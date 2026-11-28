દાહોદ: જવેસી ગામે કેબિનેટ મંત્રી નરેશભાઈ પટેલે આદિવાસી પરિવાર સાથે જમીન પર બેસીને માણ્યું પરંપરાગત ભોજન
આદિવાસી પરિવાર દ્વારા મંત્રીને પરંપરાગત ભોજનમાં ચણાની ભાજી અને મકાઈના રોટલા પીરસવામાં આવ્યા
Published : November 28, 2026 at 9:55 PM IST
દાહોદ: જિલ્લાના 72 કલાકના પ્રવાસે આવેલા ગુજરાત સરકારના કેબિનેટ મંત્રી નરેશભાઈ પટેલે પ્રવાસના બીજા દિવસે આદિવાસી પરિવાર સાથે ભોજન કરીને સાદગીનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. સુખસરના જવેસી ગામે મંત્રીએ સામાન્ય આદિવાસી પરિવારના ઘરે જમીન પર બેસીને પરંપરાગત ભોજનનો સ્વાદ માણ્યો હતો.
કેબિનેટ મંત્રી નરેશભાઈ પટેલે આજે સુખસર તાલુકાના જવેસી ગામે પ્રકાશભાઈ ડામોરના ઘરે મુલાકાત લીધી હતી. આ દરમિયાન મંત્રીએ કોઈ વિશેષ વ્યવસ્થા કે ઠાઠમાઠ વિના પરિવારના સભ્યો સાથે જમીન પર બેસીને ભોજન કર્યું હતું. આદિવાસી પરિવાર દ્વારા મંત્રીને પરંપરાગત ભોજનમાં ચણાની ભાજી અને મકાઈના રોટલા પીરસવામાં આવ્યા હતા. મંત્રીએ પણ આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાગત ભોજનનો આનંદ માણ્યો હતો. સામાન્ય પરિવાર સાથે આત્મીયતાથી ભોજન કરતા મંત્રી નરેશભાઈ પટેલ પણ આ પરંપરાગત ભોજનનો સ્વાદ માણીને ખુશ થયા હતા.
પોતાના પ્રવાસમાં મંત્રીએ જિલ્લાના અલગ-અલગ ખ્યાતિપ્રાપ્ત સ્થળોની મુલાકાત લેવાની સાથે સંગઠનની કામગીરીનો તકાજો લીધો અને બાદમાં આદિવાસી પરિવાર સાથે ભોજન લીધું. તેમણે પોતાના અનુભવ વહેંચતા પરિવારની યજમાની અને ભોજનની પ્રશંસા કરી.
આ પ્રસંગે દાહોદના ધારાસભ્ય અને મંત્રી રમેશભાઈ કટારા, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ સ્નેહલ ધારીયા, દાહોદ જિલ્લા મહામંત્રી અભિષેક મેઢા સહિત ભાજપના આગેવાનો અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
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