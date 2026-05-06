જામનગરનું વાડીનાર બંદર બનશે શિપ રિપેરિંગનું હબ, કેન્દ્ર સરકારે 1570 કરોડના પ્રોજેક્ટને આપી મંજુરી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં વાડીનાર ખાતે અત્યાધુનિક જહાજ સમારકામ સુવિધાના વિકાસને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
By ANI
Published : May 6, 2026 at 12:08 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતને ગ્લોબલ મેરીટાઇમ હબ બનાવવાના વિઝન સાથે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગુજરાતને એક મોટી ભેટ આપવામાં આવી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં જામનગર નજીક આવેલા વાડીનાર ખાતે અત્યાધુનિક જહાજ સમારકામ સુવિધાના વિકાસને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. 71,570 કરોડના રોકાણ સાથે સાકાર થનારો આ પ્રોજેક્ટ ભારતના શિપિંગ ઇકોસિસ્ટમમાં ગેમ-ચેન્જર સાબિત થશે.
વાડીનાર બંદર બનશે જહાજ સમારકામનું હબ
આ પ્રોજેક્ટ દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી અને કોચીન શિપયાર્ડ લિમિટેડ દ્વારા સંયુક્ત રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવશે. વાડીનાર તેની કુદરતી ઊંડાઈ અને આંતરરાષ્ટ્રીય શિપિંગ રૂટ પરના મોકાના સ્થાનને કારણે જાણીતું છે. મુન્દ્રા અને કંડલા જેવા દેશના સૌથી મોટા બંદરોની નિકટતા હોવાને કારણે, તે મોટા વ્યાપારી અને વિદેશી જહાજોની સર્વિસિંગ માટે દેશનું મહત્વનું કેન્દ્ર બની રહેશે.
વિદેશી હૂંડિયામણ દેશમાં જ જળવાઈ રહેશે
હાલમાં ભારતના ઘણા મોટા જહાજો સમારકામ માટે દુબઈ, સિંગાપોર કે કોલંબો જેવા વિદેશી બંદરો પર જાય છે. વાડીનારમાં આ સુવિધા મળતા ભારતનું કરોડો રૂપિયાનું વિદેશી હૂંડિયામણ દેશમાં જ જળવાઈ રહેશે. સાથે જ વિદેશી ધ્વજ ધરાવતા જહાજો પણ સમારકામ માટે ભારત આવશે.
પોર્ટમાં કઈ સુવિધાઓ હશે
આ પ્રોજેક્ટ બ્રાઉનફિલ્ડ સુવિધા તરીકે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 650-મીટર લાંબી જેટી, બે મોટા તરતા ડ્રાય ડોક્સ, અદ્યતન વર્કશોપ અને સહાયક દરિયાઈ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેવી માળખાકીય સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે. વાડીનારનો કુદરતી રીતે ઊંડો ડ્રાફ્ટ, મુખ્ય શિપિંગ રૂટ સાથે તેની કનેક્ટિવિટી અને મુન્દ્રા અને કંડલા જેવા મુખ્ય બંદરોની નિકટતા તેને સમારકામ કામગીરી માટે એક આદર્શ સ્થાન બનાવે છે - ખાસ કરીને મોટા વ્યાપારી અને વિદેશી ધ્વજવાળા જહાજો માટે.
The Cabinet approval for a world-class Ship Repair Facility at Vadinar, Gujarat marks an important step in strengthening India’s maritime capabilities. It will enhance our ability to service large vessels, generate employment, boost ancillary industries and improve the…— Narendra Modi (@narendramodi) May 5, 2026
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતના વાડીનારમાં વિશ્વ કક્ષાની જહાજ સમારકામ સુવિધા સ્થાપવા માટે મંત્રીમંડળે મંજૂરી આપી છે, ભારતની દરિયાઈ ક્ષમતાઓને મજબૂત કરવા અને દેશને જહાજ સમારકામ સેવાઓમાં વૈશ્વિક વ્યવસ્થા સ્થાપિત કરવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. પીએમ મોદીએ X પર આ અંગે કરેલી એક પોસ્ટ વિશ્વ કક્ષાની જહાજ સમારકામ સુવિધા સ્થાપવા માટે મંત્રીમંડળની મંજૂરી પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.
બ્લુ ઈકોનોમીનો નવો અધ્યાય
પીએમ મોદીએ કહ્યું, "ગુજરાતના વાડીનારમાં વિશ્વ કક્ષાની જહાજ સમારકામ સુવિધા માટે મંત્રીમંડળની મંજૂરી, ભારતની દરિયાઈ ક્ષમતાઓને મજબૂત બનાવવાની દિશામાં આ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. આનાથી મોટા જહાજોનું સમારકામ કરવાની આપણી ક્ષમતામાં વધારો થશે, રોજગારીનું સર્જન થશે, સહાયક ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન મળશે અને આપણા બંદરોની સ્પર્ધાત્મકતામાં સુધારો થશે. આ પ્રોજેક્ટ એક મજબૂત, ભવિષ્ય માટે તૈયાર દરિયાઈ ઇકોસિસ્ટમના નિર્માણમાં ફાળો આપશે અને બ્લૂ અર્થતંત્રમાં વૃદ્ધિને વેગ આપશે.
આ પ્રોજેક્ટ પાછળ કુલ ₹1,570 કરોડનું રોકાણ
કેબિનેટ કમિટી ઓન ઇકોનોમિક અફેર્સ (CCEA) તરફથી એક જાહેર વિજ્ઞપ્તીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મંગળવારે આર્થિક બાબતોની કેબિનેટ કમિટીએ ગુજરાતના વાડીનારમાં એક અત્યાધુનિક શિપ રિપેર સુવિધાના વિકાસને મંજૂરી આપી હતી. આ રાષ્ટ્રીય શિપ રિપેર ઇકોસિસ્ટમનું એક મોટું વિસ્તરણ છે. આ પ્રોજેક્ટ દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી (DPA) અને કોચીન શિપયાર્ડ લિમિટેડ (CSL) દ્વારા સંયુક્ત રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવશે, જેમાં કુલ ₹1,570 કરોડનું રોકાણ કરવામાં આવશે."
Gratitude to Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji for approving the development of a world-class Ship Repair Facility at Vadinar in Gujarat.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) May 5, 2026
This transformative project will strengthen India’s maritime capabilities by enabling high-value ship repairs within the country,… https://t.co/XG8csSdCgx
મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલે પીએમ મોદીનો માન્યો આભાર
મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાતના વાડીનાર ખાતે વિશ્વ કક્ષાની જહાજ સમારકામ સુવિધાના વિકાસને મંજૂરી આપવા બદલ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે, તેમણે એક્સ પર લખ્યું 'આ પરિવર્તનશીલ પ્રોજેક્ટ દેશની અંદર ઉચ્ચ-મૂલ્યવાળા જહાજ સમારકામને સક્ષમ કરીને, વિદેશી સુવિધાઓ પર નિર્ભરતા ઘટાડીને અને આપણા બંદરોની કાર્યક્ષમતા અને સ્પર્ધાત્મકતા વધારીને ભારતની દરિયાઈ ક્ષમતાઓને મજબૂત બનાવશે.'
ગુજરાત માટે, તે આર્થિક વિકાસ માટે એક મુખ્ય ઉત્પ્રેરક બનશે - રોજગારીનું સર્જન, MSME અને આનુષંગિક ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન, અને અગ્રણી દરિયાઈ અને લોજિસ્ટિક્સ હબ તરીકે રાજ્યની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવશે, જ્યારે મેરીટાઇમ ઇન્ડિયા વિઝન 2030 અને મેરીટાઇમ અમૃત કાલ વિઝન 2047 હેઠળ ભારતના લાંબા ગાળાના દરિયાઈ ઉદ્દેશ્યોમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપશે.