાયક હોમ્સમાં રહેતા 60 વર્ષીય નિવૃત્ત મનુભાઈ સોમાભાઈ પટેલ અને તેમના પત્ની પુષ્પાબેન સાથે આવતીકાલે 9 ઓગસ્ટે ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેતા પોતાના પુત્ર કૃણાલ પાસે જવાના હતા. મકાન બંધ કરીને પુત્ર પાસે જવાના હોવાથી વિદેશ જતાં પહેલાં ઘરમાં રહેલા સોના-ચાંદીના કિંમતી દાગીના શેરથામાં રહેતી તેમની દીકરી કોમલના ઘરે સુરક્ષિત મુકવા માટે નીકળ્યા હતા.

દંપતી 28 જુલાઈના રોજ સાંજે કલોલ બોરીસણા ગરનાળાથી ચાલતા અંબિકાનગર બસ સ્ટેન્ડ પહોંચ્યું ત્યારે તેમણે શેરથા જવા એક સફેદ રંગની ઈકો ગાડી ભાડે કરી હતી. અગાઉ જેમ રિક્ષામાં બેસાડીને મુસાફરોને લૂંટવામાં આવતા હતા તે જ રીતે ઇકો ગાડીમાં પણ અગાઉથી જ કેટલાક મુસાફરો બેઠેલા હતા. તે દરમિયાન ફોન પર વાત કરતો એક પુરુષ અને તેના અન્ય બે સાગરીત ગાડીમાં મનુભાઈની સામેની સીટ પર આવીને ગોઠવાયા હતા. ઇકો કારમાં બેઠેલા મનુભાઈએ પોતાના દાગીના ભરેલો થેલો અડધો પોતાના પગ પર અને અડધો સામે બેઠેલા મુસાફરના પગ પર મૂક્યો હતો. બાદમાં શેરથા ઈફ્કો ટાઉનશીપના ગેટ પાસે ગાડીમાંથી ઉતરીને પુત્રીના ઘરે પહોંચ્યા બાદ થેલો તપાસતા તેમાંથી દાગીના અને રોકડવાળી નાની બેગ ગાયબ હોવાનું માલૂમ પડ્યું હતું.

વૃદ્ધ દંપતિ પાસે રહેલા થેલામાંથી તસ્કરો 24 ગ્રામના સોનાના 2 ચેઈન, 2 તોલાનું મંગળસૂત્ર, 1 તોલાની 2 વીંટી, 2 તોલાની બંગડીની જોડ, સોનાની બુટ્ટી તથા 500 ગ્રામ ચાંદીના દાગીના અને ₹19,000ની રોકડ રકમ મળી ₹8,69,000ની મતા ચોરી ગયા હોવાનું જણાયું હતું. જો કે દંપતીને ઓસ્ટ્રેલિયા જવાનું હોવાથી શરૂઆતમાં ફરિયાદ કરી નહતી. પરંતુ બાદમાં સગા-સંબંધીની સલાહથી અડાલજ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે.

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TAGGED:

THEFT FROM AN ELDERLY COUPLE
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