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સુરત: યુવતીની હત્યાનો મામલો, જ્યાં સુધી હત્યારાઓ નહી પકડાઈ ત્યાં સુધી મૃતદેહ નહી સ્વીકારવાનો પરિવારનો નિર્ણય

માંડવી તાલુકાના ગોદાવાડી ગામે 24 ઓગસ્ટના રોજ થયેલી 25 વર્ષીય યુવતીની હત્યાને લઈને પોલીસ હજી પણ આરોપી સુધી પહોંચી શકી નથી.

સુરતના ગોદાવાડીમાં યુવતીની હત્યાનો મામલો
સુરતના ગોદાવાડીમાં યુવતીની હત્યાનો મામલો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2026 at 11:43 AM IST

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સુરત: સુરત જિલ્લાના માંડવી તાલુકાના ગોદાવાડી ગામે ટેકરી ફળિયામાં રહેતા ખેડૂત પરિવારની 25 વર્ષીય યુવતી નિધિ પટેલની ઘરમાં ઘૂસી અજાણ્યા શખ્સોએ ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરી નાખી હતી. ઘટનાને પગલે મૃતકના પરિવારે મોટો નિર્ણય લીધો છે કે, જ્યાં સુધી નિધિ પટેલના હત્યારાઓ નહીં પકડાય ત્યાં સુધી તેઓ મૃતદેહના અંતિમ સંસ્કાર નહીં કરે.

શું હતી ઘટના ?

મૃતક નિધિ પટેલના માતા-પિતા ધાર્મિક પ્રવાસે ગયા હતા, અને યુવતી ઘરે એકલી હતી. મોડી રાત્રે અજાણ્યા ઇસમો પાછળના દરવાજેથી ઘરમાં ઘૂસ્યા હતા અને નિધિને એકલી જોઈ તેને બંધક બનાવી હતી. હત્યારાઓએ યુવતીના મોઢા પર કોથળી બાંધી, દોરી અને મોબાઈલના ચાર્જિંગ કેબલથી ગળું દબાવી નિર્દયતાપૂર્વક હત્યા કર્યા બાદ લાશને સીડી પાસે સંતાડી દીધી હતી. આરોપીઓ ઘરમાંથી અઢી લાખ રૂપિયાથી વધુની મત્તા લૂંટીને ફરાર થઈ ગયા છે, જેમાં સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોકડ રકમ સામેલ છે. હત્યારાઓ યુવતીનો મોબાઇલ ફોન પણ સાથે લઈ ગયા છે.

ઘરમાં ઘુસી આવેલા શખ્સોએ નિધિની નિર્મમતાથી કરી હત્યા
ઘરમાં ઘુસી આવેલા શખ્સોએ નિધિની નિર્મમતાથી કરી હત્યા (Etv Bharat Gujarat)

મૃતક નિધિના પિતાએ જણાવ્યું હતું કે, મૃતક નિધિ પટેલ ભણવામાં અત્યંત હોશિયાર હતી અને તેણે કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તે હાલમાં જ વિદેશ જવાની તૈયારીઓના ભાગરૂપે IELTSની પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહી હતી, અને આગામી ચાર મહિનામાં જ કેનેડા જવાની હતી. અકાળે દીકરીનું મોત થતાં પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે.

યુવતીની આ પ્રકારે થયેલી ક્રૂર હત્યાના પગલે સમગ્ર ગોદાવાડી ગામમાં ભારે ચકચાર મચી ગયો છે અને ઘટનાની મહિલાઓમાં અને યુવતીઓમાં પણ એક જાતનો ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.

મૃતક નિધી પટેલ
મૃતક નિધી પટેલ (Etv Bharat Gujarat)

ઘટનાની ગંભીરતા જોતાં સુરત જિલ્લા પોલીસે હત્યારાઓ સુધી પહોંચવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.સુરત ગ્રામ્ય એસ.પી. રાજેશ ગઢિયાના જણાવ્યા અનુસાર, કેસની તપાસ માટે એસ.પી., ડી.વાય.એસ.પી., 4 પી.આઈ., 8 પી.એસ.આઈ. સહિત કુલ 70 પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની અલગ-અલગ 8 ટીમો કામે લાગી છે.

એફ.એસ.એલ. (FSL), ડોગ સ્ક્વોડ અને ફિંગરપ્રિન્ટ નિષ્ણાતોની મદદ લેવામાં આવી રહી છે, તેમજ આસપાસના લોકોના નિવેદનો નોંધીને વહેલી તકે આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સ અને હ્યુમન રિસોર્સિસનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

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TAGGED:

CASE OF THE MURDER OF A YOUNG GIRL
MURDER CASE
GUJARAT POLICE
યુવતીની હત્યા
GIRL MURDER

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