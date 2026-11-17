અરવલ્લીમાં ASIની હત્યાના ખૂલ્યા રાઝ: પ્રેમ પ્રકરણમાં હત્યાની આશંકા; મહિલા કોન્સ્ટેબલ સહિત 4ની ધરપકડ
ભિલોડાના પાદરા ગામ નજીક હાથમતી નદીના કિનારે સળગેલી અર્ટિગા કારમાંથી ASIનું માનવ કંકાલ મળી આવ્યું હતું.
Published : November 17, 2026 at 10:06 PM IST
અરવલ્લીઃ સળગેલી અર્ટિગા કારમાંથી માનવ કંકાલ મળી આવવાના ચકચારી પ્રકરણમાં એવો ખુલાસો થયો છે કે સમગ્ર પોલીસ બેડામાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. ભિલોડા તાલુકાના પાદરા ગામ નજીક હાથમતી નદીના કિનારે મળી આવેલી સળગેલી કારમાં સાબરકાંઠાના ચિઠોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા ASI અશ્વિનભાઈ તબિયાડના માનવ અવશેષો મળી આવવાના પ્રકરણમાં હત્યાનું કથિત કાવતરું સામે આવ્યું છે. ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, આ કેસમાં પોલીસ વિભાગમાં જ ફરજ બજાવતી મહિલા કોન્સ્ટેબલ સહિત ચાર શંકાસ્પદ આરોપીઓની સંડોવણી સામે આવી છે. હત્યા બાદ મૃતદેહને કારમાં મૂકી સળગાવી પુરાવા નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ છે.
સળગેલી કારમાંથી મળ્યો હતો મૃતદેહ
અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ વડા મનોહરસિંહ જાડેજાના જણાવ્યા અનુસાર, અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના પાદરા ગામ નજીક હાથમતી નદીના કિનારે સળગેલી અર્ટિગા કારમાંથી ASIનું માનવ કંકાલ મળી આવ્યું હતું. સળગેલી કારમાંથી મળેલા માનવ અવશેષોના પ્રકરણમાં મૃતકની ઓળખ 45 વર્ષીય અશ્વિનભાઈ તબિયાડ તરીકે સામે આવી હતી. અશ્વિનભાઈ સાબરકાંઠા જિલ્લાના ચિઠોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ASI તરીકે ફરજ બજાવતા હતા.
મહિલા કોન્સ્ટેબલ સાથે હતા ગાઢ સંબંધ
ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, આ હત્યાકાંડમાં પોલીસ વિભાગમાં જ ફરજ બજાવતી મહિલા કોન્સ્ટેબલની સંડોવણી સામે આવી છે. અરવલ્લી SPના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી મહિલા કોન્સ્ટેબલ અને મૃતક ASI વચ્ચે નજીકના સંબંધ હતા. જો કે બંને વચ્ચે પ્રેમ પ્રકરણ હતું કે નહીં તેની તપાસ પોલીસ કરી રહી છે. હત્યા કેસમાં મહિલા હેડ કોન્સ્ટેબલ સહિત તેના બે પિતરાઈ ભાઈઓ અને એક પરિચિત મનોજની સંડોવણી સામે આવતાં પોલીસે ચારેયની ધરપકડ કરી છે.
