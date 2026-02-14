પાંચ વર્ષ પહેલા થયું હતું મરઘીનું મોત, હવે સરપંચ પર કેસ!
પાંચ વર્ષ પહેલા થયેલા મરઘીના મૃત્યુ મામલે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે
Published : February 14, 2026 at 10:46 PM IST
પલામૂ: ઝારખંડના પલામૂ જિલ્લોમાં એક મરઘીની મોતનો કેસ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. પાંચ વર્ષ પહેલા થયેલી મરઘીની મોતની તપાસ હવે શરૂ થઈ છે. જે ગામમાં આ ઘટના બની હતી, તે ગામના સરપંચ અને તેના ભાગિયા પર મરઘીની હત્યાનો આરોપ મૂકાયો છે. આ ઘટના 2021માં બની હતી, પરંતુ ફરિયાદ બાદ પલામૂ પોલીસે 2026માં તેની તપાસ શરૂ કરી છે.
મરઘીની મોતનો આ સમગ્ર મામલો પલામૂ જિલ્લાના તરહસી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના કસિયાદીહ ગામનો છે. 2021માં કસિયાદીહમાં અંધશ્રદ્ધાને લઈને એક મહિલા પર હુમલો થયો હતો. મહિલાએ પાડોશમાં રહેતી ત્રણ મહિલાઓ પર મારપીટનો આરોપ મૂક્યો હતો. આ મામલે એફઆઈઆર પણ નોંધાઈ હતી, ત્યારબાદ તરહસી પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી.
મારપીટની આ ઘટનાથી પહેલા ગામના સરપંચોએ બંને પક્ષો વચ્ચે પંચાયત બોલાવી હતી. હુમલાના આરોપી મહિલાઓનું ખેતર સરપંચના ખેતર સાથે જોડાયેલું છે. પીડિત મહિલાની મરઘી સરપંચના ખેતરમાં ગઈ હતી અને ચરતી વખતે તેનું મોત થઈ ગઈ હતી. ઘટના બાદ મરઘીના માલિકે સરપંચ અને તેના ભાગિયા સામે હત્યા અને મારપીટનો આરોપ મૂક્યો હતો.
મરઘીના માલિકે આરોપ લગાવ્યો કે ગામના સરપંચ અને ભાગિયાએ તે સમયે કહ્યું હતું કે ભૂતના કારણે મરઘીનું મોત થઈ છે. તેમણે એવું પણ કહ્યું હતું કે તેઓ મરઘી ખાઈ લેશે અને દંડ ચૂકવવા તૈયાર છે. પરંતુ મરઘીની માલિક મહિલાએ આ વાત સ્વીકારી નહોતી અને તેણે ફરિયાદ નોંધાવી દીધી હતી. 2026માં તરહસી થાણા પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી છે.
પાટનના ઇન્સ્પેક્ટર સુરેશ મંડલે જણાવ્યું કે મરઘીના મોત અને મારપીટ અંગે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ ચાલી રહી છે. આખો કેસ 2021માં અંધશ્રદ્ધાને કારણે થયેલી મારપીટ સાથે સંકળાયેલો છે.
આ પણ વાંચો: