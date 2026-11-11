ભુવનેશ્વરમાં વૃદ્ધાની હત્યા કરી લૂંટ ચલાવનાર ફરાર કેરટેકર સુરતથી ઝડપાયો
રોકડ અને સોનાના દાગીના લૂંટી પંજાબ થઈ સુરત પહોંચ્યો હતો; દિલ્હી ભાગે તે પહેલાં સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને વડોદરા ગ્રામ્ય SOGએ ઝડપી પાડ્યો
Published : November 11, 2026 at 9:03 PM IST
સુરત: ઓડિશાના ભુવનેશ્વરમાં વૃદ્ધાની ઘરમાં જ ગળું દબાવી હત્યા કરી લૂંટ ચલાવવાના ચકચારી બનાવનો ભેદ સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને વડોદરા ગ્રામ્ય SOGની સંયુક્ત કામગીરીથી ઉકેલાયો છે. નિવૃત્ત DFOની 76 વર્ષીય પત્ની કુંજલતાબેન નંદાની હત્યા કરી ઘરમાંથી રોકડા રૂપિયા 32 હજાર અને આશરે 50થી 60 ગ્રામ સોનાના દાગીના લૂંટી ફરાર થયેલો કેરટેકર બલભદ્ર રામચરણ મહારાણા સુરતથી દિલ્હી ભાગવાની તૈયારીમાં હતો, ત્યારે કરજણ નજીકથી તેને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ગત 3 નવેમ્બરના રોજ ભુવનેશ્વરના લક્ષ્મીસાગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આ હત્યાનો બનાવ બન્યો હતો. નિવૃત્ત DFOની પત્ની કુંજલતાબેન નંદા ઘરમાં એકલાં રહેતાં હતાં. તેમના પરિવારમાં બે દીકરા અને બે દીકરીઓ છે. એક દીકરો અમેરિકામાં સ્થાયી થયો છે, જ્યારે બીજો મુંબઈમાં રહે છે. બંને દીકરીઓ પણ અલગ રહેતી હોવાથી વૃદ્ધાની દેખભાળ માટે છેલ્લા ચારથી પાંચ મહિનાથી બલભદ્ર મહારાણા કેરટેકર તરીકે નોકરી કરતો હતો.
બનાવના દિવસે સવારથી ઘરના દરવાજા ન ખૂલતાં અને અંદરથી કોઈ જવાબ ન મળતાં પડોશીઓને શંકા ગઈ હતી. આખરે સ્થાનિક લોકોએ દરવાજો તોડી ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. જ્યાં કુંજલતાબેનની શંકાસ્પદ હાલતમાં લાશ મળી આવી હતી. તેમના શરીર અને ગળા પર ઇજાનાં નિશાન જોવા મળ્યાં હતાં. બીજી તરફ ઘરમાંથી કેરટેકર બલભદ્ર ગાયબ હોવાથી પોલીસની શંકાની સોય તેના તરફ ગઈ હતી.
તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે, બલભદ્રે વૃદ્ધાનું ગળું દબાવી હત્યા કર્યા બાદ ઘરમાંથી 32 હજાર રૂપિયા રોકડા અને આશરે 50થી 60 ગ્રામ સોનાનાં ઘરેણાંની લૂંટ ચલાવી હતી. ત્યારબાદ તે ભુવનેશ્વરથી ટ્રેન મારફતે પંજાબના લુધિયાણા ભાગી ગયો હતો. પોલીસથી બચવા માટે તે સતત પોતાનું ઠેકાણું બદલતો રહ્યો હતો અને અંતે ગુજરાતના સુરત શહેરમાં આવી પહોંચ્યો હતો. ખાસ વાત એ હતી કે આરોપી પોતાનો મોબાઇલ ફોન વાપરતો નહોતો અને રસ્તામાં અજાણ્યા લોકો પાસેથી ફોન મેળવી સંપર્ક કરતો હતો, જેથી પોલીસ તેનું લોકેશન શોધી ન શકે.
દરમિયાન ઓડિશા પોલીસે ટેકનિકલ તપાસના આધારે સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચનો સંપર્ક કરી આરોપી સુરતમાં હોવાની ચોક્કસ બાતમી આપી હતી. આરોપી બસ મારફતે દિલ્હી ભાગવાની તૈયારીમાં હોવાની માહિતી મળતાં સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તેની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. આ ઓપરેશનમાં વડોદરા ગ્રામ્ય SOGને પણ જોડવામાં આવી હતી. બંને ટીમોએ સંયુક્ત રીતે નેશનલ હાઈવે-48 પર કરજણ નજીક આવેલી કૃષ્ણા હોટેલ પાસે વોચ ગોઠવી હતી. જ્યાંથી ભાગવાની પેરવીમાં રહેલા બલભદ્ર મહારાણાને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો.
આ અંગે સુરત શહેરના DCP ભાવેશ રોઝિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભુવનેશ્વરમાં 76 વર્ષીય વૃદ્ધા કુંજલતાબેનની હત્યા કરી લૂંટ ચલાવવાના ગુનામાં ઘરમાં છેલ્લા ચારથી પાંચ મહિનાથી કેરટેકર તરીકે કામ કરતો બલભદ્ર મહારાણા મુખ્ય શંકાસ્પદ હતો. હત્યા બાદ તે રોકડ અને સોનાના દાગીના લઈને લુધિયાણા થઈ સુરત આવ્યો હતો અને અહીંથી દિલ્હી ભાગવાની તૈયારીમાં હતો. ઓડિશા પોલીસ પાસેથી મળેલા ટેકનિકલ ઇનપુટના આધારે સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસની ટીમે તેને કરજણ પાસેથી ઝડપી પાડ્યો હતો.
પોલીસે આરોપી પાસેથી લૂંટમાં ગયેલી રોકડ રકમ અને સોનાનાં ઘરેણાં સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આરોપીને સ્થાનિક કોર્ટમાંથી પાંચ દિવસના ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મંજૂર કરાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ કાયદેસરની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી તેને વધુ તપાસ માટે ઓડિશા પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો છે. આમ, એક રાજ્યમાં વૃદ્ધાની હત્યા અને લૂંટ કરી બીજા રાજ્યમાં ભાગેલા આરોપીને ગુજરાતની બે પોલીસ ટીમોએ સંકલનથી ઝડપી પાડ્યો છે.
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