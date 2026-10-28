વલસાડની ડ્રગ્સ ફેક્ટરીમાં 114 કિલો અલ્પ્રાઝોલમ ઝડપાવાનો મામલો: ગુજરાત હાઈકોર્ટે ચંદ્રકાંત છેડાના જામીન ફગાવ્યા
નાણાકીય રોકાણ, ગોડાઉનની વ્યવસ્થા અને નફામાં ભાગીદારીના આક્ષેપો ગંભીર; NDPS એક્ટની કલમ 37ની કડક જોગવાઈઓને ધ્યાને રાખી હાઈકોર્ટનો નિર્ણય
Published : October 28, 2026 at 10:47 AM IST
અમદાવાદઃ વલસાડમાં અલ્પ્રાઝોલમના ગેરકાયદે ઉત્પાદનના કથિત કારોબારનો પર્દાફાશ થયા બાદ નોંધાયેલા કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે આરોપી ચંદ્રકાંત છેડાની નિયમિત જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે. ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ (DRI) દ્વારા NDPS એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલા આ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ થયા બાદ આરોપીએ જામીન માટે અરજી કરી હતી. જોકે, કેસમાં રજૂ થયેલા પુરાવા, કોલ ડિટેલ રેકોર્ડ્સ (CDR), સાક્ષીઓનાં નિવેદનો અને આરોપીની કથિત ભૂમિકાને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈકોર્ટે જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. સાથે જ ટ્રાયલ કોર્ટને કેસની સુનાવણી ઝડપથી પૂર્ણ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે.
અરજદાર ચંદ્રકાંત છેડાના વકીલ નિરૂપમ નાણાવટીએ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે, અરજદાર નિર્દોષ છે અને તેને ખોટી રીતે આ કેસમાં સંડોવવામાં આવ્યો છે. તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને ચાર્જશીટ પણ દાખલ થઈ ચૂકી છે. અરજદાર 4 નવેમ્બર, 2025થી જેલમાં છે. તેની ભૂમિકા માત્ર સુપરવિઝરી અને સહ-આરોપીઓને લોજિસ્ટિક સહાય પૂરી પાડવા પૂરતી મર્યાદિત હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. અરજદાર નશીલા પદાર્થના ઉત્પાદન કે કાચા માલની સપ્લાયમાં સીધી રીતે સામેલ નહોતો અને તેની ધરપકડ સહ-આરોપીના નિવેદનના આધારે કરવામાં આવી હોવાની દલીલ પણ કરવામાં આવી હતી. વધુમાં, અરજદારનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી, તેની પાસે જંગમ અને સ્થાવર મિલકતો છે અને તે કોર્ટની તમામ શરતોનું પાલન કરવા તૈયાર છે, તેથી જામીન મંજૂર કરવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી.
બીજી તરફ, સરકારી વકીલે જામીન અરજીનો વિરોધ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, બાતમીના આધારે DRIના અધિકારીઓએ વલસાડમાં દરોડો પાડ્યો હતો, જ્યાં અલ્પ્રાઝોલમના ગેરકાયદે ઉત્પાદનનું એકમ મળી આવ્યું હતું. દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી તૈયાર અને અર્ધતૈયાર અલ્પ્રાઝોલમ, રસાયણો તથા ઉત્પાદન માટે વપરાતી મશીનરી સહિતનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. અભિયોજન પક્ષની રજૂઆત મુજબ, કુલ 113.99 કિલોગ્રામ જેટલો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 9.240 કિલોગ્રામ તૈયાર અને 104.150 કિલોગ્રામ અર્ધતૈયાર અલ્પ્રાઝોલમનો સમાવેશ થતો હતો. નેઇલ પોલિશ અથવા નેઇલ પોલિશ રિમૂવર બનાવવાના બહાના હેઠળ ગેરકાયદે રીતે અલ્પ્રાઝોલમનું ઉત્પાદન કરવામાં આવતું હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.
સરકારી વકીલે વધુમાં દલીલ કરી હતી કે, અરજદારની ભૂમિકા માત્ર લોજિસ્ટિક સહાય પૂરી પાડવા પૂરતી મર્યાદિત નહોતી. તેણે કથિત રીતે નાણાકીય રોકાણ કર્યું હતું, ગોડાઉન માટે જગ્યા ઉપલબ્ધ કરાવી હતી, મજૂરોની વ્યવસ્થા કરી હતી અને નફામાં 50 ટકા હિસ્સો મેળવતો હતો. આ હિસ્સો આશરે રૂ. 3.50 લાખ જેટલો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. અરજદાર મુખ્ય આરોપી અને કાચા માલના સપ્લાયર સાથે સતત સંપર્કમાં હતો અને આ બાબત કોલ ડિટેલ રેકોર્ડ્સ તથા અન્ય પુરાવાઓથી પણ સમર્થિત હોવાનું અભિયોજન પક્ષે જણાવ્યું હતું. વાણિજ્યિક જથ્થાનો કેસ હોવાથી NDPS એક્ટની કલમ 37 હેઠળની કડક શરતો લાગુ પડતી હોવાની દલીલ સાથે જામીન અરજી ફગાવવાની માગ કરવામાં આવી હતી.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે રેકોર્ડ પર ઉપલબ્ધ પુરાવા, કોલ ડિટેલ રેકોર્ડ્સ અને સાક્ષીઓનાં નિવેદનોની નોંધ લેતાં જણાવ્યું હતું કે, અરજદારે કથિત રીતે નાણાકીય રોકાણ કર્યું હતું, ગોડાઉનની વ્યવસ્થા કરી હતી, મજૂરો રોક્યા હતા અને નફામાં ભાગ મેળવ્યો હતો. આ તથ્યોના આધારે અરજદારની સંગઠિત ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ અને કથિત કાવતરામાં સંડોવણી હોવાની પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ નોંધ લેવામાં આવી હતી. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, NDPS એક્ટની કલમ 37 હેઠળ વાણિજ્યિક જથ્થાને લગતા ગુનાઓમાં જામીન આપવા માટે કડક કાનૂની શરતોનું પાલન કરવું જરૂરી છે. જામીન આપતાં પહેલાં કોર્ટને એ માનવાનાં વાજબી કારણો હોવા જોઈએ કે આરોપી કથિત ગુનામાં નિર્દોષ હોઈ શકે છે અને જામીન પર મુક્ત થયા બાદ આવો ગુનો કરે તેવી શક્યતા નથી. હાલના કેસમાં આ શરતો સંતોષાતી ન હોવાનું કોર્ટે નોંધ્યું હતું.
કોર્ટે ડ્રગ્સના ગેરકાયદે ઉત્પાદન અને વેપારને સમાજ તથા ખાસ કરીને યુવા પેઢી માટે ગંભીર જોખમરૂપ ગણાવતાં વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા અને સામાજિક હિત વચ્ચે સંતુલન જાળવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાઓનો સંદર્ભ આપતાં કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, વાણિજ્યિક જથ્થાના NDPS કેસમાં માત્ર ટ્રાયલ પૂર્ણ થવામાં વિલંબ થવાની સંભાવના જામીન મંજૂર કરવા માટે પૂરતો આધાર બની શકે નહીં. કેસના તથ્યો અને લાગુ પડતી કાયદાકીય જોગવાઈઓને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે ચંદ્રકાંત છેડાની નિયમિત જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી અને ટ્રાયલ કોર્ટને કેસની સુનાવણી ઝડપથી પૂર્ણ કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો.
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