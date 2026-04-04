CAG રિપોર્ટ: ગુજરાતમાં PMAYમાં અનેક છબરડાં, અમુકે બે-બે વખત લાભ, અધૂરાં મકાનોને પૂર્ણ બતાવાયા
ઓડિટમાં 2017-23 દરમિયાન અધૂરા મકાનોને પૂર્ણ દર્શાવવા, જિયો-ટેગિંગમાં ખામી, પાત્ર લાભાર્થીઓને છોડી દેવા અને એક જ લાભાર્થીને બે લાભ આપવાના કિસ્સા સામે આવ્યા છે
Published : April 4, 2026 at 7:06 PM IST
અમદાવાદ: કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ (CAG) ના તાજેતરના કમ્પ્લાયન્સ ઓડિટ રિપોર્ટમાં ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના-ગ્રામીણ (PMAY-G) ના અમલીકરણમાં ગંભીર છબરડાં અને અનિયમિતતાઓની નોંધ કરવામાં આવી છે. વર્ષ 2017થી 2023ના સમયગાળાના ઓડિટમાં અધૂરા મકાનોને પૂર્ણ દર્શાવવા, જિયો-ટેગિંગમાં ખામી, પાત્ર લાભાર્થીઓને છોડી દેવા અને એક જ લાભાર્થીને બે કે તેથી વધુ યોજનાઓ હેઠળ લાભ આપવાના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે.
રિપોર્ટ અનુસાર, ગુજરાતમાં PMAY-G હેઠળ 6.06 લાખ મકાનોના ટાર્ગેટ સામે માત્ર 4.06 લાખ મકાનો (લગભગ 67%) જ પૂર્ણ થયા છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં અધૂરા મકાનોને Awaas એપ પર પૂર્ણ બતાવવામાં આવ્યા અથવા અલગ મકાનોનું જિયો-ટેગિંગ કરવામાં આવ્યું. કેટલાક મકાનોમાં રસોડાની જગ્યા જેવી મૂળ ડિઝાઇનની અવગણના પણ જોવા મળી.
મુખ્ય અનિયમિતતાઓ
બે વખત લાભ: જામનગર અને સુરત જિલ્લામાં 24 લાભાર્થીઓને PMAY-G તેમજ PMAY-Urban હેઠળ મકાન મંજૂર થયા. વધુમાં, 539 લાભાર્થીઓને PMAY-G હેઠળ રૂપિયા 211.70 લાખ અને અન્ય આવાસ યોજનાઓ હેઠળ રૂપિયા 240.42 લાખ મળ્યા, જે યોજના માર્ગદર્શિકાનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન છે.
પાત્ર લાભાર્થીઓને છોડી દેવા
પાંચ તાલુકાઓમાં 259 પાત્ર લાભાર્થીઓને ગ્રામ સભાના ઠરાવમાં વિલંબને કારણે Awaas+ Permanent Wait Listમાં સામેલ કરવામાં ન આવ્યા.
જમીન વગર પહેલો હપ્તો
જમીનના કબજા વગર જ લેન્ડલેસ લાભાર્થીઓને પહેલો હપ્તો ચૂકવવામાં આવ્યો.
પેમેન્ટમાં વિલંબ અને અન્ય
હપ્તા ચૂકવવામાં વિલંબ, ડબલ ટ્રાન્ઝેક્શન, ખોટા ખાતામાં પેમેન્ટ અને રૂપિયા 36.84 કરોડનું વ્યાજ સરકારી ખાતામાં જમા ન કરાયું. વિકલાંગ (PwD) લાભાર્થીઓ માટે 3% ટાર્ગેટની અછત પણ જોવા મળી.
ગુણવત્તા અને મોનિટરિંગની ખામી: બનેલા મકાનોમાં ત્રુટિઓ અને મોનિટરિંગની અછત.
રિપોર્ટમાં ભારપૂર્વક જણાવાયું છે કે આ ત્રુટિઓને કારણે યોજનાનો હેતુ – ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં "Housing for All" – અસરકારક રીતે પ્રાપ્ત થઈ શક્યો નથી.
સરકારની પ્રતિક્રિયા
રિપોર્ટના અંતિમ તબક્કે (માર્ચ 2025માં) રાજ્ય સરકારે આંકડાઓ સ્વીકાર્યા છે અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં વેરિફિકેશન તેમજ રિકવરીની કાર્યવાહી કરવાનું જણાવ્યું છે. સરકારે લાભાર્થીઓની યાદી તૈયાર કરવા અને મોનિટરિંગ મજબૂત કરવાની વાત પણ કરી છે.
