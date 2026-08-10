રાજકોટ: ન્યારી ડેમ પાસે રીલ બનાવવાના ચક્કરમાં ફસાઇ કાર, પોલીસે ગુનો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી
રાજકોટમાં ન્યારી ડેમ પાસે ઇંસ્ટાગ્રામ રીલ બનાવવાના ચક્કરમાં એક કાર નદીમાં ફસાઇ ગઇ હતી.
Published : August 10, 2026 at 11:20 AM IST
રાજકોટ: રાજકોટમાં ન્યારી ડેમ પાસે ઇંસ્ટાગ્રામ રીલ બનાવવાના ચક્કરમાં એક કાર નદીમાં ફસાઇ ગઇ હતી. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને કાર ચાલક સામે ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
ન્યારી ડેમમાં કાર ફસાઇ
રાજકોટમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થવાની લાલસા ભારે પડી છે. રાજકોટના ન્યારી ડેમ પાસે ઇંસ્ટાગ્રામ રીલ બનાવવાના ચક્કરમાં એક એન્ડેવર કાર પાણીમાં ફસાઇ હતી. જોકે, સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઇ જાનહાનિ થઇ નથી પરંતુ કારને બહાર કાઢવા માટે ફાયર બ્રિગેડની મદદ લેવામાં આવી હતી.
રાજકોટના ન્યારી ડેમ પાસેનો કિનારો રવિવારે યુવાનોથી ભરેલો હતો. કેટલાક યુવાનો ઈન્સ્ટાગ્રામ માટે રીલ બનાવવા માટે એન્ડેવર કારને ડેમના કિનારા સુધી લઈ ગયા હતા. વીડિયોમાં કાર પાણીની નજીકથી પસાર થતી દેખાય તેવો શોટ લેવો હતો પરંતુ કિનારાની માટી કાચી હોવાથી અચાનક જ કારનો પાછળનો ટાયર કાદવમાં ફસાઈ ગયો અને કાર ધીરે ધીરે ન્યારી ડેમના છીછરા પાણીમાં ખેંચાતી ગઈ હતી. થોડી જ વારમાં કારનો અડધો ભાગ પાણીમાં ડૂબી ગયો હતો.
આ ઘટના જોઇને આસપાસના લોકો મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા અને તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડ અને 108ને જાણ કરવામાં આવી હતી. લગભગ 1 કલાકની મહેનત બાદ ક્રેનની મદદથી કારને બહાર કાઢવામાં આવી હતી.
પોલીસે ગુનો નોંધ્યો
ઘટનાની જાણ થતા જ ન્યારી પોલીસ પણ સ્થળ પર પહોંચી હતી. પોલીસનું કહેવું છે કે, ડેમ વિસ્તારમાં વાહન લઈ જવા અને રીલ બનાવવા પર પ્રતિબંધ છે તેમ છતાં યુવાનોએ નિયમોનો ભંગ કર્યો હતો. પોલીસે કાર ચાલક સામે જાહેરમાં તોફાન અને સરકારી મિલકતને નુકસાનના આક્ષેપ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. સાથે જ ટ્રાફિક નિયમોનો ભંગ કરવા બદલ દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો. કારને પણ સીઝ કરવામાં આવી છે.
ન્યારી ડેમમાં પેટ્રોલિંગ વધારવા માંગ
ન્યારી ડેમ રાજકોટનું મુખ્ય પીવાના પાણીનું સ્થળ છે. અહીં દરરોજ સેંકડો લોકો ફોટો અને રીલ બનાવવા આવે છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં આવા 3-4 કિસ્સા બની ચૂક્યા છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે "રીલના ચક્કરમાં જીવ જોખમમાં મુકાય છે. પાણીનો તળિયો કાદવવાળો છે, એક વખત ગાડી ફસાય તો નીકળવી મુશ્કેલ છે."પ્રશાસનને પણ વિનંતી છે કે ડેમના કિનારે બેરિકેડ અને ચેતવણીના બોર્ડ લગાવવામાં આવે. સાથે જ પોલીસ પેટ્રોલિંગ વધારવામાં આવે.
ન્યારી ડેમ પાસે રીલ બનાવાના ચક્કરમાં એન્ડેવર ફસાતા પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે. તંત્ર અને યુવાનો બંનેએ સાવધાની રાખવી જરૂરી છે.
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