2 કરોડની નકલી નોટોનો કૌભાંડનો કેસ: 7 આરોપીઓને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવા મેટ્રો પોલિટીન કોર્ટેનો હુકમ

અમદાવાદ શહેરમાં બે કરોડથી વધુની નકલી ચલણી નોટો સાથે ઝડપાયેલા આરોપીઓના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતા મેટ્રો પોલિટીન કોર્ટે સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 30, 2026 at 7:23 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં બે કરોડથી વધુની નકલી ચલણી નોટો સાથે ઝડપાયેલા આરોપીઓના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતા મેટ્રો પોલિટીન કોર્ટે સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પ્રસ્તુત કેસમાં 2.38 કરોડની નકલી નોટો સાથે કુલ 7 આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી.

આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી પ્રદીપ જોટાગિયા સહિત અન્ય આરોપીઓને કોર્ટ સમક્ષ હાજર કરવામાં આવ્યા, જ્યાં તેમની 10 દિવસની પોલીસ રિમાન્ડ પૂર્ણ થયા બાદ કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી. ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા વધુ રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી નહોતી, જેને પગલે મેટ્રોપોલિટન કોર્ટએ તમામ આરોપીઓને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવાનો હુકમ કર્યો છે. આ નિર્ણય બાદ હવે આરોપીઓ જેલમાં રહેશે અને આગળની કાનૂની પ્રક્રિયા જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી દરમિયાન આગળ વધશે.

આ દરમિયાન તપાસમાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો થયો છે. નકલી નોટ કૌભાંડમાં ભાવેશ ગજેરા નામના આરોપીનું નામ બહાર આવતા ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તેની પણ ધરપકડ કરી છે. તપાસ એજન્સીઓ હવે સમગ્ર નેટવર્કને ખુલ્લું પાડવા માટે વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે, જેથી નકલી નોટોના સ્ત્રોત અને સપ્લાય ચેન વિશે માહિતી મળી શકે.

શું હતો સમગ્ર મામલો?

થોડા દિવસ પહેલા અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે એક એવા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો હતો જેના તાર સુરતના એક આશ્રમ સાથે જોડાયેલા હતા. શહેરના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાંથી પોલીસે ₹2 કરોડથી વધુની કિંમતની 500ના દરની નકલી નોટો સાથે એક મહિલા સહિત 6 શખ્સોની ધરપકડ કરી હતી.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચને બાતમી મળી હતી કે, સુરતથી નકલી નોટોનો મોટો જથ્થો અમદાવાદ ઘુસાડવામાં આવી રહ્યો છે. વોચ ગોઠવીને જ્યારે તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી. આ નકલી નોટો 'શ્રી સત્ય યોગ ફાઉન્ડેશન'ના પ્રદીપ ગુરુજીના આશ્રમની ગાડીમાંથી મળી આવી હતી. પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, સુરતના કામરેજ તાલુકાના ધોરણ પારડી ગામે આવેલા આશ્રમમાં જ આ નોટો છાપવામાં આવતી હતી. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આશ્રમમાં દરોડા પાડીને નોટો છાપવાનું મશીન, કાગળો અને અન્ય દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા હતા.

શું હતી સ્કીમ?

  • ₹500 ની અસલી નોટ આપો અને સામે ₹1500 ની નકલી નોટ મેળવો.

બજારમાંથી અસલી નાણાં મેળવ્યા

  • ₹2 કરોડની નકલી નોટો બજારમાં વટાવીને આરોપીઓએ ₹66 લાખની અસલી કરન્સી મેળવવાની પેરવીમાં હતા.

