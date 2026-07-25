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રાજકોટના વીરપુરમાં તેલ હોકરા નદીના પૂરમાં કાર તણાઈ, કારચાલકનો મૃતદેહ 26 કલાક બાદ 3 કિમી દૂરથી મળ્યો

પાણીનો અંદાજ ન આવતા કાર પાણીના જોરદાર પ્રવાહમાં તણાવા લાગી. સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક 108 અને પોલીસને જાણ કરી હતી.

રાજકોટના વીરપુરમાં તેલ હોકરા નદીના પૂરમાં કાર તણાઈ
રાજકોટના વીરપુરમાં તેલ હોકરા નદીના પૂરમાં કાર તણાઈ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 6:36 PM IST

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રાજકોટ: યાત્રાધામ વીરપુરથી દુઃખદ સમાચાર. તેલ હોકરા નદીમાં આવેલા પૂરના પાણીમાં એક ઇલેક્ટ્રિક કાર તણાઈ જવાનો મામલો સામે આવ્યો હતો. SDRF, ફાયર અને પોલીસની 26 કલાકની સઘન શોધખોળ બાદ કારચાલકનો મૃતદેહ ઘટનાસ્થળથી 3 કિમી દૂર થોરાળા ડેમમાંથી મળી આવ્યો છે. ગઈકાલે વીરપુરમાં ભારે વરસાદને કારણે તેલ હોકરા નદીમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. નેશનલ હાઇવેથી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ થઈને વીરપુર જવાના રસ્તા પર પાણીનો પ્રચંડ પ્રવાહ વહી રહ્યો હતો.

આ દરમિયાન ગોંડલના એક 70 વર્ષીય વૃદ્ધ ભીખુભાઈ ધનજીભાઈ ડોબરીયા પોતાની ઇલેક્ટ્રિક કાર લઈને નીકળ્યા હતા. પાણીનો અંદાજ ન આવતા કાર પાણીના જોરદાર પ્રવાહમાં તણાવા લાગી. સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક 108 અને પોલીસને જાણ કરી હતી. કાર પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતા કારચાલક ગુમ થઈ ગયા હતા.

રાજકોટના વીરપુરમાં તેલ હોકરા નદીના પૂરમાં કાર તણાઈ
રાજકોટના વીરપુરમાં તેલ હોકરા નદીના પૂરમાં કાર તણાઈ (ETV Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતા જ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું. SDRFની ટીમ, ફાયર બ્રિગેડ અને સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું. પ્રથમ તબક્કામાં તંત્રની ટીમ દ્વારા ભારે જહેમત બાદ પાણીમાં તણાયેલી ઇલેક્ટ્રિક કારને બહાર કાઢવામાં આવી હતી. પરંતુ કારચાલક કારમાં મળી આવ્યા ન હતા. પાણીના વેગને કારણે કારચાલક ક્યાં તણાયા તેની કોઈ માહિતી ન હતી. એટલે તંત્ર દ્વારા નદીના નીચેના વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું. 26 કલાક સુધી સતત શોધખોળ ચાલી. SDRFના ગોતાખોરો, ડ્રોન અને સ્થાનિક તરવૈયાઓની મદદ લેવામાં આવી.

છેવટે આજે સવારે 26 કલાકની મહેનત બાદ સફળતા મળી. SDRF ટીમ, સ્થાનિક પોલીસ, તજ ગ્રામ્ય મામલતદાર સહિતની ટીમ દ્વારા વીરપુરથી લગભગ 3 કિમી દૂર આવેલા થોરાળા ડેમમાંથી કારચાલકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો. પાણીના પ્રવાહ સાથે તણાઈને મૃતદેહ ડેમ સુધી પહોંચી ગયો હતો. તંત્રની ટીમે મૃતદેહને બહાર કાઢીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી.

રાજકોટના વીરપુરમાં તેલ હોકરા નદીના પૂરમાં કાર તણાઈ
રાજકોટના વીરપુરમાં તેલ હોકરા નદીના પૂરમાં કાર તણાઈ (ETV Bharat Gujarat)

રાજકોટમાં SDRFના ટીમ લીડર પી. કે. પટેલે જણાવ્યું કે, અમને કાલે જાણ મળી કે કાર પાણીમાં તણાઈ છે. અમે તરત જ ટીમ સાથે પહોંચીને કાર બહાર કાઢી. ત્યારબાદથી સતત સર્ચ ચાલુ હતું. આજે થોરાળા ડેમમાંથી મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. અમે પરિવારજનોને જાણ કરી દીધી છે.

મૃતકની ઓળખ ગોંડલના રહેવાસી 70 વર્ષીય ભીખુભાઈ ધનજીભાઈ ડોબરીયા તરીકે થઈ છે. તેઓ દર્શન માટે વીરપુર જઈ રહ્યા હતા. મૃતદેહને કાયદેસરની કાર્યવાહી બાદ વીરપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો છે. પોસ્ટમોર્ટમ બાદ મૃતદેહ પરિવારને સોંપવામાં આવશે. આ ઘટનાથી સમગ્ર વીરપુર અને ગોંડલ પંથકમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે.

આ ઘટના બાદ તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે ચોમાસા દરમિયાન નદી-નાળા અને પુલ પર પાણી ભરાયેલું હોય ત્યારે વાહન લઈને પસાર ન થવું. "એક ભૂલ જીવલેણ બની શકે" તેનું આ જીવતું ઉદાહરણ છે. વહીવટી તંત્રએ તમામ નદીના પુલો પર બેરિકેટ્સ અને સૂચનાના બોર્ડ મુકવાની કામગીરી તેજ કરી દીધી છે. વીરપુર જતા તમામ રસ્તાઓ પર પોલીસનો બંદોબસ્ત પણ વધારી દેવામાં આવ્યો છે.

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TAGGED:

RAJKOT FLOOD
RAJKOT VIRPUR FLOOD
TEL HOKRA RIVER
તેલ હોકરા નદીમાં પૂર
CAR SWEPT AWAY IN VIRPUR

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