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વિસનગર નગરપાલિકાની પેટાચૂંટણી: વોર્ડ નંબર 1 માં શાંતિપૂર્ણ મતદાન, ભાજપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધો જંગ

ભાજપના ઉમેદવાર નિતિન મોદીએ દાવો કર્યો કે પાર્ટીના 25 વર્ષના વિકાસ કાર્યોના આધારે જનતા ફરીથી તેમને જંગી બહુમતીથી વિજયી બનાવશે.

ભાજપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધો જંગ
ભાજપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધો જંગ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 3:09 PM IST

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મહેસાણા: વિસનગર નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 1 ની પેટાચૂંટણી માટે આજે સવારથી મતદાન પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. અગાઉ ચૂંટાયેલા ઉમેદવારના આકસ્મિક અવસાનને કારણે આ બેઠક ખાલી પડી હતી. આથી આ પેટાચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. આ ચૂંટણીમાં શાસક પક્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) અને વિપક્ષ કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધો જંગ જામ્યો છે. બંને પક્ષો એડીચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે. ત્યારે મતદારો કોના પર પસંદગી ઉતારે છે તે જોવું રસપ્રદ બનશે.

મતદાન પ્રક્રિયા અને મતદારોનો ઉત્સાહ
વોર્ડ નંબર 1 ની આ પેટાચૂંટણી માટે કુલ 6 મતદાન મથકો ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. આ વોર્ડમાં અંદાજે 6,600 જેટલા મતદારો નોંધાયેલા છે, જેઓ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. સવારના સમયે મતદાન પ્રક્રિયામાં થોડી નિરસતા જોવા મળી હતી. પરંતુ જેમ જેમ દિવસ આગળ વધ્યો તેમ મતદારો, ખાસ કરીને મહિલાઓ અને વડીલો, મોટી સંખ્યામાં મતદાન મથકો પર પહોંચવા લાગ્યા હતા. સમગ્ર મતદાન પ્રક્રિયા શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ચાલી રહી છે અને ક્યાંયથી કોઈ અનિચ્છનીય બનાવના સમાચાર પ્રાપ્ત થયા નથી.

વોર્ડ નંબર 1 માં શાંતિપૂર્ણ મતદા (Etv Bharat Gujarat)

ભાજપનો દાવો: વિકાસના આધારે ભવ્ય જીત
ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી આ બેઠક પર નિતિન મોદીને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે. ભાજપના ઉમેદવાર નિતિન મોદીએ પોતાની જીતનો પ્રબળ આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે, ભારતીય જનતા પાર્ટી છેલ્લા 25 વર્ષથી અહીં શાસનમાં છે. પાર્ટીએ કરેલા વિકાસ કાર્યોના આધારે જનતા ફરીથી તેમને જંગી બહુમતીથી વિજયી બનાવશે. અગાઉ આ બેઠક બિનહરીફ રહી હતી. પરંતુ આ વખતે ચૂંટણી યોજાઈ રહી હોવા છતાં ભાજપને પોતાના મજબૂત જનાધાર પર પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. મતદારોનો ઉત્સાહ જોતા ભાજપ મોટી લીડથી જીતશે તેવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

વિસનગર નગરપાલિકાની પેટાચૂંટણી (Etv Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસનો વળતો પ્રહાર: સ્થાનિક સમસ્યાઓ જ મુખ્ય મુદ્દો
બીજી તરફ, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ શૈલેષ રાવળને પોતાના ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. કોંગ્રેસ આ ચૂંટણી વિકાસના મોટા દાવાઓને બદલે સ્થાનિક અને પાયાની સમસ્યાઓ પર લડી રહી છે. કોંગ્રેસ ઉમેદવાર શૈલેષ રાવળે આક્ષેપ કર્યો છે કે, વોર્ડમાં પીવાના પાણીની યોગ્ય વ્યવસ્થા નથી અને રોડ-રસ્તાઓની હાલત અતિશય બિસ્માર છે. રસ્તાઓ પર પડેલા મોટા ખાડાઓના કારણે સ્થાનિક રહીશો પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ આ પ્રાથમિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવાના સંકલ્પ સાથે મેદાનમાં છે. તેમને આશા છે કે જનતા પરિવર્તન લાવીને તેમને સેવા કરવાની તક આપશે.

સીધી ટક્કર
આ પેટાચૂંટણીમાં કોઈ અન્ય અપક્ષ કે ત્રીજો પક્ષ ન હોવાથી ભાજપના નિતિન મોદી અને કોંગ્રેસના શૈલેષ રાવળ વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળી રહી છે. એક તરફ ભાજપ પોતાના રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક વિકાસના મોડલ પર મત માંગી રહ્યું છે. તો બીજી તરફ કોંગ્રેસ એન્ટી-ઇન્કમ્બન્સી અને દૈનિક જીવનની સમસ્યાઓને ઢાલ બનાવીને ચૂંટણી મેદાનમાં છે. રિપોર્ટર મનીષ મિસ્ત્રીના અહેવાલ મુજબ, છએ છ બૂથ પર કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા વચ્ચે મતદાન ચાલી રહ્યું છે.
હવે જોવાનું એ રહે છે કે વિસનગરના વોર્ડ નંબર 1 ના જાગૃત મતદારો ભાજપના 25 વર્ષના શાસન અને વિકાસના દાવાઓ પર મહોર મારે છે, કે પછી કોંગ્રેસે ઉઠાવેલા પાણી અને રસ્તાના સ્થાનિક પ્રશ્નોને સમર્થન આપીને સત્તા પરિવર્તનનો પવન ફૂંકે છે. ચૂંટણીના પરિણામો જ આ તમામ અટકળોનો અંત લાવશે.

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