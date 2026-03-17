દાંતીવાડાના ઓઢવા નજીક અકસ્માત બાદ કારમાં લાગી આગ, બે લોકો જીવતા ભૂંજાયા
દાંતીવાડાના ઓઢવા ગામ નજીક કાર ઝાડ સાથે અથડાયા બાદ આગ લાગી હતી જેમાં બે લોકોના મોત થયા છે.
Published : March 17, 2026 at 3:13 PM IST
પાલનપુર: બનાસકાંઠામાં ગંભીર અકસ્માતની ઘટના બની છે. દાંતીવાડા નજીક કાર ચાલકે સ્ટેરીંગ પરનો કાબુ ગુમાવતા કાર ધડાકાભેર ઝાડ સાથે અથડાતા જ આગ ભભુકી ઉઠી હતી જેમાં બે લોકો જીવતા ભૂંજાઇ ગયા હતા.આ અકસ્માત એટલો ગમખ્વાર હતો કે કાર અગનગોળો બની ગઇ હતી.
દાંતીવાડા તાલુકાના ઓઢવા ગામ નજીક મંગળવારે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. કાર ચાલકે સ્ટેયરિંગ પરનો કાબુ ગુમાવતા કાર ઝાડ સાથે અથડાઇ હતી અને તે બાદ કારમાં આગ ભભૂકી હતી. આ ઘટનામાં કારમાં સવાર બે લોકોના મોત થયા છે. અકસ્માતની જાણ થતા જ સ્થાનિકો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા પરંતુ આગ એટલી વિકરાળ હતી કે કારમાં સવાર લોકોને બચાવી શકાયા નહતા.
તાત્કાલિક સ્થાનિક લોકો દ્વારા ઘટનાની જાણ દાંતીવાડા ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. ફાયર વિભાગ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને આગ પર કાબુ મેળવે તે પહેલા જ કાર આગના હવાલે થઇ ગઇ હતી. જોકે, આગ પર કાબુ મેળવ્યા બાદ ફાયર વિભાગની ટીમ દ્વારા બન્ને યુવકના મૃતદેહને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. સમગ્ર ઘટનાની જાણ દાંતીવાડા પોલીસને થતા ઘટનાસ્થળે પહોંચી બન્ને મૃતદેહને પીએમ અર્થે સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, વહેલી સવારે સર્જાયેલા અકસ્માતમાં બે લોકોના મોત થયા છે. અકસ્માતમાં બન્ને મૃતકોના શરીર એટલી હદે દાઝી ગયા હતા કે તેમની ઓળખ કરવી પોલીસ માટે મૂશ્કેલ બની હતી.પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચીને પંચનામાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે, જે કાર અને અન્ય ટેકનિકલ પુરાવાઓના આધારે પોલીસે ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરવાની દિશામાં કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
આ સમગ્ર અકસ્માત મામલે દાંતીવાડા પોલીસ મથકના પીઆઈએ કહ્યું કે, અકસ્માત બાદ પોલીસે કાયદાકીય પ્રક્રિયા હાથ ધરી છે. મૃતદેહોને પીએમ અર્થે ખસેડી તેમના વાલીવારસોની ઓળખ થાય તે માટે પોલીસે પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે.
