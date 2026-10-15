ખેડા જિલ્લા પોલીસની મોટી કાર્યવાહી: ભાનુ ભરવાડ ગેંગ વિરૂદ્ધ GUJCTOC હેઠળ નોંધાયો, બાપ-દીકરાની અટકાયત
ભાનુ ભરવાડ સામે 20 અને તેના પુત્ર રાજેશ ઉર્ફે નવઘણ સામે 13 ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.
Published : October 15, 2026 at 3:41 PM IST
ખેડા: ખેડા જિલ્લામાં સંગઠિત ગુનાહિત પ્રવૃતિઓ સામે જિલ્લા પોલીસ દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ભાનુ ભરવાડ ગેંગ વિરૂદ્ધ GUJCTOC હેઠળ ગુનો નોંધી બાપ-દીકરાની અટકાયત કરાઇ છે. બન્ને વિરૂદ્ધ હત્યા, રાયોટિંગ, લેન્ડ ગ્રેબિંગ, ધાકધમકી, મારામારી જેવાં અનેક ગુનાઓમાં નોંધાયેલા છે. ભાનુ ભરવાડ સામે 20 અને તેના પુત્ર રાજેશ ઉર્ફે નવઘણ સામે 13 ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.
નડિયાદ તાલુકાના બીલોદરા ગામના ભાનુભાઈ જોધાભાઈ ભરવાડ અને તેમના પુત્ર રાજેશભાઈ ઉર્ફે નવઘણભાઈ ભાનુભાઈ ભરવાડ વિરુદ્ધ ગુજરાત કંટ્રોલ ઓફ ટેરરીઝમ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઇમ એક્ટ, 2015 (GUJCTOC) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. LCB ખેડા-નડિયાદની ટીમ દ્વારા બંને આરોપીઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે.
IGની પૂર્વ મંજૂરી બાદ કાયદેસરની કાર્યવાહી
મળતી માહિતી મુજબ, અમદાવાદ વિભાગના પોલીસ મહાનિરીક્ષકની પૂર્વ મંજૂરી મેળવ્યા બાદ LCB ખેડા-નડિયાદ દ્વારા નડિયાદ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે GUJCTOC એક્ટની કલમ 3(1)(ii), 3(2) અને 3(4) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
ભાનુભાઈ ભરવાડ સામે 20 ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનો ઉલ્લેખ
પોલીસની વિગતો અનુસાર, ભાનુભાઈ જોધાભાઈ ભરવાડ (રહે. બીલોદરા, તા. નડિયાદ) વિરુદ્ધ વર્ષ 1997થી 2026 દરમિયાન હત્યા, હત્યાની કોશિશ, રાયોટિંગ, લેન્ડ ગ્રેબિંગ અને ધાકધમકી સહિતના કુલ 20 ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. તેમાં હત્યાના એક કેસમાં આજીવન કેદની સજા થયાનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
પુત્ર રાજેશ ઉર્ફે નવઘણ સામે 13 ગુનાઓ
બીજી તરફ, રાજેશભાઈ ઉર્ફે નવઘણભાઈ ભાનુભાઈ ભરવાડ (રહે. બીલોદરા, તા. નડિયાદ) વિરુદ્ધ વર્ષ 2003થી 2026 દરમિયાન હત્યા, ગેરકાયદેસર મંડળી રચવી અને પ્રાણઘાતક હથિયારો વડે મારામારી સહિતના કુલ 13 ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું પોલીસની વિગતોમાં જણાવાયું છે. હત્યાના એક કેસમાં આજીવન કેદની સજા થયાનો પણ ઉલ્લેખ છે.
સંગઠિત ગુનાખોરીના આરોપો
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ ટોળકી સંગઠિત રીતે આર્થિક ફાયદો મેળવવાના હેતુથી ગુનાહિત કાવતરાં, તીક્ષ્ણ હથિયારો વડે મારામારી, રાયોટિંગ, હત્યાની કોશિશ, લેન્ડ ગ્રેબિંગ અને ધાકધમકી જેવી ગંભીર ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલી હોવાના આક્ષેપોને પગલે GUJCTOC હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
આગળની તપાસ DySP કપડવંજને સોંપાઈ
એલ.સી.બી. ખેડા-નડિયાદની ટીમે બંને આરોપીઓની અટકાયત કર્યા બાદ સમગ્ર કેસની આગળની કાયદેસરની તપાસ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, કપડવંજ વિભાગને સોંપવામાં આવી છે.ખેડા જિલ્લા પોલીસની આ કાર્યવાહીથી જિલ્લામાં સંગઠિત ગુનાખોરી સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી વધુ તેજ બને તેવા સંકેતો મળી રહ્યા છે.
બંને વિરુદ્ધ ૩૩ જેટલા ગુના નોંધાયેલા છે : SP
આ બાબતે એસપી વિજય પટેલે જણાવ્યું હતું કે ખેડા જીલ્લામાં ભાનુ ભરવાડ નામે એક ગેંગ સક્રિય હતી.જેમાં જે બાપ બેટો છે ભાનુ ભરવાડ અને નવઘણ ભરવાડ એમના વિરૂદ્ધમાં અલગ અલગ મારામારી,મર્ડર,અપહરણ, ખંડણી,મહાવ્યથા અને લેન્ડ ગ્રેબિંગ જેવા કેટલાય ગુનાઓ નોંધાયેલા હતા. અલગ અલગ કોર્ટમાં એમના કેસ પણ ચાલી રહ્યા છે.કુલ 33 જેટલા ગુના આ બંને આરોપીઓ વિરૂદ્ધમાં નોંધાયેલા હતા.એટલે ગુજરાત સરકારનો જે ગુજસીટોક કાયદો છે ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ વિરૂદ્ધનો એ અંતર્ગત એમના વિરૂધ્ધમાં ફરિયાદ દાખલ કરી અને બંને આરોપીઓની અટક કરવામાં આવેલ છે. ગુજસીટોકનો જે કાયદો છે એમાં જે ફરિયાદ લઈએ છીએ એમાં કોમન આરોપીઓ હોવા જરૂરી છે એટલે જેટલી પણ ફરિયાદ લીધી છે એમાં આ બંને આરોપીઓ કોમન છે. ભાનુ ભરવાડ વિરુદ્ધમાં ૧૯૯૭ થી ૨૦૨૬ સુધીમાં કુલ ૨૦ ગુના દાખલ થયેલા છે.નવઘણ ભરવાડ વિરૂદ્ધ 2003થી 2026 સુધીમાં કુલ 13 ગુના દાખલ થયેલા છે આમાં જે બંને આરોપી છે મર્ડરના ગુનામાં એ લોકોને આજીવન કેદની સજા પડેલી હતી તેમાં એ લોકો સુપ્રીમ કોર્ટમાં જઈ સ્ટે લઈ આવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: