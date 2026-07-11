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જુનાગઢ મજેવડી નજીક કાર-ટ્રક અકસ્માત: બનાસકાંઠાના ચાર વ્યક્તિના મોત

આ સિવાય અન્ય બે વ્યક્તિઓને સારવાર માટે જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.

જુનાગઢ મજેવડી નજીક કાર-ટ્રક અકસ્માત: બનાસકાંઠાના ચાર વ્યક્તિના મોત
જુનાગઢ મજેવડી નજીક કાર-ટ્રક અકસ્માત: બનાસકાંઠાના ચાર વ્યક્તિના મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 2:17 PM IST

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જુનાગઢ: આજે વહેલી સવારે જુનાગઢ તાલુકાના મજેવડી ગામ પાસે કાર અને ટ્રક વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં બનાસકાંઠાના ચાર વ્યક્તિઓના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા છે. મૃતકોમાં બે મહિલા અને બે પુરુષનો સમાવેશ થાય છે.

આ સિવાય અન્ય બે વ્યક્તિઓને સારવાર માટે જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.

જુનાગઢ મજેવડી નજીક કાર-ટ્રક અકસ્માત: બનાસકાંઠાના ચાર વ્યક્તિના મોત
જુનાગઢ મજેવડી નજીક કાર-ટ્રક અકસ્માત: બનાસકાંઠાના ચાર વ્યક્તિના મોત (ETV Bharat Gujarat)

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, બનાસકાંઠાનો આ પરિવાર પ્રભાસ પાટણ ખાતે લૌકિક ક્રિયામાં ભાગ લેવા જઈ રહ્યો હતો. ત્યારે વહેલી સવારે આ અકસ્માત થયો હતો.

જુનાગઢ મજેવડી નજીક કાર-ટ્રક અકસ્માત: બનાસકાંઠાના ચાર વ્યક્તિના મોત
જુનાગઢ મજેવડી નજીક કાર-ટ્રક અકસ્માત: બનાસકાંઠાના ચાર વ્યક્તિના મોત (ETV Bharat Gujarat)

અકસ્માતની વિગતો:

મજેવડી રાજ્ય ધોરીમાર્ગ પર સવારે પાંચ વાગ્યાના અરસામાં બંધ પડેલા એક ટ્રક સાથે સામેથી આવતી GJ-38-BE-5961 નંબરની કારની અથડામણ થઈ હતી. અકસ્માતમાં કાર ચલાવતા ડ્રાઈવર સહિત ચાર વ્યક્તિઓના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા.

જુનાગઢ મજેવડી નજીક કાર-ટ્રક અકસ્માત: બનાસકાંઠાના ચાર વ્યક્તિના મોત
જુનાગઢ મજેવડી નજીક કાર-ટ્રક અકસ્માત: બનાસકાંઠાના ચાર વ્યક્તિના મોત (ETV Bharat Gujarat)

જુનાગઢ તાલુકા પોલીસ અને 108ની ટીમ તુરંત ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. ઘાયલોને સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ચારેય મૃતદેહો પોસ્ટમોર્ટમ માટે રાખવામાં આવ્યા છે.

જુનાગઢ મજેવડી નજીક કાર-ટ્રક અકસ્માત: બનાસકાંઠાના ચાર વ્યક્તિના મોત
જુનાગઢ મજેવડી નજીક કાર-ટ્રક અકસ્માત: બનાસકાંઠાના ચાર વ્યક્તિના મોત (ETV Bharat Gujarat)

તાલુકા પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

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TAGGED:

FOUR PEOPLE FROM BANASKANTHA DIE
FOUR PEOPLE DIE
MAJEWADI JUNAGADH
JUNAGADH
CAR TRUCK ACCIDENT

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