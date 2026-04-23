ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠક પર પેટાચૂંટણીનું મતદાન, ભાજપ-કોંગ્રેસ સહિત 4 અપક્ષ સહિત અન્ય પાર્ટીઓ પણ મેદાને

ઉમરેઠ બેઠકના ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારનું નિધન થતા આ બેઠક ખાલી થઇ હતી. આ બેઠક પર ભાજપે ગોંવિદભાઈ પરમારના પુત્રને ટિકિટ આપી છે.

Published : April 23, 2026 at 10:07 AM IST

ઉમરેઠ, આણંદ: આજે સવારે 7ના ટકોરે ઉમરેઠ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં પેટાચૂંટણી માટે મતદાન શરૂ થયું, કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા વચ્ચે મતદાન પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.ઉમરેઠ વિધાનસભા પેટાચૂંટણીમાં ઉમરેઠ તાલુકો અને આણંદ ગ્રામ્ય વિસ્તારના મળીને કુલ 46 ગામોનો સમાવેશ થાય છે અને 03 નગરપાલિકાઓ ઓડ, ઉમરેઠ અને બોરીયાવીનો પણ સમાવેશ થાય છે

ઉમરેઠમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધી ટક્કર, જોકે 4 અપક્ષ સહિત અન્ય પાર્ટીઓ પણ મેદાને છે. ઉમરેઠમાં આસરે 2.45 લાખ મતદારો નોંધાયા છે અને 306 મતદાન મથકો પર પેટાચૂંટણી માટે મતદાન હાથ ધરાયું છે. 09 વાગ્યા સુધીમાં 10 ટકા મતદાન નોંધાયું છે.

ભાજપે ઉમરેઠ બેઠક પર અવસાન પામેલા ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારના પુત્ર હર્ષદ પરમારને ટિકિટ આપી છે. હર્ષદ પરમાર સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થા અને ગ્રામ પંચાયતના વહીવટનો અનુભવ ધરાવે છે. જ્યારે કોંગ્રેસમાંથી ભૃગુરાજસિંહ ચૌહાણને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત જનતા દળના મૌલિકભાઈ વિનુભાઈ શાહ અને અપક્ષ તરીકે જીતેશભાઈ ઘનશ્યામભાઈ સેવક, નિરૂપાબેન નટવરલાલ માધુ અને મહેન્દ્રભાઈ નટવરભાઈ પરમાર પણ મેદાનમાં ઉતર્યા છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે,આણંદ જિલ્લાના ઉમરેઠ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારનું ગત 6 માર્ચના રોજ 83 વર્ષની વયે નિધન થયું હતું, ત્યાર બાદ ઉમરેઠની વિધાનસભા સીટ ખાલી પડી હતી. તેઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીમાર હતા અને આણંદની ખાનગી હોસ્પિટલમાં તેમની સારવાર ચાલી રહી હતી. ગોવિંદભાઈ પરમાર પહેલી વાર 2017માં આ બેઠક પરથી ચૂંટાયા હતા અને 2022માં ફરીથી ચૂંટાયા હતા.

વર્ષ 1943માં જન્મેલા ગોવિંદ પરમાર જમીન સાથે જોડાયેલા નેતા હતા. શંકરસિંહ વાઘેલાની સરકારમાં ગોવિંદ પરમાર કૃષિ મંત્રી હતા. તેઓ 1 ટર્મ અપક્ષ તરીકે ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા હતા. જ્યારે 2 ટર્મ ભાજપમાંથી ધારાસભ્ય રહ્યા હતા. 2017માં તેઓ ભાજપમાં વિધિવત રીતે જોડાયા હતા અને ભાજપે ટિકિટ આપતા તેઓ ચૂંટણીમાં જીત્યા હતા. આ બાદ 2022માં પણ ભાજપે તેમને રિપીટ કરીને ફરીથી ટિકિટ આપી હતી.

આજે યોજાયેલી પેટાચૂંટણીનું પરિણામ આગામી સોમવાર, 4 મે, 2026ના રોજ જાહેર થશે.

