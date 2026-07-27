આ દેડકો જેવો તેવો નથી, ચોમાસાની ઋતુમાં જ જોવા મળે છે, ખાસીયત જાણીને રહી જશો દંગ
ચોમાસામાં ખાસ સંવનન ઋતુને કારણે ચાર મહિના નર બુલ ફ્રોગ નિયોન પીળો રંગ ધારણ કરે છે, આ અહેવાલમાં વિસ્તારથી જાણો આ દેડકાની વિશેષતા...
Published : July 27, 2026 at 12:54 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 1:01 PM IST
જુનાગઢ: ચોમાસામાં ખાસ જોવા મળતો ભારતીય બુલ ફ્રોગ જે ચોમાસા દરમિયાન તેના નિયોન પીળા રંગને કારણે ખૂબ જ આકર્ષક બનતો હોય છે. ચોમાસા દરમિયાન સંવવન ઋતુના સમયમાં નર દેડકો નિયોન પીળો રંગ ધારણ કરતો હોય છે. જેની પાછળ માદા દેડકાને આકર્ષિત કરવાની સાથે અન્ય નર દેડકાને ચેલેન્જ આપવા માટે પણ ખાસ પીળો રંગ ધારણ કરતો હોય છે, સમગ્ર ભારતીય ઉપખંડમાં જોવા મળતી દેડકાની સૌથી મોટી પ્રજાતિ પણ છે.
ચોમાસા દરમિયાન જોવા મળતો ભારતીય બુલ ફ્રોગ
ચોમાસાની ઋતુમાં પ્રકૃતિ જાણે કે સોળે કળાએ ખીલતી હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો સર્વત્ર જોવા મળતા હોય છે. વરસાદને કારણે પ્રકૃતિ અનેક નવા રંગ અને રૂપ પણ ધારણ કરતી હોય છે, તેમાં ચોમાસાની ખાસ ઋતુમાં દેડકાની સંવનન ઋતુ પણ હોય છે. જેથી ચોમાસાના સમય દરમિયાન દેડકા સામાન્ય રીતે જોવા મળતા હોય છે. તેમાં પણ જો ભારતીય બુલ ફ્રોગ જોવા મળી જાય તો વાત જ કંઈક ઓર બને. ચોમાસાના આ સમયમાં ભારતીય બુલ ફ્રોગ જેની સંવનન ઋતુ જૂન,જુલાઈ,ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર એમ ચાર મહિના દરમિયાન હોય છે. આ ચાર મહિનામાં ભારતીય બુલ ફ્રોગ દેડકો ખૂબ જ આકર્ષિત અને નિયોન પીળો રંગ ધારણ કરતો હોય છે, જેથી તે સમગ્ર ચોમાસા દરમિયાન દેડકાની પ્રજાતિમાં સૌથી વધારે ધ્યાન આકર્ષિત કરતો હોય.
માદાને આકર્ષિત કરવા ખાસ પીળો રંગ
ભારતીય બુલ ફ્રોગ ચોમાસાની ઋતુમાં માદા પ્રાણીને આકર્ષિત કરવા માટે ખાસ નિયોન પીળો રંગ ધારણ કરતો હોય છે. આ સિવાય તે અન્ય દેડકાને તેમનાથી દૂર રાખવા અને તે પોતે ખૂબ જ શક્તિશાળી છે, તે માટે પણ ચોમાસામાં ખાસ નિયોન પીળો રંગ ધારણ કરતો હોય છે, વધુમાં દેડકાની ગળાની બંને બાજુ વાદળી કલરની સ્વરપેટી હોય છે. જેનાથી ખૂબ મોટો અવાજ ઉત્પન્ન કરીને તે માદા પ્રાણીને આકર્ષિત કરી શકે છે.
ચોમાસા દરમિયાન ભારતીય બુલ ફ્રોગ દેડકાનો અવાજ એક કિલોમીટર દૂર સુધી સાંભળી શકાય એટલો મોટો હોય છે, અને તે કેટલાક અંશે બળદના ઘુરાટા સાથે પણ સામ્યતા ધરાવે છે, જેથી તેને ભારતીય બુલ ફ્રોગ નામ આપવામાં આવ્યું છે. ખૂબ જ આકર્ષિત કલર અને સૌથી મોટું કદ હોવાને કારણે તેના શિકાર કરવાની ઘટના પણ બની શકે છે, જેને ધ્યાને રાખીને ભારતીય વન્ય જીવ અધિનિયમ 1972ની ચોથી કલમ અંતર્ગત ભારતીય બુલ ફ્રોગ દેડકાના શિકાર કે તેને મારવા પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે.
