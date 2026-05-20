‘કેપ્ટન સભરવાલે અંતિમ ક્ષણ સુધી વિમાન બચાવવાનો કર્યો હતો પ્રયાસ’, અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાના પીડિતના સંબંધીનો ચોંકાવનારો દાવો
શબઘરમાં કેપ્ટનનો મૃતદેહ બેઠેલી સ્થિતિમાં હતો અને હાથમાં સ્ટીયરિંગ પકડેલું હતું
By PTI
Published : May 20, 2026 at 10:31 AM IST
અમદાવાદ: ગયા વર્ષે જૂન મહિનામાં અમદાવાદમાં એર ઇન્ડિયાની AI-171 વિમાન દુર્ઘટનામાં નવો વળાંક આવ્યો છે. આ વિમાન દુર્ઘટનામાં પોતાના પરિવારના ત્રણ સભ્યો ગુમાવનારા અને તબીબી ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા ખેડાના રોમિન વોહરાએ દાવો કર્યો છે કે, તેમણે સિવિલ હોસ્પિટલના શબઘરમાં ફ્લાઇટના કેપ્ટન સુમિત સભરવાલનો મૃતદેહ જોયો હતો, જે વિમાનની સીટ પર બેઠા હોય તેવી કડક સ્થિતિમાં હતા અને તેમના હાથમાં વિમાનનું સ્ટીયરીંગ પકડેલું હતું. આ દાવો દર્શાવે છે કે પાયલોટે અંતિમ સેકન્ડ સુધી વિમાનને કંટ્રોલ કરવાનો પૂરો પ્રયાસ કર્યો હતો.
ખેડા જિલ્લાના રહેવાસી રોમિન વોહરાએ આ દાવો કર્યો છે. દુર્ઘટનાના કારણો અને વિમાનની ઉડાનની અંતિમ ક્ષણો દરમિયાન કોકપિટમાં કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીને લઇને ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ વચ્ચે આ નવી વાત સામે આવી છે.
100થી વધુ પીડિતોના પરિવારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી હોવાનો દાવો કરતી અમેરિકા સ્થિત એક લૉ ફર્મના અધિકારીએ કહ્યું- આ દુર્ઘટના માટે કોઇ એક વ્યક્તિને દોષ આપતા પહેલા દુર્ઘટનાની તપાસ સ્વતંત્ર નિષ્ણાતો દ્વારા થવી જોઇએ. અધિકારીએ કહ્યું, "પીડિત પરિવારોને સત્ય જાણવાનો હક છે. શક્તિશાળી કંપનીઓ અથવા સંસ્થાઓને બચાવવાનું કામ કરે તેવા ઉતાવળભર્યા કોઇ નિષ્કર્ષની જરૂર નથી."
અમદાવાદમાં લંડન જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ ક્રેશ થઇ હતી
લંડન જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI-171 12 જૂન 2025ના દિવસે સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી ટેક ઓફ કર્યાના થોડા સમય પછી અમદાવાદના મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં એક હોસ્ટેલના કોમ્પલેક્સમાં ક્રેશ થઇ હતી. આ ઘટનામાં 241 લોકો માર્યા ગયા હતા જ્યારે એક મુસાફરનો બચાવ થયો હતો. આ ફ્લાઇટનું સંચાલન પાયલોટ-ઇન-કમાન્ડ કેપ્ટન સુમિત સભરવાલ અને કો-પાયલોટ કેપ્ટન ક્લાઇવ કુંદર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
પીડિતોના શબોને જે ખરાબ રીતે બળી ગયા હતા જે ઓળખી શકાતા નહતા, તેમને ઓળખ અને DNA મેચિંગ માટે અસારવા વિસ્તારમાં અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના શબઘરમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ દુર્ઘટનામાં પોતાનો ભાઇ, ભત્રીજી અને કાકી ગુમાવનારા રોમિન વોહરાએ દાવો કર્યો હતો કે, 13 જૂને તે પોકાના પરિવારના સભ્યોના શબને શોધવા શબઘરમાં ગયો હતો ત્યાં કેપ્ટન સભરવાલનો મૃતદેહ જોયો હતો.
ન્યૂઝ એજન્સી PTI સાથે વાત કરતા રોમિન વોહરાએ જણાવ્યું, " તેને શબઘરમાં એટલા માટે અંદર જવા દેવામાં આવ્યો હતો કારણ કે તેઓ તબીબી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલો હતો. રોમિન વોહરાએ કહ્યું, "આ દુર્ઘટનામાં મારા ભાઇ, મારા ભાઇની દીકરી અને મારી કાકીનું મોત થયું હતું. દુર્ઘટનાના એક દિવસ બાદ હું તેમની ઓળખ કરવા ત્યા ગય હતો. તબીબી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલો હોવાને કારણે કેટલાક લોકો મારા સંપર્કમાં પણ હતા, માટે મને શબઘરની અંદર જવાની પરવાનગી મળી હતી."
રોમિન વોહરાએ જણાવ્યું, કેપ્ટન સભરવાલનો શબ, બાકી શબોથી અલગ, એક ટેબલની એકબાજુએ રાખવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે શરીર કડક અને બેઠેલી સ્થિતિમાં હતું, જાણે કે તે હજુ પણ તેની સીટ પર બેઠો હોય. તેમના હાથમાં સ્ટીયરીંગ (કંટ્રોલ યોક અથવા કોલમ) પકડી રાખેલી હતી. તેના પગ વળેલા હતા, જ્યારે તેના હાથ આગળ ખેંચાયેલા હતા. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું કંટ્રોલ હજુ પણ પાયલોટના હાથમાં હતું તો જવાબ આપ્યો, "હાં, સ્ટીયરીંગ તેના હાથમાં હતું." રોમિન વોહરાએ દાવો કર્યો કે કેપ્ટને યુનિફોર્મ પહેરેલો હતો જેનાથી તેમને મૃતદેહ ઓળખવામાં મદદ મળી હતી.
વોહરાના મતે, "કેપ્ટનનો યુનિફોર્મ હતો, ત્યાં એક જ કેપ્ટનનો મૃતદેહ હતો, જે સુમિત સભરવાલનો હતો. મેં તેમણે યુનિફોર્મથી ઓળખ્યા. શરીરની આગળની બાજુએ દાઝી જવાના પ્રમાણમાં ઓછી ઇજાઓ હતી.તે પાછળના ભાગમાં વધુ બળી ગયો હતો. આગળનો ભાગ અને ચહેરો એટલો બળેલો નહતો. મને બધી માહિતી બરાબર યાદ નથી પરંતુ સ્પષ્ટપણે કહી શકાય કે તે કેપ્ટનનો મૃતદેહ હતો.
રોમિન વોહરાએ જણાવ્યું, "તબીબી ક્ષેત્રના હોવાને કારણે, અમે ઊંચાઇ, વજન અને શારીરિક રચનાના આધારે મૃતદેહ ઓળખી શકીએ છીએ. પાછળથી, જ્યારે મેં કેપ્ટન સભરવાલની તસવીરો જોઇ ત્યારે મને ખાતરી થઇ કે મેં જે મૃતદેહ જોયો હતો તે ખરેખર તેમનો જ હતો. તેમણે અકસ્માત પછી હોસ્પિટલની બહાર રાહ જોઇ રહેલા સંબંધીઓ દ્વારા અનુભવાયેલા ભાવનાત્મક આઘાતનું પણ વર્ણન કર્યું હતું.
તે સમયે, અમારી પોતાની દુર્ઘટના એટલી મોટી હતી કે અમે કોઇની સાથે વાત કરવાની સ્થિતિમાં નહોતા. 10 દિવસ સુધી, હું હોસ્પિટલની બહાર ફૂટપાછ પર ભયંકર સ્થિતિમાં મૃતદેહોની રાહ જોતો રહ્યો હતો. સફળ DNA મેચ થયા બાદ તેમના પરિવારને મૃતદેહ સોંપવામાં આવ્યો હતો.
દરમિયાન, અમેરિકા સ્થિત કાનૂની ફર્મ ચિઓનુમા લો, જે દુર્ઘટનામાં 115 પીડિત પરિવારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો દાવો કરે છે, તેણે સ્વતંત્ર તપાસની માંગ કરી અને ઉતાવળમાં કોઇ નિષ્કર્ષ ન કાઢવા સામે ચેતવણી આપી છે.
કેપ્ટન સુમિત સભરવાલ બેઠેલી સ્થિતિમાં તેમજ હાથમાં સ્ટીયરીંગ પકડેલો હોવાના અહેવાલ ગંભીર સવાલ ઉભા કરે છે જેને નજરઅંદાજ ના કરી શકાય. કંપનીના કેસ મેનેજર આયુષ રાજપાલે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું, "એક પાયલોટ જે અંતિમ ક્ષણ સુધી કંટ્રોલ પોતાના હાથમાં રાખે છે તે અટકળો દ્વારા નક્કી ન કરવું જોઇએ, ખાસ કરીને જ્યારે તે પોતાનો બચાવ કરવા માટે જીવિત ન હોય."
ગયા વર્ષે જુલાઇમાં જાહેર કરાયેલા પ્રાથમિક અહેવાલમાં એરક્રાફ્ટ એક્સિડેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (AAIB)એ જણાવ્યું હતું કે વિમાનના ઉડાન ભરવાની થોડી સેકંડોમાં જ એન્જિનની ફ્યુઅલ કંટ્રોલ સ્વિચ બંધ થઇ ગઇ હતી. કોકપીટ વૉઇસ રેકોર્ડિંગમાં એક પાયલોટ બીજાને પૂછતો સાંભળવામાં આવ્યો હતો કે તેણે સ્વિચ કેમ બંધ કરી, જેના પર બીજા પાયલોટે જવાબ આપ્યો હતો કે તેણે આવું નથી કર્યું.
