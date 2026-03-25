ગુજરાત વિધાનસભામાં CAGનો રિપોર્ટ રજૂ કરાયો, મહેસુલી ખર્ચ વધ્યો- ટેક્સની આવક ઘટી; રાજ્યની તિજોરી પર ભાર

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 2:03 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાત રાજ્યની આર્થિક સ્થિતિ અંગે CAGના વર્ષ 2024-25નો રિપોર્ટ વિધાનસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ રિપોર્ટમાં રાજ્યના નાણાકીય સંચાલન પર સવાલો ઊભા કરે તેવા આંકડાઓ સામે આવ્યા છે, જેમાં આવક અને ખર્ચ વચ્ચેનું અસંતુલન સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે.વર્ષ દરમિયાન રાજ્યના મહેસુલી ખર્ચામાં 10,326 કરોડ રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે, જ્યારે મહેસુલી આવકમાં 4,208 કરોડ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. આ સીધી અસર મહેસુલી પુરાંત પર પડી છે, જેમાં 43.31 ટકાનો નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાયો છે. કેગે આ પરિસ્થિતિને ચિંતાજનક ગણાવી છે.

રાજ્યની ટેક્સની આવકમાં પણ ઘટાડો

રાજ્યની પોતાની કર આવકમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે. ખાસ કરીને SGST વસૂલાતમાં ગંભીર ખામીઓ સામે આવી છે, જેમાં અંદાજ કરતાં લગભગ 9 હજાર કરોડ રૂપિયા ઓછા મળ્યા છે. GST વળતર બંધ થતાં કેન્દ્ર તરફથી મળતા સહાયક અનુદાનમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે, જે રાજ્યની આવક પર વધુ દબાણ ઉભું કરે છે.

ઓડિટ દરમિયાન કેગે એક ગંભીર ગેરરીતિ પણ પકડી છે. 71 આવકના ચલણમાંથી 41 કેસોમાં ખર્ચ ન થયેલી રકમને આવક તરીકે દર્શાવવામાં આવી હતી. કુલ 1108 કરોડ રૂપિયાની આ રકમને ખોટી રીતે આવક તરીકે દાખલ કરાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે, જે નાણાકીય પારદર્શિતાને લઈને ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કરે છે.

કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળતા નાણાંમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે. આદિજાતિ પેટા યોજનાઓ હેઠળ 2023-24માં મળેલા 1,590.17 કરોડ સામે 2024-25માં માત્ર 1,363 કરોડ મળ્યા છે. ઉપરાંત કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજનાઓમાં પણ ગત વર્ષ કરતાં સૈંકડો કરોડ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે.

જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમોમાં રાજ્યનું મોટું રોકાણ હોવા છતાં પૂરતું વળતર મળતું નથી. 63 સરકારી એકમોમાં કૂલ 1.24 લાખ કરોડનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ તેમાંના માત્ર 6 એકમોએ જ વળતર આપ્યું છે. ઉધાર લીધેલા 6.53 ટકા વ્યાજ સામે માત્ર 1.75 ટકા વળતર મળવું નાણાકીય રીતે નબળું પ્રદર્શન દર્શાવે છે.

શહેરી વિકાસ અને પર્યાવરણ મુદ્દે પણ કેગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. 10 લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા શહેરોમાં હવાની ગુણવત્તા બગડી રહી હોવા છતાં જરૂરી પ્રમાણમાં નાણાં ફાળવવામાં આવ્યા નથી. આથી શહેરી આરોગ્ય પર લાંબા ગાળે અસર પડી શકે છે.

પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓને પણ યોગ્ય અનુદાન મળ્યું નથી. ચોથા રાજ્ય નાણાં પંચની રચનામાં થયેલા વિલંબને કારણે સ્થાનિક સ્વરાજ સંસ્થાઓને 2024-25 દરમિયાન ઓછું ફંડ મળ્યું છે. સાથે જ નાણાં પંચની ભલામણ અંગે સંબંધિત વિભાગો દ્વારા કેગને પ્રતિભાવ ન આપવો પણ ગંભીર બાબત તરીકે નોંધાયો છે.

સામાજિક આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો ગુજરાતમાં શહેરી વસ્તી 50.29 ટકા છે, જે રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતાં વધુ છે, જ્યારે ગ્રામ્ય વસ્તી 49.71 ટકા છે. રાજ્યની વસ્તી ગીચતા 373 છે, જે દેશની સરેરાશ કરતાં ઓછી છે. પરંતુ લિંગ અનુપાત 904 નોંધાયો છે, જે રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતાં ઓછો છે.

સકારાત્મક રીતે જોવામાં આવે તો રાજ્યનો સાક્ષરતા દર 84.6 ટકા છે અને બાળ મરણ દર રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતાં ઓછો છે તેમ છતાં 11.66 ટકા વસ્તી હજુ પણ ગરીબી રેખા નીચે જીવન જીવે છે.

સમગ્ર રીતે જોવામાં આવે તો કેગનો આ રિપોર્ટ રાજ્યની આર્થિક વ્યવસ્થામાં રહેલી ખામીઓ, આવકમાં ઘટાડો, વધતો ખર્ચ અને નબળું નાણાકીય આયોજન દર્શાવે છે. હવે સરકાર આ મુદ્દાઓને કેવી રીતે હેન્ડલ કરે છે તે મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે.

આ પણ વાંચો:

