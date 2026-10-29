વડોદરામાં એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોના મોતનો મામલો, પોલીસ તપાસમાં મોટો ખુલાસો
પોલીસ તપાસમાં પરિવાર પર આશરે 33થી 35 લાખનું દેવું હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે. પોલીસે સુસાઇડ નોટ અને ત્રણ મોબાઇલ ફોન સહિતના પુરાવા એકત્ર કર્યા.
Published : October 29, 2026 at 7:47 PM IST
વડોદરા: વડોદરાના દલા પટેલની પોળમાં સોની પરિવારના ત્રણ સભ્યોના મોત મામલે પોલીસે મહત્ત્વની વિગતો જાહેર કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આર્થિક સંકડામણ અને ડિપ્રેશનને કારણે પરિવારે આ પગલું ભર્યું હોવાની વિગતો સામે આવી છે. પોલીસ તપાસમાં પરિવાર પર આશરે 33થી 35 લાખનું દેવું હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે. પોલીસે સુસાઇડ નોટ અને ત્રણ મોબાઇલ ફોન સહિતના પુરાવા એકત્ર કર્યા છે.
આર્થિક સંકડામણને કારણે જીવન ટુંકાવ્યું હોવાનો ખુલાસો
પોલીસની માહિતી મુજબ, મૃતક આરતીબેન સોની દ્વારા સુસાઇડ નોટ લખવામાં આવી હતી. આ નોટનાં બે પાન આરતીબેને લખ્યાં હતાં, જ્યારે એક પાનું તેમની પુત્રીએ લખ્યું હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. સુસાઇડ નોટમાં પરિવારના સભ્યોનાં મોત, આર્થિક સંકડામણ અને પરિવારની પરિસ્થિતિ અંગે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પોલીસ દ્વારા આ નોટને તપાસના મહત્ત્વના પુરાવા તરીકે લેવામાં આવી છે.
સુસાઇડ નોટમાં આરતીબેને પોતાના માતા-પિતા અને ભાઈનાં મોતનો ઉલ્લેખ કર્યો હોવાનું પણ જણાવાયું છે. આ ઉપરાંત, પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ અને દવાખાનાની કામગીરી અંગેની ચિંતાઓ પણ નોટમાં વ્યક્ત કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પરિવારનું દવાખાનું વ્યવસ્થિત રીતે ચાલે તેવી પ્રાર્થના અને બાધા રાખવા અંગેનો ઉલ્લેખ પણ સુસાઇડ નોટમાં હોવાનું પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે.
આર્થિક સંકડામણના મુદ્દે પોલીસ તપાસમાં પરિવાર પર આશરે ₹33થી 35 લાખનું દેવું હોવાનું સામે આવ્યું છે. મકાનના દસ્તાવેજની પ્રક્રિયા થવાની હતી અને લોનના નાણાં ભરવા માટે મકાન વેચવામાં આવ્યું હોવાની વિગતો પણ સામે આવી છે. પરિવારની આર્થિક પરિસ્થિતિ અને દેવાના બોજાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે તપાસ આગળ ધપાવી છે. જોકે, આર્થિક સંકડામણ ઉપરાંત અન્ય કોઈ પરિબળની ભૂમિકા હતી કે નહીં તે અંગે તપાસ ચાલુ છે.
મૃતદેહોના પોસ્ટમોર્ટમ અને અન્ય તપાસની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ પોલીસ દ્વારા ઘટનાક્રમને સમજવા માટે વિવિધ પુરાવાઓનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આ કેસમાં પોલીસ દ્વારા ત્રણ મોબાઇલ ફોન અને ત્રણ પાનની સુસાઇડ નોટ સહિતના પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે. મોબાઇલ ફોનમાંથી કોઈ મહત્ત્વપૂર્ણ માહિતી મળે છે કે નહીં અને સુસાઇડ નોટમાં લખાયેલી વિગતોના આધારે અન્ય કોઈ પાસાં સામે આવે છે કે કેમ તે દિશામાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ACP જી.બી. બાંભણીયાએ જણાવ્યું હતું કે, હાલની તપાસમાં આર્થિક સંકડામણ અને ડિપ્રેશન મુખ્ય પાસાં તરીકે સામે આવ્યાં છે. તેમ છતાં સમગ્ર ઘટનાના સંજોગો, પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ અને અન્ય સંબંધિત વિગતોની તપાસ પોલીસ દ્વારા આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે. પોલીસે સુસાઇડ નોટ અને ત્રણ મોબાઇલ ફોન સહિતના પુરાવા એકત્ર કર્યા છે. સમગ્ર ઘટનાના સંજોગો અંગે પોલીસની વધુ તપાસ ચાલુ છે.
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