ફરિયાદ મુજબ, મહિલા કોન્સ્ટેબલ સહિત ચાર વ્યક્તિઓએ એકબીજાની સાથે મળીને ગુનાહિત કાવતરું રચ્યું હતું અને ASI અશ્વિનભાઈ તબિયાડની હત્યા કરવામાં આવી હતી. કાયદાનું રક્ષણ કરવાની જવાબદારી સંભાળતા પોલીસ વિભાગના જ કર્મચારીઓનાં નામ આ ગંભીર પ્રકરણમાં સામે આવતાં પોલીસ બેડામાં પણ ખળભળાટ મચ્યો છે. જોકે હત્યા કઈ રીતે કરવામાં આવી અને તેમાં દરેક આરોપીની ચોક્કસ ભૂમિકા શું હતી તે અંગે પોલીસની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
પુરાવાનો નાશ કરવા લાશ સાથે સળગાવી દીધી કાર
હત્યા બાદ આરોપીઓએ પુરાવાનો નાશ કરવા કથિત રીતે સમગ્ર યોજના બનાવી હતી. ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, ASI અશ્વિનભાઈ તબિયાડના મૃતદેહને અર્ટિગા કારમાં મૂકી સૌપ્રથમ કણાદર ગામની સીમમાં આવેલા જંગલ વિસ્તારમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ બે વાહનોની મદદથી મૃતદેહને પાદરા ગામ નજીક હાથમતી નદીના કિનારે પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો. અહીં મૃતદેહને અર્ટિગા કારમાં મૂકી તેના પર જ્વલનશીલ પદાર્થ છાંટીને આગ લગાવી દેવામાં આવી હોવાનો આરોપ છે. મૃતદેહ સંપૂર્ણપણે સળગી જાય, તેની ઓળખ ન થઈ શકે અને હત્યાના પુરાવા નષ્ટ થઈ જાય તેવા ઇરાદાથી આ કૃત્ય કરવામાં આવ્યું હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. પરંતુ સળગેલી કાર અને તેમાંથી મળી આવેલા માનવ અવશેષો જ સમગ્ર કેસની તપાસ માટે મહત્વની કડી બન્યા.
મહિલા કોન્સ્ટેબલ સહિત ચારની ધરપકડ
આ ચકચારી હત્યાકાંડમાં ભિલોડા પોલીસે તપાસ આગળ વધારતાં મહિલા સહિત ચાર શંકાસ્પદ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. સિદ્ધરાજભાઈ બાબુભાઈ તબિયાડની ફરિયાદના આધારે આલ્ફાબેન અશોકભાઈ કલાસવા, કલ્પેશભાઈ અશોકકુમાર કલાસવા, પંકજકુમાર મગનભાઈ કલાસવા અને મનોજકુમાર ભુરાજી વજાજી સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આરોપીઓએ એકબીજાની મદદથી હત્યાનું કાવતરું રચી મૃતદેહ સાથે કાર સળગાવી પુરાવા નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનો ફરિયાદમાં આરોપ છે. ભિલોડા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.આર. સંગાડા દ્વારા ફરિયાદના આધારે ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
અરવલ્લી જિલ્લામાં ભારે ચકચાર મચાવનાર આ હત્યાકાંડ અંગે જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક મનોહરસિંહ જાડેજાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને સમગ્ર ઘટનાની વિગતો રજૂ કરી હતી. સળગેલી અર્ટિગા કારમાંથી માનવ અવશેષો મળી આવવાના પ્રકરણમાં પોલીસ તપાસ દરમિયાન પ્રેમપ્રકરણ અને હત્યાનું કથિત કાવતરું સામે આવ્યું હોવાનું જણાવાયું છે. મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સહિત ચાર શંકાસ્પદ આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. હવે હત્યાનું ચોક્કસ કારણ, ઘટનાનો સંપૂર્ણ ક્રમ અને આરોપીઓની વ્યક્તિગત ભૂમિકા અંગે પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે.
પ્રેમપ્રકરણ, પોલીસ અધિકારીની હત્યાનો આરોપ, મૃતદેહને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવાનું કથિત કાવતરું અને અંતે કાર સળગાવી પુરાવા નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ. અરવલ્લીના આ ચકચારી પ્રકરણમાં પોલીસ તપાસે અનેક ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે. આખરે હત્યા પાછળનું ચોક્કસ કારણ શું હતું? આ કથિત કાવતરું ક્યારે અને કેવી રીતે રચાયું? અને સમગ્ર ઘટનામાં કોણે શું ભૂમિકા ભજવી? આ તમામ સવાલોના જવાબ પોલીસની આગળની તપાસ અને ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં સ્પષ્ટ થશે. હાલ મહિલા સહિત ચાર શંકાસ્પદ આરોપીઓ પોલીસની પકડમાં છે અને ભિલોડા પોલીસ આ હત્યાકાંડની વધુ તપાસ કરી રહી છે.
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