ભારતમાં જોવા મળતો સૌથી મોટો દેડકો
જીવ વિજ્ઞાન વિષયના પ્રોફેસર ડૉ.ચિરાગ ગોસાઈએ ભારતીય બુલ ફ્રોગ વિશે ટેલીફોનિક વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય બુલ ફ્રોગ ભારતમાં જોવા મળતા સૌથી મોટા દેડકા તરીકે પણ પ્રખ્યાત છે. કદ મોટું હોવાને કારણે તેને ખાઉધરા દેડકા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જે નાના જીવજંતુ નાના ઉંદરો પક્ષીના નાના બચ્ચા કે નાના દેડકાનો શિકાર કરીને ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. મુખ્યત્વે તે મીઠા પાણીની આસપાસ અને ભેજવાળી જમીનમાં જોવા મળે છે, અને વરસાદના ચાર મહિનામાં તે ખાસ જોવા મળે છે તેનું કદ હાથના પંજા જેટલું મોટું હોય છે જેથી તેને ભારતના સૌથી મોટા દેડકા તરીકે ઓળખવામાં આવી છે.
ભારતીય બુલ ફ્રોગનો સંવવન સમય
ભારતીય બુલ ફ્રોગનો સંવવન સમય એટલે કે બ્રિડિંગ સિઝન જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર આ ચાર મહિના હોય છે. આ દેડકો પાણીમાં બેસીને વિશિષ્ટ અવાજ કરીને માદા દેડકાને બોલાવે છે. સફળતાપૂર્વકના બ્રિડિંગ બાદ એક વખતમાં 4,000 જેટલા ઈંડા મૂકે છે, ત્યારબાદ આ ઈંડા માંથી ટેડપોલ બહાર આવે છે. જે બેથી ત્રણ મહિનામાં દેડકા બનતા જોવા મળે છે.
ચોમાસામાં દેડકો જોવા મળવો શુભ સંકેત
ચોમાસાના આ સમયમાં ભારતીય બુલ ફ્રોગ જોવા મળવો તેને ખૂબ સારા સંકેત તરીકે માનવામાં આવે છે. ચોમાસાના આ દિવસોમાં જો ભારતીય બુલ ફ્રોગ જોવા મળે અથવા તો તેનો અવાજ સાંભળવા મળે તો એવી માન્યતા છે કે, ખૂબ સારો વરસાદ થાય તે ખેડૂતોને પણ ખૂબ ઉપયોગી છે. દરરોજ 200 કરતાં પણ વધારે નાના-નાના જીવજંતુ અને નાના જીવોને ખાઈને ખેતીને થતા નુકસાનથી તેને બચાવી છે.
સામાન્ય દેડકો અને બુલ ફ્રોગ વચ્ચેનું અંતર
સામાન્ય દેડકો અને ભારતીય બુલ ફ્રોગ વચ્ચે દેખીતું અંતર જોવા મળે છે. સામાન્ય દેડકો પાંચ થી આઠ સેન્ટીમીટર લાંબો હોય છે, તો તેની જગ્યા પર બુલ ફ્રોગ 10 થી 17 સેન્ટીમીટર લાંબો અને કેટલાક કિસ્સામાં તો પુખ્ત વ્યક્તિના હાથના પંજા જેટલો પણ મોટો જોવા મળે છે. સામાન્ય દેડકાનો કલર લીલો, ભૂરો હોય છે. પરંતુ બુલ ફ્રોગનો કલર ચોમાસાના ચાર મહિના દરમિયાન નિયોન પીળો જોવા મળે છે. સામાન્ય દેડકા ખૂબ શરમાળ અને આક્રમક હોતા નથી, પરંતુ બુલ ફ્રોગ ખૂબ જ આક્રમક અને આકર્ષક જોવા મળે છે.
ટેસ્ટોસ્ટેરોનને કારણે કલર
ચોમાસાના ચાર મહિના દરમિયાન ભારતીય બુલ ફ્રોગમાં હોર્મોન તડકો અને ટેસ્ટોટેરોનને કારણે નિઓન પીળો રંગ આવતો હોય છે, જે ખૂબ જ શક્તિશાળી હોવાનો સંદેશો પ્રજાતિના માદા અને અન્ય નર દેડકાને આપતા હોય છે. બ્રિડિંગ સિઝન પૂરી થયાના બેથી ત્રણ અઠવાડિયામાં જ નર બુલ ફ્રોગ સામાન્ય લીલો ભૂરો રંગ ધારણ કરીને ઉભયજીવી અવસ્થામાં જતા રહે છે, જે ફરીથી ચોમાસું આવતા જૂન થી લઈને સપ્ટેમ્બર સુધીના સમય ગાળામાં જમીન પર જોવા મળતા હોય છે, ભારતીય બુલ ફ્રોગ તેના શરીરના કદ કરતા 20 ગણો દૂર લાંબો કૂદકો પણ મારી શકવામાં માહેર હોય છે.