અમદાવાદ એરપોર્ટ પર સોનાની દાણચોરીના વધતા કેસ: નવા બેગેજ નિયમો અને ડ્યુટી-ફ્રી છૂટની સંપૂર્ણ માહિતી
કસ્ટમ્સ અધિકારીઓ સ્પષ્ટ કરે છે કે ડ્યુટી-ફ્રી છૂટનો અર્થ એ નથી કે કોઈપણ માત્રામાં સોનું અથવા કિંમતી વસ્તુઓ દસ્તાવેજ વિના લાવી શકાય.
Published : July 31, 2026 at 12:10 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ એરપોર્ટ પર જુલાઈ મહિનામાં સોનાની દાણચોરીના વારંવાર પકડાતા કેસો વચ્ચે કસ્ટમ્સ એક્ટ, 1962 અને 2026ના નવા બેગેજ નિયમો શું કહે છે? કોને કેટલી ડ્યુટી-ફ્રી છૂટ મળે છે અને ક્યારે સોનું જપ્ત થઈ શકે છે? જાણો સરળ ભાષામાં.
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર સોનાની દાણચોરીના કેસોમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. કસ્ટમ્સ વિભાગની એર ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (AIU) દ્વારા 30 જુલાઈ, 2026ના રોજ દુબઈથી ફ્લાઇટ નંબર EK-538 મારફતે અમદાવાદ આવેલી એક મહિલા મુસાફરને પેસેન્જર પ્રોફાઇલિંગના આધારે અટકાવવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન તેની પાસેથી 240.830 ગ્રામ (24 કેરેટ) સોનાના દાગીના ચાર બંગડીઓ, એક ચેઇન અને પેન્ડન્ટ મળી આવ્યા હતા. આ દાગીનાની બજાર કિંમત રૂ. 35,49,834 હોવાનું સામે આવ્યું છે. મુસાફર પાસે સોના અંગે કોઈ માન્ય દસ્તાવેજો ન હોવાથી કસ્ટમ્સ એક્ટ, 1962 હેઠળ આ દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
માત્ર આ એક કેસ જ નહીં, પરંતુ જુલાઈ મહિનામાં અમદાવાદ એરપોર્ટ પર સોનાની દાણચોરીના અનેક કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે. છેલ્લા એક મહિનામાં કસ્ટમ્સ વિભાગે રૂ. 1.50 કરોડથી વધુ કિંમતનું દાણચોરીનું સોનું ઝડપ્યું છે. 30 જુલાઈએ રૂ. 35 લાખથી વધુનું સોનું જપ્ત થયું હતું, જ્યારે 28 જુલાઈએ બીજી એક મહિલા મુસાફર પાસેથી અંદાજે રૂ. 36 લાખનું સોનું જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. આમ, માત્ર એક જ અઠવાડિયામાં રૂ. 75 લાખથી વધુનું સોનું જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. તે પહેલાં 22 જુલાઈએ પણ રૂ. 1 કરોડથી વધુ કિંમતનું સોનું કસ્ટમ્સે જપ્ત કર્યું હતું.
આવા કેસો વચ્ચે ઘણા મુસાફરોમાં પ્રશ્ન ઉઠે છે કે, ભારતના નવા કસ્ટમ્સ નિયમો મુજબ ખરેખર કેટલું સોનું અને કેટલો સામાન ડ્યુટી-ફ્રી લાવી શકાય? કેન્દ્ર સરકારે 2 ફેબ્રુઆરી, 2026થી અમલમાં મૂકેલા નવા બેગેજ નિયમો, 2026 હેઠળ કસ્ટમ્સ સંબંધિત અનેક નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે. આ નિયમો કસ્ટમ્સ એક્ટ, 1962 હેઠળ અમલમાં છે.
નવા નિયમો મુજબ મુખ્ય વિગતો:
- હવાઈ અથવા દરિયાઈ માર્ગે આવતા મોટાભાગના ભારતીય રહેવાસીઓ, એનઆરઆઈ અને પાત્ર વિદેશી નાગરિકો માટે ડ્યુટી-ફ્રી સામાનની મર્યાદા રૂ. 50,000થી વધારીને રૂ. 75,000 કરવામાં આવી છે.
- આ મર્યાદા માત્ર વ્યક્તિગત ઉપયોગના સામાન માટે જ છે. વ્યાપારી હેતુ, પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ અથવા નિયમોની બહારની વસ્તુઓ માટે આ છૂટ લાગુ પડતી નથી.
સોનાના દાગીના માટે નવા નિયમો:
- અગાઉ વજન સાથે મૂલ્યની મર્યાદા પણ હતી, પરંતુ હવે મૂલ્ય આધારિત મર્યાદા દૂર કરવામાં આવી છે.
- એક વર્ષથી વધુ સમય વિદેશમાં રહેલા પાત્ર મુસાફરોને માત્ર વજનની મર્યાદા લાગુ પડે છે:
- મહિલા મુસાફર: 40 ગ્રામ સુધીના સોનાના દાગીના
- પુરુષ મુસાફર: 20 ગ્રામ સુધીના સોનાના દાગીના
- સોનાની કિંમત કેટલી છે તે મહત્વનું નથી, પરંતુ વજનની મર્યાદા અને પાત્રતા જ મહત્વની છે.
અન્ય મહત્વની છૂટ:
- 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના દરેક મુસાફરને એક લેપટોપ ડ્યુટી-ફ્રી મળશે (રૂ. 75,000ની સામાન્ય મર્યાદાથી અલગ).
- ડિજિટલ બેગેજ ડિક્લેરેશનની સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે, જેથી મુસાફરો એરપોર્ટ પહોંચતા પહેલાં જ ઓનલાઈન ડિક્લેરેશન આપી શકે.
કસ્ટમ્સ અધિકારીઓ સ્પષ્ટ કરે છે કે ડ્યુટી-ફ્રી છૂટનો અર્થ એ નથી કે કોઈપણ માત્રામાં સોનું અથવા કિંમતી વસ્તુઓ દસ્તાવેજ વિના લાવી શકાય. જો મુસાફર નિયમો કરતાં વધુ સોનું લાવે, તેને છુપાવે, ખોટી માહિતી આપે અથવા જરૂરી ડિક્લેરેશન ન કરે તો કસ્ટમ્સ એક્ટ, 1962 હેઠળ સોનું જપ્ત થઈ શકે છે અને કાયદાકીય કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે.
છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં અમદાવાદ એરપોર્ટ પર થયેલી જપ્તીઓ સ્પષ્ટ કરે છે કે સરકારે મુસાફરોને કેટલીક રાહત આપી હોવા છતાં, નિયમોનું પાલન અને યોગ્ય જાહેરાત કરવી અત્યંત જરૂરી છે. ખાસ કરીને યુએઈ સહિતના દેશોમાંથી આવતા મુસાફરોએ નવી ડ્યુટી-ફ્રી મર્યાદા અને સોનાના વજનની છૂટ વિશે પૂર્ણ જાણકારી રાખવી જોઈએ.