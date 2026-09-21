આરોપીને માર મારવાના કેસમાં SP સહિત 21 પોલીસકર્મી આદેશ છતાં હાજર ન રહ્યા, હાઇકોર્ટ લાલઘૂમ
ચાણસ્મા પોલીસના 21 પોલીસકર્મીઓને હાઈકોર્ટમાં હાજર રહેવા ફરમાન થયું હતું. જોકે પોલીસકર્મીઓ હાજર નહીં રહેતા હાઈકોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી
Published : September 21, 2026 at 8:08 PM IST
અમદાવાદઃ પાટણ જિલ્લાના ચાણસ્મામાં આરોપીઓને જાહેરમાં માર મારવાના કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં મહત્વની સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જો કે આ સુનાવણીમાં જેમના પર આરોપ છે એવા પાટણ પોલીસના 21 જેટલા પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ હાજર નહીં રહેતા ગુજરાત હાઈકોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
મહત્વનું છે કે, આ કેસમાં અગાઉ હાથ ધરાયેલી સુનાવણી દરમિયાન ગુજરાત હાઈકોર્ટે પાટણ જિલ્લા એસપી સહિત 21 પોલીસ અધિકારી અને પોલીસકર્મીઓને કોર્ટ સમક્ષ રૂબરૂ હાજર રહેવાનો આદેશ કર્યો હતો. ગુજરાત હાઇકોર્ટે પાટણ એસપી, ચાણસ્મા ડીવાયએસપી, એલસીબી પીઆઇ સહિતના સંબંધિત અધિકારીઓને રૂબરૂ હાજર રહેવા આદેશ કર્યો હતો. HCના આદેશ બાદ પણ અધિકારીઓ કોર્ટ સમક્ષ હાજર ન રહેતા આ મુદ્દો સુનાવણી દરમિયાન ચર્ચામાં આવ્યો હતો.
પીડિતોને ધમકાવી રહી છે પોલીસ?
સુનાવણી દરમિયાન પીડિતોના વકીલ સિનિયર એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકે પણ ગંભીર રજૂઆતો કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હાઇકોર્ટમાં કરવામાં આવેલી અરજી પરત ખેંચી લેવા માટે પીડિતો પર દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પીડિત પક્ષનો આક્ષેપ છે કે સામ, દામ, દંડ અને ભેદનો ઉપયોગ કરીને કેસ પરત ખેંચાવવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત પોલીસ કર્મચારીઓ દ્વારા સંબંધિત કેસ પરત ખેંચવા માટે પીડિતોને હેરાન કરવામાં આવતા હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. પીડિત પક્ષે કોર્ટ સમક્ષ સમગ્ર મામલે યોગ્ય રક્ષણ અને કાનૂની સહાયની જરૂરિયાત અંગે રજૂઆત કરી હતી.
આ કેસમાં આરોપીઓને જાહેરમાં માર મારવામાં સંડોવાયેલા પોલીસકર્મીઓને સરકારી વકીલ અને કાનૂની સહાય આપવાના મુદ્દે પણ પીડિત પક્ષે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. પીડિતો તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, જેમની સામે ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે, તેવા પોલીસકર્મીઓને સરકારી કાનૂની સહાય આપવાની બાબત સામે તેમને વાંધો છે.
હાઇકોર્ટ સમક્ષ હવે પોલીસ અધિકારીઓની ગેરહાજરી તેમજ પીડિતો દ્વારા કરવામાં આવેલા ગંભીર આક્ષેપો મહત્વના મુદ્દા બન્યા છે. સમગ્ર મામલે આગામી 7 ઓક્ટોબરે વધુ સુનાવણી હાથ ધરાશે, જેમાં આજની ગેરહાજરી અંગે પણ કોર્ટ નિર્ણય લઈ શકે છે.
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