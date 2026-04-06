સોશિયલ મીડિયા પર કિશોરીનો સંપર્ક અને પછી અપહરણ, બે પોલીસ કસ્ટડીમાં, એક નરાધમ ફરાર
Published : April 6, 2026 at 7:14 AM IST
જુનાગઢ: ભેસાણ તાલુકામાં કિશોરી સાથે જાતીય દુષ્કર્મ ગુજારવાના ઈરાદા સાથે અપહરણ કરનાર ભેસાણના ત્રણ ઈસમો સામે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે. પોલીસે અર્શિત વઘાસીયા અને પરેશ રાદડિયા નામના ઇસમની અટકાયત કરી છે.
આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરતા કોર્ટે બંને આરોપીને જેલ હવાલે કરવાનો હુકમ કર્યો છે. તો સમગ્ર મામલામાં કિશોરીનું અપહરણ કરનાર મિત ઊંધાડ નામનો યુવક હજુ પણ પોલીસ પકડથી દૂર છે, જેને પકડી પાડવા માટે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.
સોશિયલ મીડિયા પર સંપર્ક અને અપહરણ
આધુનિક યુગમાં સોશિયલ મીડિયા જેટલું જ ઉપયોગી છે, તેટલી જ તેની નકારાત્મક અસરોને કારણે આજે બદનામ પણ થઈ રહ્યું છે. એક કિસ્સો જુનાગઢ જિલ્લાના ભેસાણમાંથી સામે આવ્યો છે. ઈન્સ્ટાગ્રામ પર 15 વર્ષની આસપાસની એક કિશોરીનું ભેસાણના કેટલાક ઈસમોએ સંપર્ક કરીને તેની સાથે વાતચીત શરૂ કરી. ત્યાર બાદ કિશોરી પર પ્રેમ સંબંધ રાખવાનું દબાણ કરીને તેનું ભેસાણથી અપહરણ કર્યુ. ભેસાણ પોલીસ મથકમાં આવતા પોલીસે ફરિયાદને આધારે ભેસાણના અર્શિત વઘાસીયા અને પરેશ રાદડિયા નામના ઈસમોની અટકાયત કરી છે.
ભેસાણથી અપહરણ કરી સુરત લઈ ગયા
ભેસાણની કિશોરી ઈન્સ્ટાગ્રામના માધ્યમથી ત્રણેય ઈસમનો સંપર્કમાં આવી. દરમિયાન આ ત્રણેય ઈસમોએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર વાત કરીને યુવતી સાથે બળજબરીપૂર્વક પ્રેમ સંબંધ રાખવા દબાણ કર્યુ. ત્યાર બાદ કિશોરી ત્રણેય વ્યક્તિઓની વાતમાં ન આવતા તેના ભાઈનું અપરણ કરી અને તેના લગ્ન કોઈ જગ્યા પર નહીં થવા દે તેવી ધમકી આપીને કિશોરીને લગ્નની લાલચ આપી તેની સાથે બળજબરી પૂર્વક પ્રેમ સબંધ રાખીને કિશોરીનું ભેસાણ થી સુરત ખાતે અપહરણ કરાયું. અપહરણ બાદ કિશોરીના માતા-પિતાને સમગ્ર ઘટનાની જાણ થતા જ સુરત ખાતે રહેતા કિશોરીના માસીના ઘરે યુવતી પહોંચી ગઈ.
2 આરોપી કસ્ટડીમાં, એક ફરાર
જુનાગઢ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક રવિરાજસિંહ પરમારે વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, અપહરણ અને દુષ્કર્મ જેવા ગુનામાં પોલીસે બે આરોપીની અટકાયત કરી છે. જેને કોર્ટમાં રજૂ કરતા કોર્ટે જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી આપવાનો હુકમ કર્યો છે. તો સમગ્ર મામલામાં પોલીસ ચોપડે ફરાર મિત ઉધાડની અટકાયત કરવા પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. હાલ પોલીસ અપહરણ કરાયેલી યુવતી પર દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું છે કે કેમ ? તેને લઈને તબીબી પરીક્ષણ અને અન્ય તપાસ શરૂ કરી છે.