અડાજણના ‘સેતુ વિલા’ બંગલામાં રૂ. 48 લાખની ફિલ્મી સ્ટાઈલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો: રીઢો તસ્કર દેવરાજ ઉર્ફે કાલુ પાટીલ ઝડપાયો
નાનપુરાના રીઢા ગુનેગાર દેવરાજ ઉર્ફે કાલુ પાટીલની પોલીસે ધરપકડ કરી લીધી છે.
Published : May 21, 2026 at 8:53 PM IST
સુરત: સુરતના હાઈપ્રોફાઈલ અડાજણ વિસ્તારમાં એક જાણીતા બિલ્ડરના બંગલામાં થયેલી મોટી ચોરીનો ભેદ ઉકેલવામાં અડાજણ પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. મોઢે માસ્ક પહેરીને અદ્ભુત સ્ફૂર્તિથી માત્ર ૧ જ સેકન્ડમાં ૪ ફીટ ઊંચી કમ્પાઉન્ડ દીવાલ કૂદીને ફરાર થઈ જનાર નાનપુરાના રીઢા ગુનેગાર દેવરાજ ઉર્ફે કાલુ પાટીલની પોલીસે ધરપકડ કરી લીધી છે. પોલીસે આરોપી પાસેથી ચોરીના પૂરેપૂરા રૂ. ૪૮,૦૦,૦૦૦ રોકડા અને ગુનામાં વપરાયેલી મોપેડ સહિત કુલ રૂ. ૪૮,૮૫,૦૦૦નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, અડાજણ પરશુરામ ગાર્ડન પાસે આવેલા હાઈપ્રોફાઈલ ‘સેતુ વિલા‘ બંગલામાં રહેતા હિમત હીરાભાઈ પટેલ વ્યવસાયે જાણીતા બિલ્ડર છે. હાલમાં જ ભાવનગર જિલ્લાના તેમના વતન ધોળા ગામે સામાજિક પ્રસંગ હોવાથી તેઓ ત્યાં ગયા હતા. બંગલામાં માત્ર તેમની પત્ની, પુત્ર કૌશિક, પુત્રવધૂ ભૂમિ અને વેકેશન હોવાથી પિયર આવેલી દીકરી નિધિ બાળકો સાથે હાજર હતા. ૧૮ મેની મોડી રાત્રે ૧૧:૦૦ વાગ્યે પરિવાર સૂવા ગયો હતો, ત્યારે જ મધ્યરાત્રિએ અંધકારનો લાભ લઈ આ શાતિર ચોર બંગલામાં ઘૂસ્યો હતો.
મધ્યરાત્રિએ આશરે ૦૩:૦૦ વાગ્યે માસ્કધારી તસ્કર દેવરાજ પાર્કિંગ એરિયામાંથી કોઈ પણ ખચકાટ વિના સીધો જ બિલ્ડર હિમતભાઈના મુખ્ય બેડરૂમમાં ઘૂસ્યો હતો. તેણે લાકડાના મજબૂત કબાટનું તાળું તોડી, તેમાં રાખેલી રૂ. ૪૮ લાખની રોકડ ભરેલી બેગ લીધી હતી. જોકે, તાળું તૂટવાના જોરદાર અવાજથી હિંમતભાઈની દીકરી નિધિ જાગી ગઈ હતી. તેણે તુરંત ઉપરના રૂમમાં સૂતેલા ભાઈ કૌશિકને ફોન કર્યો હતો. કૌશિક નીચે દોડી આવ્યો ત્યાં સુધીમાં ચોર રૂ. ૪૮ લાખની બેગ સાથે બારીમાંથી બહાર કૂદીને ભાગી ચૂક્યો હતો.
ઘટનાની ગંભીરતા જોઈને સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોત અને ડીસીપી ઝોન-૫ લખધીરસિંહ ઝાલાના માર્ગદર્શન હેઠળ અડાજણ પીઆઈ એન.એ. ચાવડા અને પીએસઆઈ એન.ડી. પટેલની અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી. પોલીસે બંગલા અને આસપાસના રોડ-રસ્તાના ૧૦૦થી વધુ સીસીટીવી કેમેરા ચેક કર્યા હતા. સીસીટીવીમાં ચોરની દિવાલ કૂદવાની ચોક્કસ સ્ટાઈલ કેદ થઈ ગઈ હતી, જેના આધારે પોલીસે તેના બ્લુ કલરના એક્સેસ મોપેડના નંબરની મહત્વની કડી શોધી કાઢી હતી.
ડીસીપી લખધીરસિંહ ઝાલાના જણાવ્યા અનુસાર, ગુનો આચર્યા બાદ આરોપી પોલીસને ચકમો આપવા મુંબઈ ભાગી ગયો હતો. તેને ભય હતો કે હાઈવે કે ટ્રેનમાં ચેકિંગ દરમિયાન જો આટલી મોટી રકમ પકડાશે તો તે જેલભેગો થઈ જશે. આથી, ચોરીની રકમ મુંબઈ લઈ જવાના બદલે તેણે સુરતમાં જ એક ગુપ્ત ખંડેર જગ્યાએ છુપાવી દીધી હતી અને પોતે સાવ ખાલી હાથે મુંબઈ નાસી ગયો હતો જેથી પોલીસ તપાસ ભટકી જાય.
અડાજણ પોલીસની ખાસ ટીમને મુંબઈમાં હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ બાતમી મળી હતી કે આરોપી દેવરાજ પાટીલ સુરતમાં છુપાવેલા રૂપિયા લેવા માટે પરત આવી રહ્યો છે. આથી પોલીસે પુણા વિસ્તારમાં આવેલા સહારા દરવાજા ગરનાળા પાસે વહેલી સવારથી ચુસ્ત વોચ ગોઠવી હતી. જેવો દેવરાજ ત્યાંથી શંકાસ્પદ હાલતમાં પસાર થયો કે તરત જ સજાગ પોલીસે તેને કોર્ડન કરીને દબોચી લીધો હતો.
પોલીસ સ્ટેશન લાવી કડક પૂછપરછ કરતા આરોપીએ ગુનો કબૂલ્યો હતો અને જણાવ્યું કે ચોરીના રૂપિયા તેણે રાંદેર તારવાડી પાસે આવેલા ‘મજદા ટાવર’ નામના એક ખંડેર બિલ્ડિંગના ટેરેસ પર છુપાવ્યા છે. અડાજણ પીઆઈ જ્યારે કાફલા સાથે ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે મુખ્ય ગેટ પર મોટું લોક મારેલું હતું. પીઆઈએ સમય ગુમાવ્યા વિના જાતે હથોડાના ફટકા મારીને લોક તોડી પાડ્યું હતું. પોલીસ આરોપીને લઈને ટેરેસ પર ગઈ જ્યાં જૂની પાણીની ટાંકી પાસેથી રૂ. ૫૦૦ના બંડલોથી ભરેલી આખી બેગ અકબંધ મળી આવી હતી.
પકડાયેલો આરોપી દેવરાજ ઉર્ફે કાલુ પાટીલ રીઢો ગુનેગાર છે. તે અગાઉ પણ સુરતના અડાજણ, રાંદેર, લિંબાયત અને ડિંડોલી વિસ્તારમાં ઘરફોડ ચોરીના ૭ જેટલા ગુનાઓમાં સંડોવાઈ ચૂક્યો છે. પોલીસે તેની પાસેથી રૂ. ૪૮ લાખ રોકડા અને રૂ. ૮૫ હજારની મોપેડ જપ્ત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.