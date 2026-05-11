ગુજરાતમાં આગ વરસાવતી ગરમી, અમદાવાદમાં આજે મહત્તમ તાપમાન 44°C રહેવાની શક્યતા
ગુજરાતમાં આગ વરસાવતી ગરમી પડી રહી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર આગામી 5 દિવસ યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે
Published : May 11, 2026 at 10:33 AM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં આગ વરસાવતી ગરમી પડી રહી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર આગામી 5 દિવસ યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદમાં પણ આકરી ગરમીને કારણે તાપમાન 44 ડિગ્રીએ પહોંચવાની શક્યતા છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર આજે ગુજરાત પ્રદેશના બનાસકાંઠા, પાટણ, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, આણંદ, સુરત અને વડોદરા જેવા જિલ્લાઓમાં અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, પોરબંદર, અમરેલી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, દીવ જેવા જિલ્લાઓમાં છૂટા છવાયા વિસ્તારોમાં ઉષ્ણ લહેર ચાલુ રહેવાની સંભાવના છે.
અમદાવાદ અને તેની આસપાસના વિસ્તાર માટે હવામાન વિભાગની આગાહી
અમદાવાદ અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર મુખ્યત્વે આકાશ સ્વચ્છ રહેવાની શક્યતા છે. મહત્તમ તાપમાન 44°C રહેવાની શક્યતા છે.
અમદાવાદ સહિતના શહેરમાં 41 ડિગ્રીથી વધારે તાપમાન
રાજ્યમાં 9 શહેરમાં ગઇકાલે 41 ડિગ્રી કરતા વધારે તાપમાન નોંધાયું હતું. રાજકોટ રાજ્યમાં સૌથી ગરમ શહેર રહ્યું હતું. રાજકોટમાં 44.3 ડિગ્રી તાપમાન જોવા મળ્યું હતું ત્યારબાદ અમરેલીમાં 44.1, હિંમતનગરમાં 44.0, વડોદરા 43.6, અમદાવાદ 43.3 અને ભૂજમાં 43.3 ડિગ્રી તાપમાન રહ્યું હતું.
હવામાનના નિષ્ણાતોના મતે પવનોની દિશા બદલાવાને કારણે અરબી સમુદ્ર પરથી આવતા ભેજવાળા પવનો ઘટ્યા છે અને જમીન પર સૂકા પવન વધ્યા છે જે ગરમી વધવાનું મુખ્ય કારણ છે. તંત્ર દ્વારા નાગરિકો માટે કેટલીક ગાઇડલાઇન જાહેર કરાઇ છે.
બપોરના સમયે બહાર જવાનું ટાળો: બપોરે 12થી 4 વાગ્યા દરમિયાન સીધા તડકાંમાં ન નીળકવા અપીલ.
હાઇડ્રેટેડ રહો: પુષ્કર પ્રમાણમાં પાણી, લીંબુ શરબત, છાશ અને નારિયેળ પાણીનો ઉપયોગ કરવો.
