રતનપોળમાં લાભ પાંચમથી વેપાર-ધંધાનો શુભારંભ, પૂજા-અર્ચના સાથે ખૂલી દુકાનો; વેપારીઓને નવા વર્ષમાં તેજીની આશા
200 વર્ષ જૂના રતનપોળ બજારમાં વર્ષોની પરંપરા જળવાઈ, ચોપડા પૂજન અને શુભ મુહૂર્તમાં વેપારીઓએ શરૂ કર્યો ધંધો
Published : November 14, 2026 at 6:21 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના ઐતિહાસિક રતનપોળ બજારમાં લાભ પાંચમના પવિત્ર દિવસે વેપાર-ધંધાની વિધિવત શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. દિવાળીના તહેવાર બાદ લાભ પાંચમના શુભ મુહૂર્તમાં વેપારીઓએ પૂજા-અર્ચના કરીને પોતાની દુકાનો ખોલી હતી. ચોપડા પૂજન, બિલબુકની પૂજા અને શુભ મુહૂર્ત સાથે નવા વર્ષના વેપારનો પ્રારંભ થતાં બજારમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. વેપારીઓએ નવા વર્ષમાં સારો વેપાર થાય અને ધંધામાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થાય તેવી આશા વ્યક્ત કરી હતી.
રતનપોળ બજાર આશરે 200 વર્ષ જૂનું છે અને અહીં વર્ષોથી લાભ પાંચમના દિવસે દુકાનો ખોલવાની પરંપરા ચાલી આવે છે. બજારમાં અંદાજે ચારથી પાંચ હજાર દુકાનો આવેલી છે. અહીં સાડી, ચણિયાચોળી, લહેંગા, કુર્તા સહિતના કપડાંની ખરીદી માટે અમદાવાદ ઉપરાંત દેશ-વિદેશમાંથી પણ ગ્રાહકો આવે છે. આ બજાર સાથે હજારો લોકોને રોજગારી પણ જોડાયેલી છે.
વેપારી ભરતભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, આજે લાભ પાંચમ ખૂબ જ સારો દિવસ છે. આજથી અમારા વેપાર-ધંધાની શરૂઆત થઈ છે અને રતનપોળની તમામ દુકાનો ખુલી ગઈ છે. નવા વર્ષમાં અગાઉ કરતાં વધુ સારો વેપાર થાય તેવી અપેક્ષા છે. માતાજીના આશીર્વાદથી આખું વર્ષ વેપારમાં લાભ મળે તેવી પ્રાર્થના સાથે અમે ધંધાની શરૂઆત કરી છે.
વેપારી બ્રિજેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, રતનપોળ બજાર આશરે 200 વર્ષ જૂનું છે અને અહીં વર્ષોથી એવી પરંપરા છે કે લાભ પાંચમથી દુકાનો ખોલવામાં આવે છે. શુભ મુહૂર્તમાં પૂજા કરીને ચોપડા પૂજન અને બિલબુકનો શુભારંભ કરવામાં આવે છે. બજારમાં ગમે તેવી તેજી કે મંદી હોય, તેમ છતાં રતનપોળનું બજાર હંમેશાં ધમધમતું રહે છે. લાભ પાંચમના દિવસે વેપારની શરૂઆત કરવાથી આખું વર્ષ સારું જાય અને સૌને લાભ મળે તેવી માન્યતા છે. અહીં ચારથી પાંચ હજાર જેટલી દુકાનો છે અને અનેક લોકોને રોજગારી મળે છે.
વેપારી સુરેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા 30 વર્ષથી અમે લાભ પાંચમના દિવસે વિધિપૂર્વક દુકાન ખોલીને વેપારની શરૂઆત કરીએ છીએ. આજે પણ શુભ મુહૂર્તમાં પૂજા કરીને દુકાન ખોલી છે. દિવાળીનો તહેવાર સારો રહ્યો છે અને હવે લગ્નગાળો શરૂ થવાનો હોવાથી આગામી દિવસોમાં સારો વેપાર થાય તેવી આશા છે.
વેપારી અશોકભાઈ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, લાભ પાંચમના દિવસે સવારે દુકાને આવીને મહારાજના હસ્તે શુભ મુહૂર્ત પ્રમાણે પૂજા કરાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ દુકાનમાં વેપારની કામગીરી શરૂ થાય છે. બેસતા વર્ષ અને લાભ પાંચમ બંને દિવસ વેપારીઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બજારમાં મંદીનો માહોલ હતો, પરંતુ હવે નિયમિત ગ્રાહકી વધે અને વેપારીઓના ધંધામાં ફાયદો થાય તેવી આશા છે.
જ્યોતિષ આચાર્ય અશોકભાઈ શાસ્ત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, લાભ પાંચમનું ધાર્મિક અને જ્યોતિષીય દૃષ્ટિએ વિશેષ મહત્વ છે. નવા વર્ષમાં કરવામાં આવતા વેપાર-ધંધા અને નવા સોદાઓ માટે આ દિવસ શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે ચોપડા પૂજન કરીને વેપારીઓ પોતાના નવા વર્ષના હિસાબોની શરૂઆત કરે છે. લાભ પાંચમથી વેપારી કાર્યોની વિધિવત શરૂઆત થાય છે અને આખું વર્ષ વ્યવસાયમાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થાય તેવી ભાવના સાથે પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે.
આમ, રતનપોળમાં લાભ પાંચમના દિવસે વર્ષો જૂની પરંપરા જાળવી રાખીને વેપારીઓએ નવા વર્ષના વેપારનો પ્રારંભ કર્યો છે. હવે દિવાળી બાદ શરૂ થઈ રહેલા લગ્નગાળામાં ગ્રાહકી વધે, બજારમાં તેજી આવે અને વેપારીઓને આખું વર્ષ લાભ જ લાભ મળે તેવી આશા સાથે વેપાર જગતમાં નવા વર્ષની શરૂઆત થઈ છે.
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