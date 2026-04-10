સાસણ જિલ્લા પંચાયતની બેઠક પર ભાજપ છોડી બુસા પરિવાર કોંગ્રેસમાં પરત, જોલિત બુસા ઉમેદવાર
વર્તમાન સભ્ય નિર્મળાબેન બુસાના પુત્ર જોલિત બુસાને કોંગ્રેસે સાસણ બેઠક પરથી ઉમેદવાર જાહેર કર્યા, 2015માં વિનુભાઈ બુસા પણ કોંગ્રેસથી જીત્યા હતા.
Published : April 10, 2026 at 9:15 PM IST
જૂનાગઢ: જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાવો પકડી રહ્યો છે. આ વચ્ચે આજે સાસણ જિલ્લા પંચાયતની સીટ પરથી ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે મોટો રાજકીય ઉથલપાથલ જોવા મળ્યો. 2015માં સાસણ બેઠક પરથી ચૂંટણી જીતેલા વિનુભાઈ બુસાનો પરિવાર અને સ્થાનિક કાર્યકરો આજે ફરી એક વખત પોતાના માતૃપક્ષ કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે.
કોંગ્રેસમાં જોડાયા બુસા પરિવાર
સાસણ જિલ્લા પંચાયતના વર્તમાન સભ્ય નિર્મળાબેન બુસા, તેમનો સમગ્ર પરિવાર અને તાલુકાના કાર્યકરોએ આજે ભાજપ છોડીને કોંગ્રેસમાં જોડાવાનો નિર્ણય કર્યો. કોંગ્રેસમાં જોડાયા બાદ પાર્ટીએ નિર્મળાબેનના પુત્ર જોલિત બુસાને સાસણ જિલ્લા પંચાયતની બેઠક પરથી ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કર્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ વિનોદભાઈ બુસા પણ સાસણ પંચાયત બેઠક પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી જીત્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓ પક્ષ પલટો કરીને ભાજપમાં જોડાયા હતા. હવે ફરી આ પરિવાર કોંગ્રેસમાં પરત ફર્યો છે.
જોલિત બુસાના ભાજપ પર પ્રહાર
કોંગ્રેસમાં જોડાયા બાદ જોલિત બુસાએ ભાજપ પર જોરદાર પ્રહાર કર્યો. તેમણે ભાજપને 'ખેડૂત વિરોધી પાર્ટી' ગણાવી. બુસા પરિવારે કહ્યું કે કોંગ્રેસમાં નાનામાં નાના કાર્યકરોની ચિંતા અને ફિકર પાર્ટીના તમામ લોકો કરે છે. પાંચ વર્ષના ભાજપના શાસનકાળ દરમિયાન આવો અનુભવ તેમને જોવા મળ્યો ન હતો.
તેઓએ એવો પણ આરોપ મૂક્યો કે સાસણ અને ગીર વિસ્તારમાં લગાવવામાં આવેલા ઇકોઝોનને લઈને તેઓ સરકાર સામે આંદોલન કરવાના મૂડમાં હતા. આ વાતથી ભાજપ સરકારને માઠું લાગ્યું અને તેને કારણે સાસણ સીટ પરથી તેમની દાવેદારી નકારી દેવામાં આવી હોવાનો દાવો પણ તેમણે કર્યો.
'આજીવન કોંગ્રેસને સમર્પિત રહીશું'
ભાજપ છોડીને કોંગ્રેસમાં સામેલ થયેલા જોલિત બુસા અને સમગ્ર બુસા પરિવારે આજીવન કોંગ્રેસને સમર્પિત રહેવાની નેમ વ્યક્ત કરી છે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે આવનારી ચૂંટણીમાં સાસણ બેઠક પરથી તેઓ કોંગ્રેસના સભ્ય તરીકે ચૂંટણી જીતવામાં સફળ રહેશે
કોંગ્રેસની નવી રણનીતિ
બીજી તરફ, જુનાગઢ કોંગ્રેસના નિરીક્ષક તરીકે નિમાયેલા જશવંતસિંહ ભટ્ટીએ ઇ ટીવી ભારત સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં મોટો ખુલાસો કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે આ વખતે કોંગ્રેસે તમામ ઉમેદવારો પાસેથી એફિડેવિટ કરાવ્યું છે. જેથી જો કોઈ પણ ઉમેદવાર કોંગ્રેસના નિશાન પરથી ચૂંટણી લડીને અન્ય પાર્ટીમાં સામેલ થાય તો તેવા કાર્યકરો સામે અને ચૂંટાયેલા સભ્યો સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થઈ શકે. આ વખતે કોંગ્રેસ દ્વારા આ પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે
આમ, સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલા જુનાગઢ જિલ્લામાં બુસા પરિવારની કોંગ્રેસમાં વાપસીએ રાજકીય ગરમી વધારી દીધી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આવનારી ચૂંટણીમાં આ બદલાવની અસર કેટલી જોવા મળે છે.
