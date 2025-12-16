ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર: નાયબ મામલતદારની ટીમ પર હુમલા મામલે ભૂમાફિયાની મિલકત પર બુલડોઝર ફર્યું

ખનન રોકવા પહોંચેલી ટીમ પર કેટલાક ઇસમોએ અન્ય સાગરીતોની મદદથી હુમલો કરી ફરજમાં રૂકાવટ ઊભી કરી હતી.

સુરેન્દ્રનગર: નાયબ મામલતદારની ટીમ પર હુમલા મામલે ભૂમાફિયાની મિલકત પર બુલડોઝર ફર્યું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 16, 2025 at 9:34 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: ગત તારીખ ૧૫/૧૨/૨૦૨૫ના રોજ મોડી રાત્રે થાનગઢ મામલતદાર કચેરીની ટીમ ગેરકાયદેસર ખનન પ્રવૃત્તિ અટકાવવા કાર્યવાહી માટે ગઈ હતી. દરમિયાન ફરજ પર રહેલા સરકારી કર્મચારીઓ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. ખનન રોકવા પહોંચેલી ટીમ પર કેટલાક ઇસમોએ અન્ય સાગરીતોની મદદથી હુમલો કરી ફરજમાં રૂકાવટ ઊભી કરી હતી અને ગેરકાયદેસર ખનનમાં ઉપયોગમાં લેવાતા વાહનો સાથે નાસી છૂટ્યા હતા.

આ ઘટનામાં સરકારી કર્મચારી પર હુમલો કરનાર આરોપીઓ તરીકે (૧) ભરત રમેશ અલગોતર (૨) જયપાલ રમેશ અલગોતર અને (૩) રવિ ઉગા પરમાર (તમામ રહે. થાનગઢ) નામ સામે આવ્યા છે. તંત્ર દ્વારા આ તમામ સામે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ ઇસમોએ કોઈપણ પ્રકારની પરવાનગી વગર ગેરકાયદેસર બાંધકામો પણ કરેલા હતા.

આ મામલે કડક પગલાં લેતાં નાયબ કલેક્ટર ચોટીલા એચ. ટી. મકવાણાની આગેવાની હેઠળ મામલતદાર થાનગઢ, મામલતદાર ચોટીલા અને મામલતદાર મુળીની સંયુક્ત ટીમ દ્વારા વ્રજ ફાર્મ સહિતના ગેરકાયદેસર બાંધકામો તોડી પાડવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. તંત્રની આ કાર્યવાહીથી વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર ખનન અને દબાણ કરનારાઓમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

આ ઉપરાંત, નાયબ મામલતદાર દ્વારા આપવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. આરોપીઓને ઝડપી લેવા માટે પોલીસના ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે. સરકારી કર્મચારીઓ પર હુમલો અને ફરજમાં અડચણ ઊભી કરવાના ગુનામાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવો સ્પષ્ટ સંદેશો તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે.

