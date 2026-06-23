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9 વર્ષ બાદ ઉકેલાયો પત્નીની હત્યાનો રહસ્યમય કેસ: પતિએ રથયાત્રાના દિવસે સાબરમતીમાં ધક્કો મારી મોતને ઘાટ ઉતારી હતી

ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ACP ભરત પટેલે જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે વર્ષ 2017માં કોમલબેનના લગ્ન મિનેશ દિનેશભાઈ સોલંકી સાથે થયા હતા.

9 વર્ષ બાદ ઉકેલાયો પત્નીની હત્યાનો રહસ્યમય કેસ: પતિએ રથયાત્રાના દિવસે સાબરમતીમાં ધક્કો મારી મોતને ઘાટ ઉતારી હતી
9 વર્ષ બાદ ઉકેલાયો પત્નીની હત્યાનો રહસ્યમય કેસ: પતિએ રથયાત્રાના દિવસે સાબરમતીમાં ધક્કો મારી મોતને ઘાટ ઉતારી હતી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 8:09 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 9 વર્ષ જૂના રહસ્યમય મોતના કેસનો ભેદ ઉકેલી મહત્વની સફળતા મેળવી છે. વર્ષ 2017માં સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ વેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક મહિલાની લાશ મળી આવી હતી, જેને તે સમયે અકસ્માત મોત તરીકે નોંધવામાં આવી હતી. હવે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ અકસ્માત નહીં પરંતુ પૂર્વયોજિત હત્યા હતી.

મૃતકની ઓળખ કાલુપુર વિસ્તારના પંચભાઈની પોળમાં રહેતા કોમલબેન મિનેશભાઈ સોલંકી તરીકે થઈ છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મળેલી વિશ્વસનીય માહિતીના આધારે જૂના કેસની ફરી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન અનેક મહત્વના તથ્યો અને ટેક્નિકલ પુરાવા સામે આવ્યા હતા.

ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ACP ભરત પટેલે જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે વર્ષ 2017માં કોમલબેનના લગ્ન મિનેશ દિનેશભાઈ સોલંકી સાથે થયા હતા. લગ્નના થોડા જ મહિનાઓમાં દંપતી વચ્ચે ઘરેલુ બાબતોને લઈને વારંવાર ઝઘડા થતા હતા. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, લગ્નજીવનના માત્ર ચાર મહિનામાં જ મિનેશે પત્નીને રસ્તામાંથી હટાવવાનો પ્લાન ઘડી લીધો હતો. 25 જૂન 2017ના રોજ રથયાત્રાના દિવસે મિનેશ પોતાની પત્ની કોમલબેનને ફરવા લઈ ગયો હતો. દિવસભર શહેરના વિવિધ સ્થળોએ ફર્યા બાદ રાત્રિના સમયે બંને સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પહોંચ્યા હતા. ત્યાં વાતચીત દરમિયાન મિનેશે કોમલબેનને નદીમાં ધક્કો મારી દીધો હતો, જેના કારણે તેમનું મોત થયું હતું.

હત્યાને અકસ્માત કે ગુમ થયાની ઘટના તરીકે દર્શાવવા માટે આરોપીએ બીજા જ દિવસે કાલુપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં પત્ની ગુમ થયાની ખોટી ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ રીતે તેણે પોતાની સંડોવણી છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગુપ્ત માહિતી, ટેક્નિકલ એવિડન્સ અને સાક્ષીઓના નિવેદનોના આધારે સમગ્ર ઘટનાક્રમ ફરીથી તૈયાર કર્યો હતો. મૃતદેહના ફોટોગ્રાફ્સના આધારે મૃતકના પિતાએ પણ પોતાની પુત્રી તરીકે ઓળખ કરી હતી. ત્યારબાદ પોલીસે મિનેશ સોલંકીની પૂછપરછ કરી હતી, જેમાં હત્યાનો ભેદ ખુલ્યો હતો. આરોપી મિનેશ સોલંકીની અટકાયત કરીને વધુ કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે રિવરફ્રન્ટ વેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવામાં આવ્યો છે. પોલીસે તેની સામે હત્યા અને પુરાવાનો નાશ કરવા સહિતની ગંભીર કલમો હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

TAGGED:

MURDER SOLVED AFTER 9 YEARS
HUSBAND KILLED WIFE
SABARMATI RIVER
CASE OF WIFE MURDER
CASE OF WIFE MURDER SOLVED

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