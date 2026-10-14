સાગબારા જંગલ જમીન વિવાદનો 10 દિવસમાં આવી જશે ઉકેલ, સાંભળો કેબિનેટ મંત્રી નરેશ પટેલે શું કહ્યું?
નર્મદાના કેવડિયામાં યોજાયેલી ભાજપની આદિજાતિ મોરચાની બેઠક બાદ કેબિનેટ મંત્રી નરેશ પટેલે મોટી જાહેરાત કરી હતી.
Published : October 14, 2026 at 8:55 PM IST
નર્મદાઃ સાગબારા જંગલ જમીન વિવાદને લઈને સૌથી મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. કેબિનેટ મંત્રી નરેશ પટેલે 8થી 10 દિવસમાં જ જંગલ જમીન વિવાદનો ઉકેલ આવી જવાની ખાતરી આપી છે. નર્મદાના કેવડિયા ખાતે મળેલી ભાજપની આદિજાતિ મોરચાની પ્રદેશ કક્ષાની બેઠક બાદ નરેશ પટેલ આ નિવેદન આપ્યું છે.
8-10 દિવસમાં આવી જશે ઉકેલ
કેબિનેટ મંત્રી નરેશ પટેલે પત્રકારો સાથે વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, જંગલ જમીન વિવાદનો ઉકેલ 8-10 દિવસમાં આવી જશે. કેબિનેટ મંત્રીએ કહ્યું કે, અગાઉ અમે 7 હજારથી વધુ લોકોને સનદ આપી હતી, પરંતુ 7/12માં તેની નોંધ પડી ન હતી. હવે 15 નવેમ્બરના રોજ જે ખેડૂતો યોગ્ય છે, તેવા ખેડૂતોને સનદ આપી દઈશું. વધુમાં નરેશ પટેલે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, જે લોકોની નોંધણી નથી થઈ, તેવા ખેડૂતોના ખેતરોની માપણી કરીને તેમને પણ સનદ મળે તે માટે કામગીરી શરૂ કરી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, ભવિષ્યાં પણ સાચા પુરાવા આપનારા ખેડૂતોને જમીન અને સનદ આપીશું.
શું છે જંગલ જમીનનો વિવાદ?
મહત્વનું છે કે, સાગબારા અને સુરતના ઉમરપાડા વિસ્તારની જંગલ જમીન પર ખેતીના અધિકારને લઈને લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. સાગબારા વિસ્તારના ખેડૂતોનો દાવો છે કે તેઓ વર્ષોથી આ જમીન પર ખેતી કરતા આવ્યા છે, જ્યારે ઉમરપાડા વિસ્તારના સ્થાનિક ખેડૂતો પણ જમીન પર પોતાના અધિકારનો દાવો કરી રહ્યા છે. આ જમીન વિવાદને લઈને ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર દરમિયાન સાગબારાના ખેડૂતો દ્વારા લાંબો આંદોલન પણ કરવામાં આવ્યો હતો અને સરકાર દ્વારા દાવાઓની તપાસ તથા પાત્ર લાભાર્થીઓને વન અધિકારની સનદ આપવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી.
કેવડિયામાં પ્રદેશ ભાજપ આદિજાતિ મોરચાનું મંથન
નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયા ખાતે ભાજપ આદિજાતિ મોરચાની પ્રદેશ કક્ષાની મહત્વપૂર્ણ કારોબારી બેઠક યોજાઈ હતી. પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલી આ બેઠકમાં આદિજાતિ મોરચાના પ્રદેશ પ્રમુખ ગણપત વસાવા સહિત ભાજપના અગ્રણીઓ અને કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કેબિનેટ મંત્રી નરેશ પટેલ અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી પી.સી. બરંડા સહિતના નેતાઓએ પણ બેઠકમાં હાજરી આપી હતી. બેઠકમાં સંગઠનને વધુ મજબૂત બનાવવા, આગામી કાર્યક્રમો અને આદિવાસી સમાજ સુધી સરકારની યોજનાઓ પહોંચાડવા સહિતના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આદિજાતિ મોરચાની નવી ટીમની રચના બાદ યોજાયેલી આ પ્રથમ કારોબારી બેઠકને રાજકીય દૃષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
કોંગ્રેસ જીતે ત્યાં નથી ઉઠાવતી EVMનો મુદ્દો-જગદીશ વિશ્વકર્મા
બેઠક બાદ પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણી સહિતના પરિણામોનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, ગાંધીનગર સહિતની પેટાચૂંટણીઓમાં ભાજપને મળેલા પરિણામો પક્ષ પ્રત્યેના જનવિશ્વાસને દર્શાવે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, ભાજપ વિકાસના મુદ્દે રાજનીતિ કરે છે અને પ્રજાની વચ્ચે રહીને કામ કરે છે, જેના કારણે ગુજરાત અને દેશમાં ભાજપ સતત આગળ વધી રહ્યો છે. જગદીશ વિશ્વકર્માએ કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે, કોંગ્રેસ જ્યાં જીતે છે, ત્યાં EVM અંગે સવાલો ઉઠાવતી નથી, પરંતુ હાર બાદ આક્ષેપો કરે છે.
વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે, આગામી 15 નવેમ્બરે ભગવાન બિરસા મુંડાની 151મી જન્મજયંતીની ઉજવણી કરવામાં આવશે. આ ઉજવણી સમગ્ર દેશમાં ઉત્સાહભેર થાય તે માટે આદિજાતિ મોરચા દ્વારા આયોજન અને સંગઠનાત્મક કામગીરી પર ભાર મૂકવામાં આવશે. પક્ષના કાર્યકર્તાઓ સંગઠનાત્મક રીતે સજ્જ છે અને ચૂંટણી માટે અલગથી તૈયાર કરવાની જરૂર નથી. અગાઉ આદિવાસી સમાજ કોંગ્રેસની વોટબેંક ગણાતો હતો, પરંતુ ભાજપ સરકારની વનબંધુ કલ્યાણ યોજના સહિતની વિવિધ વિકાસલક્ષી યોજનાઓના કારણે આદિવાસી સમાજનો વિશ્વાસ ભાજપ તરફ વધ્યો હોવાનો તેમણે દાવો કર્યો હતો.
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