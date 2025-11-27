ETV Bharat / state

કનાલુસ-દ્વારકા ડબલ-ટ્રેક રેલ પ્રોજેક્ટને કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે આપી લીલી ઝંડી, પર્યટન અને ઉદ્યોગો બંને થશે લાભ

કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 1,474 કરોડ રૂપિયાના કનાલુસ-દ્વારકા ડબલ-ટ્રેક રેલ પ્રોજેક્ટને મંજુરી આપતા જામનગરના સાંસદ પૂનમબેન માડમે પીએમ મોદીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે.

કનાલુસ-દ્વારકા ડબલ-ટ્રેક રેલ પ્રોજેક્ટને મંજુરી
કનાલુસ-દ્વારકા ડબલ-ટ્રેક રેલ પ્રોજેક્ટને મંજુરી (X/@ Poonamben Maadam/ Getty Image)
By ANI

Published : November 27, 2025 at 12:13 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 12:42 PM IST

જામનગર: કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે કનાલુસ અને દ્વારકા વચ્ચે ડબલ-ટ્રેક રેલ્વે લાઇનના નિર્માણને મંજૂરી આપી છે, જેનાથી સૌરાષ્ટ્ર ક્ષેત્રમાં યાત્રાળુઓ અને ઉદ્યોગો બંને માટે કનેક્ટિવિટીમાં નોંધપાત્ર સુધારો થશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેબિનેટની બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

પીએમ-ગતિ શક્તિ યોજના હેઠળ મંજૂર કરાયેલ રૂ. 1,474 કરોડનો પ્રોજેક્ટ પશ્ચિમ ગુજરાતમાં રેલ માળખાના મોટા વિસ્તરણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જ્યારે રાજકોટ-કનાલુસ ડબલ-ટ્રેક લાઇન પહેલાથી જ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, ત્યારે નવી મંજૂરી કનાલુસથી ઓખા સુધીના બાકીના રેલવે ટ્રેકને ડબલ કરવાનો માર્ગ મોકળો કરે છે.

જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ભાજપના સાંસદ પૂનમબેન માડમે આ નિર્ણયનું સ્વાગત કરતા કહ્યું કે, આ પ્રોજેક્ટ આ પંથકનો લોકોની લાંબા સમયથી માંગ હતી. ANI સાથે વાત કરતાં તેમણે કહ્યું, "આજનો દિવસ જામનગર જિલ્લા અને દ્વારકા જિલ્લા માટે ખૂબ જ ખુશીનો દિવસ છે. આગામી દિવસોમાં, અમને એક મોટી સુવિધા આપવામાં આવશે. રાજકોટથી કનાલુસ સુધીની રેલ્વે લાઇનને ડબલ કરવાની મંજૂરી અમને પહેલાથી જ મળી ગઈ હતી, અને કામ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે, ત્યાં (કનાલુસ) થી ઓખા સુધીની લાઇનને ડબલ કરવાની મંજૂરી બાકી હતી, અને હવે કેબિનેટે તેને મંજૂરી આપી છે. કનાલુસથી ઓખા સુધીની રેલ્વે લાઇનને ડબલ કરવાનું કામ આગામી દિવસોમાં આગળ વધશે."

કનાલુસ-દ્વારકા-ઓખા કોરિડોર ગુજરાતના સૌથી વ્યસ્ત રૂટ પૈકીનો એક છે, જ્યાં દ્વારકાધીશ મંદિર, નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ, બેટ દ્વારકા અને શિવરાજપુર બીચ પર આખા વર્ષ દરમિયાન યાત્રાળુઓ આવે છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ડબલ ટ્રેક ટ્રેન પરિવહનની સુવિધામાં સુધારો કરશે. દરરોજ આ વિસ્તારની મુલાકાત લેતા હજારો શ્રદ્ધાળુઓ માટે સલામત અને ઝડપી મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરશે.

આ પ્રોજેક્ટ સૌરાષ્ટ્રમાં માલવાહક અવરજવરને પણ મજબૂત બનાવશે. હાલરપંથ અને જામનગરમાં ઉત્પાદકો અને બંદર સંબંધિત વેપાર સહિતના ઉદ્યોગોને લોજિસ્ટિક્સ સમયમાં ઘટાડો અને પરિવહન ક્ષમતામાં સુધારો થવાથી ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે.

એકવાર પૂર્ણ થયા પછી, અપગ્રેડેડ રેલ લાઇન પ્રાદેશિક જોડાણ વધારશે, પ્રવાસનને ટેકો આપશે અને ગુજરાતના પશ્ચિમ પટ્ટામાં આર્થિક પ્રવૃત્તિને વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે. સાંસદ પૂનમબેન માડમે વડા પ્રધાન અને રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવનો આભાર માનતા કહ્યું કે આ મંજૂરી આ પંથક માટે "વિકાસના નવા અધ્યાયની શરૂઆત" કરશે.

