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જૂનાગઢ મનપાના વોર્ડ નંબર ત્રણની ખાલી પડેલી એક બેઠક માટે યોજાશે પેટા ચૂંટણી, પંચે જાહેર કર્યો કાર્યક્રમ

વોર્ડ નંબર ત્રણના ભાજપના કોર્પોરેટર અબ્બાસ કુરેશી સાઈબર ક્રાઈમના ગુના હેઠળ હાલ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે. ત્યારે મ્યુનિસિપલ કમિશનરે તેમને સભ્યપદેથી દૂર કરી કર્યા હતા.

જૂનાગઢ મનપાના વોર્ડ નંબર ત્રણની ખાલી પડેલી એક બેઠક માટે યોજાશે પેટા ચૂંટણી
જૂનાગઢ મનપાના વોર્ડ નંબર ત્રણની ખાલી પડેલી એક બેઠક માટે યોજાશે પેટા ચૂંટણી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 4, 2026 at 10:45 PM IST

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જૂનાગઢ: જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોર્ડ નંબર ત્રણની ખાલી પડેલી એક બેઠક પર આગામી 28મી જુલાઈ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. વોર્ડ નંબર ત્રણના ભાજપના કોર્પોરેટર અબ્બાસ કુરેશી સાઈબર ક્રાઈમના ગુના હેઠળ હાલ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે. ત્યારે મ્યુનિસિપલ કમિશનરે તેમને સભ્યપદેથી દૂર કરી કર્યા હતા. ત્યારથી વોર્ડ નંબર-3ની એક બેઠક ખાલી પડી હતી. જેમાં 30 મી જુલાઈએ મતગણતરી હાથ ધરાશે. ચૂંટણી પ્રક્રિયાને લઈને વોર્ડ નંબર ત્રણમાં આજથી આદર્શ આચાર સંહિતા પણ અમલી બની છે.

જૂનાગઢ મનપાના વોર્ડ નંબર ત્રણમાં પેટા ચૂંટણી
જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોર્ડ નંબર ત્રણની એક સામાન્ય બેઠક પર પેટા ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જે મુજબ 28મી જુલાઈના રોજ વોર્ડ નંબર ત્રણમાં મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. ત્યાર બાદ 30મી જુલાઈના દિવસે મતગણતરી કરવામાં આવશે. જો ફેર મતદાન કરવાની સ્થિતિ ઊભી થાય તો 29 જુલાઈના દિવસે ફેર મતદાન કરવા માટે દિવસ અનામત રાખવામાં આવ્યો છે. 28 તારીખે મતદાન અને 30 તારીખે મત ગણતરી બાદ 1લી ઓગસ્ટના દિવસે તમામ ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની જાહેરાત રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા કરાઈ છે.

આદર્શ આચાર સંહિતા લાગુ
રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા આજે પેટા ચૂંટણીની જાહેરાત કરતા જ વોર્ડ નંબર ત્રણમાં આદર્શ આચારસંહિતાનો અમલ શરૂ થઈ ગયો છે. ચૂંટણી પંચે જાહેર કરેલા કાર્યક્રમ અનુસાર પેટા ચૂંટણી માટેનું જાહેરનામું 9 જૂનના દિવસે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે. ચૂંટણી લડવા માંગતા તમામ ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી પત્ર ભરીને પરત આપવાની અંતિમ તારીખ 14 જુલાઈ નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ ભરાયેલા ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી 16 મી જુલાઈના રોજ કરવામાં આવશે. જે ઉમેદવારોએ પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું છે અને તે ચૂંટણી મેદાનમાં રહેવા માંગતા નથી આવા ઉમેદવારો 17 મી જુલાઈ સુધી તેમનું ઉમેદવારી પત્ર પરત ખેંચી શકશે. ત્યારબાદ 28ની જુલાઈના દિવસે સવારના સાત વાગ્યાથી સાંજના છ વાગ્યા સુધી મતદાન હાથ ધરાશે. કોઈ પણ સંજોગોમાં ફેર મતદાન કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય તો 29 જુલાઈના દિવસે ફેર મતદાન માટે દિવસ અનામત રખાયો છે. ત્યારબાદ 30મી જુલાઈના દિવસે મતગણતરી કરવામાં આવશે અને સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા 1 ઓગસ્ટના દિવસે પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

ઉમેદવારો માટે દિશા નિર્દેશો જાહેર
રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા ચૂંટણી લડવા માંગતા તમામ ઉમેદવારો માટે દિશા નિર્દેશો જાહેર કર્યા છે. જે મુજબ કોઈ પણ ઉમેદવાર ચૂંટણી લડવા માગતો હોય તો તેમના ઉમેદવારી પત્ર સાથે તેમનો ગુનાહિત ઇતિહાસ શૈક્ષણિક લાયકાત મિલકત અને ઋણ બાબતનું સોગંદનામુ ફરજિયાત પણે ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ રજૂ કરવાનું રહેશે. મતદાર ચૂંટણી પંચ દ્વારા આપવામાં આવેલ મતદાર ઓળખ પત્ર સિવાય ચૂંટણી પંચે નિર્ધારિત કરેલા ફોટા વાળા અલગ અલગ દસ્તાવેજો રજૂ કરીને વોર્ડ નંબર ત્રણના પ્રત્યેક મતદાતા પોતાનો મત આપી શકે છે. વોર્ડ નંબર 3 ની સામાન્ય એક બેઠક માટે ચૂંટણી પ્રક્રિયા VVPAT દ્વારા યોજવામાં આવશે અને ચૂંટણીના દિવસો દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે તે માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પોલીસ સહિતનો બંદોબસ્ત પણ અમલમાં મુકવાના છે.

શા માટે યોજાઈ રહી છે પેટા ચૂંટણી
જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સામાન્ય ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર ત્રણમાંથી ભાજપને ચારેય બેઠકો બિનહરી પ્રાપ્ત થઈ હતી. ત્યારબાદ કોર્પોરેટર અબ્બાસ કુરેશી સાઇબર ક્રાઇમના એક ગુનામાં મુખ્ય આરોપી સાબિત થતા પોલીસે તેની ગુજસીટોક કાયદા અંતર્ગત અટકાયત કરીને તેને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યા છે. ત્યારે મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા યુપીએમસી એક્ટ 1949 ની કલમ 11 અને 15 અન્વયે કોર્પોરેટર અબ્બાસ કુરેશીને કોર્પોરેટર પદેથી દૂર કરવાની કાર્યાલય જાણ કોર્પોરેટર અબ્બાસ કુરેશી અને મેયર કાર્યાલયને કરી હતી, ત્યારથી વોર્ડ નંબર ત્રણની એક બેઠક ખાલી પડી હતી.

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જૂનાગઢ મનપાની પેટા ચૂંટણી
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