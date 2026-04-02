સગીર સાથે દુષ્કર્મનો કેસ: અમદાવાદ પોક્સો કોર્ટે આરોપીને 20 વર્ષની સજા ફટકારી
Published : April 2, 2026 at 6:46 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા પોક્સો એક્ટ હેઠળ એક મહત્વપૂર્ણ અને ઉદાહરણરૂપ ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે, જેમાં સગીર યુવતી પર દુષ્કર્મ કરનાર આરોપીને કડક સજા ફટકારવામાં આવી છે. આ ચુકાદો સમાજ માટે એક મજબૂત સંદેશ તરીકે સામે આવ્યો છે.
આ કેસ વર્ષ 2024માં મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયો હતો, જ્યારે એક 34 વર્ષીય વ્યક્તિ ધવલ મકવાણાએ સગીર યુવતી પર દુષ્કર્મ આચર્યો હોવાનો ગંભીર આરોપ સામે આવ્યો હતો. ફરિયાદ નોંધાતા જ પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી અને આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરાઈ હતી.
તપાસ દરમિયાન પોલીસ દ્વારા જરૂરી પુરાવાઓ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં મેડિકલ રિપોર્ટ, પીડિતાનું નિવેદન તેમજ અન્ય પરિસ્થિતિજન્ય પુરાવાઓનો સમાવેશ થતો હતો. સમગ્ર કેસને મજબૂત બનાવવા માટે તપાસ એજન્સીએ દરેક પાસાં પર ઊંડાણપૂર્વક કામ કર્યું હતું.
કોર્ટમાં કેસ ચાલી રહ્યો હતો ત્યારે પ્રોસિક્યુશન તરફથી તમામ મહત્વપૂર્ણ પુરાવાઓ અને સાક્ષીઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે આરોપી ધવલ મકવાણાને દોષિત ઠેરવ્યો અને તેને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી.
આ સાથે જ કોર્ટે આરોપીને 10 હજાર રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. વધુમાં, પીડિતાને ન્યાય અને સહાય મળે તે માટે 4 લાખ રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવાનો આદેશ પણ આપવામાં આવ્યો છે, જે પીડિતાના પુનર્વસન માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
સરકારી વકીલ કમલેશ જૈનએ કોર્ટમાં મજબૂત દલીલો રજૂ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આવા કેસોમાં પીડિતાને ન્યાય અપાવવો અને આરોપીઓને કડક સજા કરાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી સમાજમાં આવા ગુનાઓ પર રોક લગાવી શકાય.આ ચુકાદો એ પણ દર્શાવે છે કે પોક્સો એક્ટ હેઠળ સગીર સામેના ગુનાઓને લઈને કોર્ટ ગંભીરતાથી કાર્યવાહી કરે છે અને દોષિતોને કડક સજા આપી ન્યાય સુનિશ્ચિત કરે છે.
