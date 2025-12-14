ભાવનગર: દારૂથી ખચાખચ ભરી હતી કારની ડિક્કી, મોલના પાર્કિંગમાંથી લાખોનો દારૂ ઝડપાયો
ભાવનગરમાંથી અવાર-નવાર દારૂનો મસમોટો જથ્થો ઝડપાતો રહે છે, ત્યારે LCB પોલીસને શહેરના અતિવ્યસ્ત એવા વિસ્તારમાંથી દારૂ ભરેલી કાર મળી આવી હતી.
Published : December 14, 2025 at 7:05 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે એક મોલના પાર્કિંગમાં દારૂ ભરેલી કાર હોવાની બાતમી મળતા સ્થળ ઉપર જઈને રેડ કરતા દારૂ ભરેલી કાર મળી આવી હતી. આથી પોલીસે બે શખ્સોને પણ ઝડપી લીધા છે. જો કે LCB પોલીસે બાદમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં કુલ સાત વિરુદ્ધ ગુન્હો નોંધી લાખોનો મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો છે.
મોલના પાર્કિગમાં દારૂ ભરેલી કાર
ભાવનગરની LCB પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, ભાવનગર શહેરના હિમાલીયા મોલના પાર્કિંગમાં એક સફેદ કલરની મારુતિ સુઝુકી કંપનીની સ્વીફ્ટ ડિઝાયર કારમાં પરપ્રાંતિય દારૂનો જથ્થો લાવીને બે શખ્સો બેઠા છે. જેને પગલે LCB પોલીસ હિમાલિયા મોલ ઉપર પહોંચી ત્યારે બાતમીવાળી કાર મળી આવતા તેની તપાસ કરતા દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો સાથે જ પોલીસે બે શખ્સોની ધરપકડ કરી હતી.
દારૂથી ખચાખચ ભરેલી કારની ડિક્કી
LCB પોલીસે હિમાલયા મોલના પાર્કિંગમાંથી સફેદ કલરની શિફ્ટ ડિઝાઈર કારની ડિકકીમાં 1273 બોટલ છુપાવી હતી, જેની કિંમત 5,89,990 થવા જાય છે. આ મામલે પોલીસે વિશાલ ઉર્ફે ગૌરવ સુરેન્દ્રપાલ પહેલ હરિયાણાના રહેવાસી અને મેહુલ પુરષોત્તમભાઈ બારૈયા સોનગઢ ગામના રહેવાસીને ઝડપી લીધા હતા. કારની નંબર પ્લેટની તપાસ કરતા તે ખોટી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તેથી પોલીસે ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
મહિલા સહિત સાત સામે ગુનો દાખલ
ભાવનગર LCB પોલીસે વિશાલ ઉર્ફે ગૌરવ સુરેન્દ્રપાલ પહેલ અને મેહુલ પરષોત્તમભાઈ બારૈયાને ઝડપી લીધા બાદ પુછપરછમાં વધુ નામો ખુલ્યા હતા. જેમાં અજય, યોગેન્દર, ભાવના ઉર્ફે આશા, હરેશ ઉર્ફે ભયલુ ધનજી બારૈયા નામના વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો દાખલ કર્યો છે.