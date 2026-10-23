બોડેલી-રાજપીપળા હાઈવે પર દારૂ ભરેલી કારનો ટ્રક સાથે અકસ્માત, કારનો કુચ્ચો વળી ગયો
અકસ્માત બાદ કારમાં ભરેલો વિદેશી દારૂ હાઈવે પર વેરાઈ જતાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો
Published : October 23, 2026 at 8:57 AM IST
છોટા ઉદેપુર: રાજ્યમાં દારૂબંધી છે અને સરકાર વારંવાર તેના દાવા પણ કરતી રહે છે પરંતુ જમીન વાસ્તવિકતા ખાસ્સી અલગ છે. રાજ્યમાં અવારનવાર દારૂની સપ્લાય અને તેના સેવનના કિસ્સાઓ સામે આવતા રહે છે. આવો જ એક કિસ્સો છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી-રાજપીપળા હાઈવે પર સામે આવ્યો જ્યાં વણિયાદ્રી ગામ નજીક દારૂ ભરેલી કાર અને ટ્રક વચ્ચે જોરદાર અકસ્માત સર્જાયો છે. અકસ્માત બાદ કારમાં ભરેલો વિદેશી દારૂ હાઈવે પર વેરાઈ જતાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે, કારનો કુચ્ચો વળી ગયો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ, નર્મદા કેનાલ નજીક કાર અને ટ્રક વચ્ચે ટક્કર થતાં કારમાં ભરેલા દારૂના ટીન તૂટી ગયા હતા અને દારૂ રસ્તા પર રેલાઈ ગયો હતો. આ અકસ્માતમાં કારચાલકને ઈજા પહોંચતાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે. ઘટનાને પગલે હાઈવે પર લોકોનાં ટોળાં એકત્રિત થયાં હતાં અને ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. દારૂ ક્યાંથી આવ્યો અને ક્યાં જઈ રહ્યો હતો તે અંગે હાલ વધારે વિગત મળી શકી નથી અને પોલીસ તેની તપાસ કરી રહી છે.
ઘટનાની જાણ થતાં બોડેલી પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે કારમાં ભરેલા દારૂના જથ્થા અંગે તપાસ હાથ ધરી છે. સમગ્ર મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.