જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં જણસીની બમ્પર આવક, તુવેર-મગફળીના ખેડૂતોને સારા ભાવ મળ્યા

જૂનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં મગફળી, સોયાબીન, તુવેર, ધાણા સહિત અન્ય જણસીની ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આવક થઈ રહી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 30, 2026 at 4:47 PM IST

જૂનાગઢ: જૂનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં મગફળી, સોયાબીન, તુવેર, ધાણા સહિત અન્ય જણસીની ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આવક થઈ રહી છે. સોમનાથ, અમરેલી તરફથી સૌથી વધારે પ્રમાણમાં તુવેરની આવક થઈ છે જેને કારણે 1000 કટ્ટા કરતાં પણ વધારે તુવેરની આવક નોંધાઈ છે. જાડી અને ઝીણી મગફળીની આવક પણ થઈ રહી છે જેના બજાર ભાવ સરકાર દ્વારા જાહેર કરેલા ટેકાના ભાવો કરતા 25થી લઈને 50 રૂપિયા ઊંચા જોવા મળી રહ્યા છે.

આજના દિવસે કૃષિ જણસીની આવક

આજના દિવસે જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 3,853 ક્વિન્ટલ તુવેરની આવક થઈ છે. 1410 રૂપિયાથી લઇને 1805 રૂપિયાના ઊંચા ભાવે તુવેરનું વેચાણ થયું છે. આજે 1702 ક્વિન્ટલ સોયાબીનની આવક થઇ છે જેમાં 1000 રૂપિયાના નીચા ભાવથી લઇને 1162 ઊંચા ભાવ નોંધાયા છે. સોયાબીનનો 1080 રૂપિયા સરેરાશ બજાર ભાવ નોંધાયો છે. આજના દિવસે 745 ક્વિન્ટલ ધાણાની આવક થઇ છે જેના બજાર ભાવ પર નજર કરવામાં આવે તો 1600 રૂપિયા નીચા ભાવથી લઇને 2090 ઊંચો ભાવ નોંધાયો છે. ધાણાનો સરેરાશ બજાર ભાવ 2000 રૂપિયા રહ્યો છે. મગફળી જાડીના બજારના ભાવ અને તેની આવક પર નજર કરીએ તો 538 ક્વિન્ટલ જાડી મગફળીની આવક થઇ છે જેના નીચો બજાર ભાવ 1150 નોંધાયો છે જ્યારે 1585 ઊંચો ભાવ નોંધાયો છે. સરેરાશ બજાર ભાવ 1280 રહ્યો છે. આજના દિવસે 311 ક્વિન્ટલ ઝીણી મગફળીની આવક પણ નોંધાઇ છે જેમાં નીચો ભાવ 1150, ઊંચો ભાવ 1608 અને સરેરાશ ભાવ 1300 રૂપિયા રહ્યો હતો.

જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 3,853 ક્વિન્ટલ તુવેરની આવક થઈ
APMCના સચિવે આપી માહિતી

જૂનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના સેક્રેટરી ડી.એસ.ગજેરાએ ETV ભારતને વિગતો આપતા જણાવ્યું, "જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં સૌથી વધારે આવક તુવેરની નોંધાઇ છે, જે સોમનાથ અને અમરેલી તરફથી આવી રહી છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં હજુ પણ તુવેરનો પાક બાકી છે જેથી અન્ય જિલ્લાઓની આવકને કારણે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં તુવેરની આવક થાય છે. સાથે સાથે મગફળી, ધાણા અને સોયાબીન પણ આવી રહ્યા છે. મગફળી ઝીણી અને જાડીની આવક પણ નોંધાઇ રહી છે. તુવેરની સાથે મગફળીના બજાર ભાવો પણ સરકાર દ્વારા જાહેર કરેલા ટેકાના ભાવ કરતા APMCની ખુલ્લી બજારમાં ખેડૂતોને વધારે મળી રહ્યા છે જેને કારણે આવકની સામે વેચાણ પણ આટલું જ વધી રહ્યું છે."

