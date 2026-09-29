સાબરકાંઠાઃ ઈડર APMCમાં મગફળીની બમ્પર આવક, 2300 સુધીનો રેકોર્ડબ્રેક ભાવ બોલાતા ખેડૂતો ખુશખુશાલ
ઈડર APMCમાં એક દિવસમાં મગફળીની 10 હજારથી વધુ બોરીની રેકોર્ડબ્રેક આવક નોંધાઈ હતી.
Published : September 29, 2026 at 10:05 PM IST
સાબરકાંઠાઃ ઉત્તર ગુજરાતમાં મગફળીના રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ સાબરકાંઠાના ઇડર માર્કેટયાર્ડમાં મળી રહ્યા છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવમાં કરાયેલા વધારાની સાથે સાથ બજારમાં પણ મગફળીની માંગ જોવા મળી રહી છે.
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મગફળીનો ટેકાનો ભાવ પ્રતિ 20 કિલોએ 1503 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. જોકે. ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં ખેડૂતોને પ્રતિ 20 કિલોએ રૂપિયા 2000થી લઈ રૂપિયા 2300 સુધી જાહેર હરાજીથી મેળવી રહ્યા છે. જેનાથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
સાબરકાંઠાના મોટાભાગના APMC માર્કેટયાર્ડ કરતા ઈડર માર્કેટયાર્ડમાં ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં મગફળી વેચવા આવી રહ્યાં છે. ઇડર યાર્ડમાં પ્રતિ દિવસ 10 હજાર બોરીથી વધુ મગફળીની બમ્પર આવક નોંધાઈ રહી છે.
અન્ય માર્કેટ યાર્ડ કરતા વધુ ભાવ મળતા અન્ય જિલ્લાના ખેડૂતો પણ પોતાની ઉપજ લઈને અહીં વેચાણ માટે આવી રહ્યા છે. સરકારના ટેકાના ભાવ અને ઇડર યાર્ડના માહોલને પગલે આ વર્ષે ધાર્યા કરતા વધુ ભાવ મળી રહ્યા છે. આવનારા સમયમાં પણ ભાવ યથાવત રહે તેવી ખેડૂતોની માંગ છે.
એક તરફ ઈડર માર્કેટયાર્ડમાં સૌથી વધુ ભાવ મળી રહ્યા છે. મગફળીના હાલમાં પ્રતિ દિવસ 200થી 250 ટ્રેક્ટર માર્કેટયાર્ડમાં આવી રહ્યા છે. હજુ આવનારા સમયમાં પ્રતિ દિવસ 500થી 700 ટ્રેક્ટર મગફળી વેચવા ખેડૂતો આવશે તેવી અપેક્ષા છે. આવનારા સમયમાં પણ આટલા જ ભાવ યથાવત રહે તો ખેડૂતો માટે મગફળીનો પાક મહત્વનો પાક બની રહેશે.
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